/મોંઘવારી વચ્ચે આ એક વસ્તુના ભાવ ઘટી ગયા, તમારા ઘર માટે બહુ કામની છે આ ચીજ

Saria Price Drop 2026 : મોંઘવારી વચ્ચે નવું મકાન બનાવવા માટે પાયાની વસ્તુ ગણાતા સળિયાના ભાવમાં ઘટાડો આવ્યો છે. આ ભાવ ઘટાડાથી તમારા મકાનની કિંમતોમાં પણ ઘટાડો આવશે, ત્યારે લોખંડના સળિયાના ભાવ કેટલા ઘટી ગયા જાણો
Saria Price Fall: ચારેતરફ મોંઘવારી કૂદકેને ભૂસકે વધી રહી છે. એક જ સમાચાર મળી રહ્યા છે કે, આ વસ્તુના ભાવ વધી ગયા. આ વચ્ચે એક રાહત આપતા સમાચાર એ છે કે, સળિયાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઘર બનાવવા માટે સળિયાનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે. સળિયાના ભાવ ઘટી જવાથી મકાન બનાવવુ પણ સસ્તુ બનશે, અને તો નવા મકાનના ભાવમાં પણ ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. સળિયાના ઘટતા ભાવ તમારી બચત કરાવી શકે છે.
મિડલ ઈસ્ટ સંકટ અને સપ્લાય ચેનમાં આવતા વિધ્ન વચ્ચે પણ દેશમાં સળિયાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો આવ્યો છે. સળિયાનું સસ્તા થવાનો અર્થ એ છે કે, તમારું ઘર બનાવવાનો ખર્ચ ઓછો થઈ જશે.
હાઉસ કન્સ્ટ્રક્શનમાં સળિયા ન માત્ર ઘરની મજબૂતી વધારે છે, પરંતું તેના કિંમતમાં આવતા ઉતાર-ચઢાવની અસર સીધા ઘરની કિંમત પર થાય છે. સળિયાનો ભાવ વધ્યો તો ઘરનો ભાવ વધ્યો, અને ઘટ્યો તો ઘરની કિંમત ઘટી એમ સમજો. ગત કેટલાક સમયથી TMT Saria ના ભાવ તેજીથી વધી રહ્યા હતા. પરંતુ અચાનક આવેલી આંધી સામે સળિયાના ભાવ પડી ગયા છે.
સળિયાનો ભાવ ઘટાડો કામ આવશે
ઘર બનાવવું એ આજના સમયમાં સૌથી મોંઘો સોદો હોય છે. પહેલા તો ભારે રકમ આપીને જમીન ખરીદવી પડે છે. તેના પર પોતાની ઈચ્છા મુજબનું ઘર બનાવવા માટે પણ દરેક મોરચે ભારે રકમ ખરીદવી પડે છે. ઈંટ, સિમેન્ટ, રેતી કપચીથી લઈને સળિયાને મોંઘવારી લાગુ થઈ ગઈ છે. આવામાં લોકો લાંબા સમયથી કોઈ વસ્તુના ભાવ ઘટે તેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આખરે આતુરતાનો અંત આવ્યો છે, અને સળિયાના ભાવ ઘટી ગયા છે.
કેટલો ઘટ્યો સળિયાનો ભાવ
દેશના તમામ શહેરોમાં સળિયવાના ભાવ પ્રતિ ટન 4000 રૂપિયાથી વધુ જેટલો ઓછો થઈ ગયો છે.
ગુજરાતમાં લોખંડના સળિયાના આજના ભાવ
અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાનની વચ્ચે ચાલતા તણાવને પગલે ગત માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનામા સતત ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતું હવે સળિયાના ભાવમાં ઘટાડો આવવાથી, ઘર બનાવવું પણ સસ્તુ પડશે. તો સૌથી પહેલા સળિયાના અપડેટ ભાવ જાણી લેવા જરૂરી છે. જેને કારણે House Construction Cost માં ઘટાડો આવી શકે છે.
સળિયાના કિંમત (18% GST વગર)
|શહેર (રાજ્ય
|20 માર્ચ 2026 (પ્રતિ મેટ્રિક
|24 એપ્રિલ 2026 (પ્રતિ મેટ્રિક ટન)
|20 મે (પ્રતિ મેટ્રિક ટન)
|રાયપુર
|46,200 રૂપિયા
|46,600 રૂપિયા
|42,500 રૂપિયા
|રાયગઢ
|45,300 રૂપિયા
|46,500 રૂપિયા
|42,000 રૂપિયા
|ભાવનગર
|51,800 રૂપિયા
|53,100 રૂપિયા
|48,500 રૂપિયા
|રાઉરકેલા
|46,300 રૂપિયા
|47,500 રૂપિયા
|43,000 રૂપિયા
|હૈદરાબાદ
|49,500 રૂપિયા
|50,300 રૂપિયા
|46,200 રૂપિયા
|ચેન્નઈ
|50,200 રૂપિયા
|51,800 રૂપિયા
|49,000 રૂપિયા
|મુંબઈ
|51,000 રૂપિયા
|51,200 રૂપિયા
|47,300 રૂપિયા
|જાલના
|51,300 રૂપિયા
|52,300 રૂપિયા
|46,400 રૂપિયા
|ગોવા
|54,200 રૂપિયા
|54,500 રૂપિયા
|51,500 રૂપિયા
ખરીદતા પહેલા આવી રીતે ચેક કરો ભાવ
Sariya Price ભાવમાં સતત રોજ બદલાવ આવતો રહે છે. તમારા શહેરના સળિયાના લેટેસ્ટ ભાવ તમે ઘરે બેસીને ચેક કરી શકો છો. તેના માટે આર્યનમાર્ટની વેબસાઈટ (ayronmart.com) પર જવાનું રહેશે. તેમાં TMT સળિયાના લેટેસ્ટ ભાવ અપડેટની તમામ માહિતી મળી જશે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ વેબસાઈટ પર બતાવવામાં આવતી કિંમત સળિયા પર લાગતા 18 ટકા જીએસટીથી અલગ હોય છે.