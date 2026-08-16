/દિમાગી નક્સલના નામે PM મોદીએ કોને આપ્યો સંદેશ? નિવેદન બાદ રાજકીય બબાલ

Dimaagi Naxals: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી (15 ઓગસ્ટ, 2026) 80મા સ્વતંત્રતા દિવસના ભાષણમાં "માઇન્ડફુલ નક્સલીઓ" શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેનાથી દેશના રાજકારણમાં એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે જ્યારે દેશમાં સશસ્ત્ર નક્સલવાદ લુપ્ત થવાના આરે છે, ત્યારે બીજી તરફ, "મગજના નક્સલીઓ" સમાજમાં અરાજકતા ફેલાવવાનો અને યુવાનોને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ નિવેદન પર કોંગ્રેસ, સીપીઆઈ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) સહિત વિવિધ વિપક્ષી પક્ષો તરફથી તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ મળી છે.
લાલ કિલ્લા પરથી પીએમ મોદીનું નિવેદન શું હતું?
વૈચારિક વિરોધીઓને નિશાન બનાવતા પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, "સુરક્ષા દળોએ જંગલોમાં કાર્યરત બંદૂકધારી માઓવાદી બળવાખોરીનો લગભગ નાશ કરી દીધો છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, પરંતુ નક્સલવાદી વિચારધારા ધરાવતા લોકો હવે 'મગજના નક્સલી' તરીકે ઓળખાવીને દેશને ગેરમાર્ગે દોરવા અને યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરવાની તકો શોધી રહ્યા છે."
પીએમે કહ્યું કે માઓવાદી વિચારધારા દાયકાઓથી સત્તા અને સલાહકાર સમિતિઓના કોરિડોરમાં ઘૂસી ગઈ છે, જે સરકારી નીતિઓને પ્રભાવિત કરી રહી છે. "આપણે આ 'દિમાગી નક્સલીઓને' અલગ કરવા જોઈએ.
વિપક્ષી નેતાઓ તરફથી તીવ્ર વળતો પ્રહાર
વડાપ્રધાનનું નિવેદન સામે આવતાની સાથે જ, વિપક્ષી પક્ષોએ તેમના પર રાજકીય વિરોધીઓ અને ટીકાકારોને નિશાન બનાવવા માટે સ્વતંત્રતા દિવસ જેવા રાષ્ટ્રીય તહેવારનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.
કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યું કે, પહેલા તેમણે તેમના વિરોધીઓને 'શહેરી નક્સલી' કહ્યા, હવે તેઓ તેમને 'માનસિક નક્સલી' કહી રહ્યા છે. આ તેમની હતાશાનો સ્પષ્ટ સંકેત છે. પીએમ ઘણીવાર તે જ નીતિઓ અપનાવે છે જે તેઓ નિશાન બનાવે છે.
CJPના મુખ્ય પ્રવક્તા અને સ્વતંત્ર પત્રકાર સૌરભ દાસે પીએમની પરિભાષાનો સખત વિરોધ કર્યો
તેમણે કહ્યું કે, વડાપ્રધાનશ્રી, 'માનસિક નક્સલ' શબ્દ કે આવું કોઈ લેબલ કામ કરશે નહીં! તમે દેશના શિક્ષિત યુવાનોને ફક્ત એટલા માટે 'નક્સલવાદી' કેવી રીતે કહી શકો છો કારણ કે તેઓ તમારી સરકાર પર સવાલ ઉઠાવે છે? આ ઘમંડ અને યુવાનોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવામાં નિષ્ફળતા છે.
ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (CPI)ના મહાસચિવ ડી. રાજાએ જણાવ્યું હતું કે 'રાષ્ટ્રવિરોધી' અને 'ટુકડે-ટુકડે ગેંગ'ના જમણેરી વલણ પછી, પીએમએ હવે 'માનસિક નક્સલ' નું એક નવું અર્થહીન લેબલ ઉમેર્યું છે. આ અસંમતિ વ્યક્ત કરનારા અવાજોને દબાવવા અને રોજગાર અને શિક્ષણ મેળવતા યુવાનોના મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન હટાવવાનો પ્રયાસ છે.
TMC સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ સોશિયલ મીડિયા પર પીએમના નિવેદન પર કટાક્ષ કરતા લખ્યું કે, હા, હું એક માનસિક નક્સલ છું. વ્યાખ્યા પ્રમાણે, દરેક વ્યક્તિ કોકરોચ છે.
લાલ કિલ્લા પરથી આપેલું આ નિવેદન આગામી દિવસોમાં, 2027 અને 2028 માં યોજાનારી રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા રાષ્ટ્રીય રાજકીય અને સુરક્ષા ચર્ચાઓનું મુખ્ય કેન્દ્ર બનવાની શક્યતા છે.