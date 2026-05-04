TMC એ માની હાર, મમતા બેનર્જીની નજીકની સાથે સાયોની ઘોષે આપી પ્રતિક્રિયા, કહ્યું- અમે...

West Bengal Assembly Election Results 2026: ભાજપ બંગાળમાં જંગી બહુમતીથી સત્તામાં આવી રહ્યું છે. ટીએમસી સાંસદ સાયોની ઘોષે કહ્યું કે અમે જમીન પર છીએ અને જમીન પર હાજર રહીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 04, 2026, 05:38 PM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં 15 વર્ષ બાદ સત્તા પરિવર્તન
  • ભારતીય જનતા પાર્ટી શાનદાર જીત તરફ
  • મમતા બેનર્જી અને ટીએમસીને લાગ્યો ઝટકો

કોલકત્તાઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ પ્રચંડ જીત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીના ટ્રેન્ડ પ્રમાણે ભાજપ 198 સીટ અને ટીએમસી આશરે 90 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે ટીએમસી સાંસદ અને મમતા બેનર્જીની નજીકની સહયોગી સાયોની ઘોષના નિવેદને સ્પષ્ટ કરી દીધું કે તેમણે હાર સ્વીકાર કરી લીધી છે. એક્સ પોસ્ટમાં તેમણે કહ્યું કે અમે જમીન પર હાજર છીએ અને જમીન પર રહીશું. ટીએમસી સાંસદે લખ્યું- 'ECI ના અંતિમ અપલોડની પ્રતીક્ષા છે. જોય બાંગ્લા.

મમતા બેનર્જીની સહયોગી સાયોની ઘોષનું રિએક્શન
આ ચૂંટણી પ્રચારમાં સાયોની ઘોષ મમતા બેનર્જી બાદ મોટો ચહેરો હતો. તે પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર હુમલા કરી રહી હતી અને બંને નેતાઓને બાહરી નેતા ગણાવી રહી હતી. કોલકત્તામાં મતદાન કર્યા બાદ તેમણે કહ્યું હતું કે સફેદ સાડી અને ચપ્પલમાં મમતા બેનર્જી બંગાળની જનતા સાથે છે અને જનતા પણ મમતા દીદીની સાથે ચાલી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપના હાથમાંથી જમીન ખસકી ગઈ છે, મમતા બેનર્જી લડશે અને જીતશે.

જોકે સાયોની ઘોષની ભવિષ્યવાણી ખોટી પડી છે અને ભાજપ 200 સીટો પર આગળ છે. આ આંકડો મમતા બેનર્જી અને તેમની પાર્ટી ટીએમસી માટે ચિંતા વધારનારો છે. સૌથી ચર્ચા તે વાતની છે કે જે મુસ્લિમ મતોને ટીએમસી પોતાનો આધાર માનતી રહી છે, તે હવે ધરાશાયી થતો જોવા મળી રહ્યો છે. ઘણા મુસ્લિમ વિસ્તારમાં ભાજપે લીડ મેળવી છે.

ક્યાં મમતા બેનર્જીની પાર્ટીને થયું નુકસાન?
તેની પાછળ ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. ટીએમસીને પહેલા આશંકા હતી કે SIR ને કારણે મુસ્લિમ મત કપાતા નુકસાન થઈ શકે છે. તો આ ચૂંટણીમાં હિંદુ મતદાતા મોટી સંખ્યામાં ભાજપની તરફેણમાં આવતા જોવા મળી રહ્યાં છે. કેટલીક સીટો પર કોંગ્રેસની હાજરીએ પણ ટીએમસીની વોટ બેંકને પ્રભાવિત કરી છે.

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સફળતા બાદ કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ છે. રાજ્યમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ કાર્યકર્તા ઉત્સાહ મનાવી રહ્યાં છે. કોલકત્તામાં ભાજપની ઓફિસ બહાર કમલા ભોગ તથા ઝાલમુડી અને મિઠાઈઓ વહેંચવામાં આવી રહી છે. સાથે બંગાળમાં જય શ્રીરામના નારા ગૂંજી રહ્યાં છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

