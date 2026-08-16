/દિમાગી નક્સલના નામે PM મોદીએ કોને આપ્યો સંદેશ? નિવેદન બાદ રાજકીય બબાલ

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'દિમાગી નક્સલ'ના નામે PM મોદીએ કોને આપ્યો સંદેશ? નિવેદન બાદ રાજકીય બબાલ

Dimaagi Naxals: પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં વૈચારિક વિરોધીઓ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે સુરક્ષા દળોએ જંગલોમાં કાર્યરત બંદૂકધારી માઓવાદી બળવાખોરીનો લગભગ નાશ કરી દીધો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 16, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:19 PM IST
'દિમાગી નક્સલ'ના નામે PM મોદીએ કોને આપ્યો સંદેશ? નિવેદન બાદ રાજકીય બબાલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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