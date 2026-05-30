/કપડાં ફાડી નાખ્યા, પથ્થરો અને ઇંડા ફેંક્યા... મમતા બેનર્જીના ભત્રીજા અભિષેક પર હુમલો

TMC સાંસદ અને મમતા બેનર્જીના ભત્રીજા અભિષેક બેનર્જી પર સોનારપુરમાં અજાણ્યા લોકોએ હુમલો કર્યો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઘટના સમયે અભિષેક પાર્ટી કાર્યકર્તાના ઘરે ગયા હતા.
ટીએમસી સાંસદ અભિષેક બેનર્જી પર અજાણ્યા લોકોએ હુમલો કર્યો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અભિષેક પોતાના એક કાર્યકર્તાને મળવા પહોંચ્યા હતા. ત્યારે કેટલાક લોકોએ તેમની સાથે મારપીટ કરી. સુરક્ષાકર્મીઓએ તેમને બચાવતા બહાર કાઝ્યા હતા. તેમને હેલમેટ પહેરાવી ત્યાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. તેમના ઉપર ઈંડા પણ ફેંકવામાં આવ્યા છે. ત્યાં હાજર લોકોએ અભિષેકને જોતા ચોર-ચોરના નારા લગાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. લોકોએ તેમનો શર્ટ પણ ફાડી નાખ્યો હતો.
અભિષેક બેનર્જી સોનારપુરમાં ચૂંટણી બાદ થયેલી હિંસાના પીડિતોના પરિવારજનોને મળવા પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમના પર હુમલો થયો છે. હુમલા બાદ તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આ બધુ ભાજપ પ્રાયોજિત છે. તેમણે કહ્યું કે આ ભાજપના લોકતંત્રનું ઉદાહરણ છે. હજુ એક મહિનો થયો નથી. પોલીસ કોઈ જગ્યાએ જોવા મળી નથી. અભિષેકે કહ્યું કે હું જોવ છું કે તેનામાં કેટલો દમ છે. તંત્રનો કોઈ વ્યક્તિ ઘટનાસ્થળ પર નથી. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી વ્યવસ્થામાં સુધાર થશે નહીં, હું અહીંથી જવાનો નથી.
May 30, 2026
આ ઘટનાના થોડા સમય પહેલા અભિષેકના ઘરે સીઆઈડીની ટીમ પહોંચી હતી. ત્યારે અભિષેકે કહ્યુ હતુ કે, ભલે મારૂ ગળું કાપી નાખો, હું ઝુકવાનો નથી.
#WATCH सोनारपुर, पश्चिम बंगाल: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, "... वे मुझे मारना चाहते थे... पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। हम इस बारे में हाई कोर्ट को ज़रूर बताएंगे। हम गवर्नर को भी इस बारे में बताएंगे... मैं ज़रूर कोर्ट जाऊंगा..." https://t.co/iJQgz3wDtR pic.twitter.com/jEv4SURZZn
આ હિંસા દરમિયાન મીડિયા સાથે વાત કરતા અભિષેકે ભાજપ પર આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યુ- આ બધુ ભાજપ સરકારે કરાવ્યું છે. આ લોકો મને મારવા ઈચ્છે છે. મારો શર્ટ ફાડી નાખ્યો. જુઓ તમે, ઘટનાસ્થળ પર કોઈ પોલીસકર્મી હાજર નથી. હેલમેટને કારણે મારૂ માથું બચી ગયું છે.