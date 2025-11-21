Prev
લો બોલો ! ભાઈ, સાળો, પત્ની, ભાભી બધાને ટિકિટ, ભાજપે ચૂંટણીમાં એક જ પરિવારના 6 સભ્યોને ઉતાર્યા મેદાનમાં


Election News: આ બેઠક પર ભાજપ, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ત્રિ-પાંખીયો જંગ થવાની ધારણા છે. પરિષદમાં 10 વોર્ડ છે અને 20 સભ્યોની ચૂંટણી થવાની છે. મંગળવારે, નામાંકનના છેલ્લા દિવસે, કોંગ્રેસ, ભાજપ, એનસીપી, શિવસેના અને અન્ય પક્ષોએ તેમના ઉમેદવારીપત્રો ભર્યા છે.
 

Nov 21, 2025, 02:29 PM IST

Election News: ભારતીય જનતા પાર્ટી પર એક જ પરિવારના અનેક સભ્યોને ટિકિટ આપવાનો આરોપ લાગ્યો છે. આ મુદ્દો સ્થાનિક ચૂંટણીઓ સાથે સંબંધિત છે, અને ભાજપ હવે વિપક્ષના હુમલા હેઠળ છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે શિવસેના-ભાજપ ગઠબંધને એક જ પરિવારના છ સભ્યોને ઉમેદવારી નોંધાવી છે. કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે ભાજપ, અન્ય પક્ષોને દોષી ઠેરવતી વખતે, પોતે આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે.

અહેવાલો અનુસાર, ભાજપના નેતા કિરણ પાટીલે કહ્યું કે, આ સ્થાનિક ચૂંટણીઓ છે, અને નિર્ણયો સ્થાનિક સ્તરે લેવામાં આવે છે, જેમાં રાજ્ય નેતૃત્વની કોઈ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નથી.

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ગઠબંધને લોહા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણી માટે એક જ પરિવારના છ સભ્યોને ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ગજાનન સૂર્યવંશીને પ્રમુખ તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે, તેમની પત્ની ગોદાવરી સૂર્યવંશી, તેમના ભાઈ સચિન સૂર્યવંશી, તેમના સાળા યુવરાજ વાઘમારે, તેમના ભત્રીજાની પત્ની રીના અમોલ વ્યાવહારે અને તેમની ભાભી સુપ્રિયા સચિન સૂર્યવંશીને પણ ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારી છે.

ત્રિ-પાંખીયો જંગ થવાની ધારણા

લોહા બેઠક પર ભાજપ, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ત્રિ-પાંખીયો જંગ થવાની ધારણા છે. પરિષદમાં 10 વોર્ડ છે અને 20 સભ્યો ચૂંટાઈ જવાના છે. મંગળવારે, નામાંકનનો અંતિમ દિવસ હતો, કોંગ્રેસ, ભાજપ, એનસીપી, શિવસેના અને અન્ય પક્ષોએ તેમના નામાંકન ભર્યા હતા. ભાજપે તમામ વોર્ડમાં ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે.

ગજાનન પ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, ત્યારે તેમની પત્ની ગોદાવરી વોર્ડ 7A, સચિન વોર્ડ 1A, તેમની ભાભી સુપ્રિયા વોર્ડ 8A, તેમના સાળા વાઘમારે વોર્ડ 7B અને તેમના ભત્રીજાની પત્ની વ્યાવહરે વોર્ડ 3માંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ભાજપ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યસભા સાંસદ અશોક ચવ્હાણના નેતૃત્વમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લડી રહ્યું છે. ચવ્હાણના પ્રવેશથી જિલ્લામાં પાર્ટી મજબૂત થઈ હોવાનું કહેવાય છે.

કોંગ્રેસ અને VBAએ ગઠબંધન બનાવ્યું

11 નવેમ્બરના રોજ, કોંગ્રેસ અને ડૉ. બી.આર. આંબેડકરના પૌત્ર પ્રકાશ આંબેડકરના નેતૃત્વ હેઠળના વંચિત બહુજન આઘાડી (VBA) એ નાંદેડ જિલ્લામાં આગામી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણીઓ માટે ગઠબંધનની જાહેરાત કરી. ગઠબંધનની જાહેરાત કરતા કોંગ્રેસના સાંસદ રવિન્દ્ર વસંતરાવ ચવ્હાણે કહ્યું કે, આ ગઠબંધન હાલમાં નાંદેડ સુધી મર્યાદિત છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં તે વ્યાપક કરારમાં વિકસિત થવાની સંભાવના છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

