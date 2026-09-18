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બંગાળમાં મોટો ખેલ : મમતાને નંદીગ્રામના ઉમેદવારે જ આપ્યો દગો, હવે કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ધરપકડ

Mamata Banerjee : પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી પંચે TMCના જૂના ચૂંટણી ચિહ્ન પર પ્રતિબંધ લગાવવાની સાથે હવે નવું ચિહ્ન અને પાર્ટીનું નવું નામ આપી દીધું છે...મમતા બેનર્જી અને બળવાખોર જૂથને નવા નામ અને ચૂંટણી ચિહ્ન મળી ગયા છે...પરંતુ TMCના ચૂંટણી ચિહ્નને લઈને રાજનીતિ તેજ થઈ રહી છે. મમતાના ઉમેદવારે તો ચૂંટમી લડવાનો નનૈયો ભણ્યો તો કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ધરપકડથી હવે ચૂંટણી સરપ્રદ બની ગઈ છે. 

Published: Sep 18, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:43 PM IST
બંગાળમાં મોટો ખેલ : મમતાને નંદીગ્રામના ઉમેદવારે જ આપ્યો દગો, હવે કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ધરપકડ

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