/બંગાળમાં મોટો ખેલ : મમતાને નંદીગ્રામના ઉમેદવારે જ આપ્યો દગો, હવે કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ધરપકડ

TMC Symbol Ban : કોઈપણ રાજકીય પક્ષ માટે તેનું ચૂંટણી ચિહ્ન તેની ઓળખ અને બ્રાન્ડ હોય છે...ચિહ્ન પર ચૂંટણી લડાય છે...ચિહ્નથી જ પાર્ટીની ઓળખ થાય છે....પરંતુ જો આ જ ચિહ્ન છીનવાઈ જાય તો શું કરવું? જો પાર્ટીના ચિહ્ન પર જ ચૂંટણી પંચ રોક લગાવી દે તો શું કરવું?
TMCના ચિહ્ન પર ચૂંટણી પંચનો પ્રતિબંધ
મમતા જૂથને મળ્યું ફૂટબોલ ચિહ્ન
બળવાખોર જૂથને પરબિડીયાનું ચિહ્ન
TMCના જૂના ચિહ્ન પર રોક
ચૂંટણી પંચ સામે કોંગ્રેસના સવાલો
ચૂંટણી પંચે મમતા બેનર્જીના જૂના ચિહ્ન ‘બે ફૂલ અને ઘાસ’ પર રોક લગાવીને હવે નવું ચિહ્ન અને નવું નામ આપી દીધું છે. મમતા બેનર્જીના જૂથને ચૂંટણી પંચે ‘ફૂટબોલ ખેલાડી’નું ચિહ્ન આપ્યું છે તો તેમની પાર્ટીનું નામ હવે ‘મમતા ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ’ થઈ ગયું છે. તો ઋતબ્રત બેનર્જીના નેતૃત્વવાળા જૂથને પરબિડીયાના ચૂંટણી ચિહ્ન સાથે ‘ડેમોક્રેટિક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ’ નામ આપવામાં આવ્યું છે.
#WATCH | Kolkata: On EC's verdict on TMC party name and symbol, West Bengal LoP Ritabrata Banerjee says, "We make decisions collectively... We started reaching out to people just last night, and a virtual meeting took place this morning. We had submitted three preferences: first,… pic.twitter.com/kBJ0mP3u9O
— ANI (@ANI) September 18, 2026
બંને જૂથોને ચૂંટણી ચિહ્ન અને પાર્ટીનું નામ તો મળી ગયું પરંતુ આ મુદ્દે રાજકીય વિવાદ ચાલુ જ છે. કોંગ્રેસ અને BJP આ મુદ્દે આમને-સામને છે. રાહુલ ગાંધીએ X પોસ્ટ દ્વારા BJP પર નિશાન સાધ્યું છે.
રાહુલ ગાંધીએ X પર લખ્યું કે પહેલાં શિવસેના, પછી NCP અને હવે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ. દરેક વખતે એક જ પેટર્ન જોવા મળે છે. BJP અને ચૂંટણી પંચ મળીને એક પાર્ટીને તોડે છે. ત્યારબાદ તેનું ચૂંટણી ચિહ્ન છીનવી લેવામાં આવે છે. જ્યારે આખે આખી પાર્ટીની ચોરી થઈ શકે છે, તો કરોડો ભારતીયોના મતની ચોરી થાય એમાં પણ આશ્ચર્ય નથી.
पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।
हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।
जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।
वोट चोरी। सरकार चोरी।…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2026
વોટ ચોરી, સરકાર ચોરી અને હવે પાર્ટી ચોરી. આ આપણા લોકતાંત્રિક પતનના પ્રતીક બની ગયા છે. ECIની બંધારણીય જવાબદારી જનાદેશની રક્ષા કરવાની છે. પરંતુ તેના બદલે તે એવી તાકાતોને મદદ કરી રહ્યું છે, જે જનતાના નિર્ણયને જ પલટી નાખે છે. આ લડાઈ માત્ર મમતા બેનર્જીની નથી. આ દરેક રાજકીય પક્ષ અને દરેક મતદારની લડાઈ છે, જે મુક્ત અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી ઇચ્છે છે.
રાહુલ ગાંધી ભાજપ અને ચૂંટણી પંચને ઘેરી રહ્યા છે તો બીજી શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે પણ ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે.. તો BJPએ કરારો પલટવાર કર્યો છે. ભાજપે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીને તો કોંગ્રેસનો ઈતિહાસ જ ખબર નથી.
#WATCH | West Bengal | Mamata Banerjee-led faction candidate from Nandigram Sanchita Pradhan (Dey) has withdrawn her nomination for the Nandigram Assembly constituency by-election.
(Video and pic: West Bengal CMO) https://t.co/trquddnraK pic.twitter.com/32HxXCY62y
— ANI (@ANI) September 18, 2026
પશ્ચિમ બંગાળની નંદીગ્રામ અને રેજીનગર વિધાનસભા બેઠકો પર 6 ઓક્ટોબરે પેટાચૂંટણી યોજાવાની છે. બંને જૂથોએ એક જ ચિહ્ન પર ઉમેદવારો ઉતાર્યા હતા. જો કે નંદીગ્રામ બેઠક પરથી મમતા બેનર્જીના ઉમેદવારે પોતાનું નામ પરત ખેચી લીધુ છે એટલે કે વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ મમતા બેનર્જીને પેટાચૂંટણીમાં પણ ઝટકો લાગ્યો છે. મમતાએ આ મામલે કોંગ્રેસના ઉમેદવારને ટેકો જાહેર કરી દીધો હતો.
કોંગ્રેસના ઉમેદવારની જૂના કેસમાં ધરપકડ
હવે સ્થિતિ એવી છે કે મમતાનો ટેકો જાહેર કર્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ નંદીગ્રામ પેટાચૂંટણી માટેના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મિલન પ્રધાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હત્યાના એક જૂના કેસના સંબંધમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમને આવતીકાલે હલ્દિયા સબ-ડિવિઝનલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. ધરપકડ બાદ, કોંગ્રેસના કાર્યકરોને વિરોધ પ્રદર્શન કરતા રોકવા માટે તેમને અજ્ઞાત સ્થળે કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવ્યા છે.