/સોના અને પેટ્રોલ પર પીએમ મોદીની અપીલને લોકો કેટલી હદ સુધી સાંભળી રહ્યા છે? જાણો લક્ષદીપના આંકડા દ્વારા

PM Modi Appeal: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં નાગરિકોને આગામી વર્ષ માટે સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી હતી. કેટલાક લોકો પીએમ મોદીની પેટ્રોલ-ગોલ્ડ અપીલની અસર પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. 2024માં પીએમ મોદીની લક્ષદ્વીપ મુલાકાતની તેની અસર સ્પષ્ટ થશે. ચાલો જાણીએ કે લક્ષદ્વીપના ડેટા શું દર્શાવે છે..
PM Modi Appeal: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષે વૈશ્વિક કટોકટી ઉભી કરી છે. આ દરમિયાન, પીએમ મોદીએ તાજેતરમાં નાગરિકોને આગામી વર્ષ માટે સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો, એમ કહીને કે તેલ બચાવવાથી દેશની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. પીએમ મોદીની અપીલ બાદ, એક પ્રશ્ન ઉભો થયો: આ અપીલ દેશ પર કેટલી અસર કરશે?
વૈશ્વિક કટોકટી વચ્ચે પીએમ મોદીની અપીલની અસર હજુ સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ 2024માં પીએમ મોદીની લક્ષદ્વીપ મુલાકાતના આંકડા નરેન્દ્ર મોદીની અપીલની અસર દર્શાવે છે. જ્યારે પીએમ મોદીએ કહીં પણ કહ્યા વગર ખાલી ભારતના ટાપુ લક્ષદ્વીપની મુલાકાત લીધી હતી અને ફોટા શેર કર્યા હતા.
માલદીવના પ્રવાસનમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો
RTI ડેટા અનુસાર, 2020માં લક્ષદ્વીપની મુલાકાત લેનારા પ્રવાસીઓની સંખ્યા ફક્ત 3,875 હતી. 2024 માં પીએમ મોદીની ટાપુઓની મુલાકાત પછી આ આંકડો વધીને 68,328 થયો. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમની લક્ષદ્વીપ મુલાકાતના ફોટા શેર કર્યા છે.
માલદીવના બહિષ્કારની હાકલ કરવામાં આવી
સોશિયલ મીડિયા પર ભારતના લક્ષદ્વીપ ટાપુઓની સરખામણી માલદીવ સાથે કરવામાં આવતા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની લક્ષદ્વીપની મુલાકાતે રાજદ્વારી વિવાદ ઉભો કર્યો. માલદીવના કેટલાક મંત્રીઓએ પીએમ મોદી વિરુદ્ધ ઓનલાઈન અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરી હતી.
પીએમ મોદી વિરુદ્ધની આ ટિપ્પણીઓએ દેશમાં વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ કર્યા, જેમાં માલદીવનો બહિષ્કાર કરવાની હાકલ કરવામાં આવી અને નાગરિકોને વિદેશી ટાપુઓને બદલે લક્ષદ્વીપની મુલાકાત લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા. RTI ડેટા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આની વ્યાપક અસર પડી હતી.
For those who wish to embrace the adventurer in them, Lakshadweep has to be on your list.
During my stay, I also tried snorkelling - what an exhilarating experience it was! pic.twitter.com/rikUTGlFN7
— Narendra Modi (@narendramodi) January 4, 2024
પીએમ મોદીની મુલાકાત પછી લક્ષદ્વીપમાં પ્રવાસીઓનું આગમન 2023માં 46,551 થી વધીને 2024માં 68,328 થયું, જે એક વર્ષમાં પ્રવાસીઓના આગમનમાં સ્પષ્ટ 47 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. બીજી તરફ, માલદીવની મુલાકાત લેતા ભારતીય પ્રવાસીઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
માલદીવ માટે આંચકો
માલદીવના પ્રવાસન મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, માલદીવની મુલાકાત લેતા ભારતીય પ્રવાસીઓની સંખ્યા 2023માં 209,193 થી ઘટીને 2024માં માત્ર 130,805 થઈ ગઈ, જે લગભગ 37.5 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. ભારત, જે એક સમયે માલદીવ માટે ટોચના પ્રવાસન બજારોમાંનું એક હતું, તે હવે છઠ્ઠા સ્થાને સરકી ગયું છે.