દિવાળીના ઝેરી ધુમાડા શ્વાસમાં લેવાથી કંટાળી ગયા છો? આ 10 ભારતીય શહેરો તમને આપશે રાહતનો શ્વાસ
Indian Cities With Low AQI: જો તમે ભીડ અને પ્રદૂષિત હવાથી બચવા માંગતા હો, તો ચાલો 10 શહેરો વિશે જાણીએ જ્યાં તમે સ્વચ્છ હવામાં રાહતનો શ્વાસ લઈ શકો છો.
Indian Cities With Low AQI: મોટાભાગના ભારતીય શહેરોનો એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI) સતત ઊંચો છે. આ યાદીમાં દિલ્હી, મુંબઈ, નોઈડા, ગુરુગ્રામ અને બીજા ઘણા શહેરોનો સમાવેશ થાય છે. દિવાળી પછી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ છે. AQI રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચી ગયો છે.
તો, જો તમે પણ અહીંની ઝેરી હવાથી પરેશાન છો અને ખુલ્લી હવામાં રાહતનો શ્વાસ લેવા માંગતા હો, તો અમે તમને 10 શહેરોના નામ જણાવીશું જ્યાં હવા એકદમ શુદ્ધ છે, આકાશ વાદળી છે, અને તમે રાત્રે ચમકતા તારાઓ ગણી શકો છો. આ સ્થળોની મુલાકાત લેવાથી તમે તમારો બધો થાક ભૂલી જશો, અને એકવાર તમે ગયા પછી, તમે પાછા ફરવા માંગશો નહીં.
હવાની ગુણવત્તા તમારા રજાના સ્થળનો નિર્ણય લેશે
ભારતમાં પ્રવાસન હવે શહેરની હવાની ગુણવત્તા પર આધાર રાખે છે. મોટાભાગના લોકો હવે ધૂળ અને ધુમાડાથી બચવા અને ઠંડી, સ્વચ્છ અને તાજી હવામાં શ્વાસ લેવા માંગે છે. લોકો સવારના સૂર્યનો આનંદ માણવા અને ચાના કપ સાથે સુંદર સૂર્યાસ્તનો આનંદ માણવા માટે સ્થળોની મુલાકાત લેવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.
દિવાળી પછી, આ સ્વચ્છ અને તાજી હવાવાળા સ્થળોની માંગ વધુ વધી ગઈ છે. જ્યારે ઉત્તર ભારત પ્રદૂષણથી ઘેરાયેલું છે, ત્યારે પ્રવાસીઓ હવે દરિયાકાંઠે, પહાડીઓમાં અને નાના શહેરોમાં સ્થાનો શોધી રહ્યા છે.
આ 10 બેસ્ટ શહેરો કયા છે?
ભારતમાં હજુ પણ ઉત્તમ હવા ગુણવત્તાવાળા ઘણા શહેરો છે. તમને અહીં પ્રદૂષણનો કોઈ પત્તો નહીં મળે. આમાં ઋષિકેશ, તિરુનેલવેલી, જોધપુર, કાશીપુર, વારાણસી, ઐઝોલ, દેહરાદૂન, કન્નુર, તંજાવુર અને મદિકેરીનો સમાવેશ થાય છે. અહીં હવા ગુણવત્તા સૂચકાંક 12થી 100 સુધીનો છે, જે હવા શુદ્ધતા દર્શાવે છે.
કર્ણાટકના મદિકેરીમાં સૌથી ઓછો AQI છે, જ્યાં હવા એકદમ સ્વચ્છ છે અને અહીં શ્વાસ લેવો તમારા ફેફસાંને પુનર્જીવિત કરવા જેવું છે. તેની ઉત્તમ હવા ગુણવત્તાને કારણે, આ સ્થળો પ્રવાસીઓમાં વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યા છે, અને ઘણા આરામ માટે મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે.
