Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Fastest State Economies: ગુજરાત જ નહિ, આ રાજ્યો પણ કરી રહ્યાં છે તોતિંગ વિકાસ, યુપી-બિહાર,આસામ આગળ નીકળી ગયા

Top 10 Fastest-Growing States: છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં દેશના અનેક રાજ્યોએ પ્રભાવશાળી વિકાસ દર હાંસલ કર્યો છે. જેમાં આસામ સૌથી આગળ રહ્યું, ત્યારબાદ તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને ઉત્તર પ્રદેશનો ક્રમ આવે છે. રાજસ્થાન, બિહાર, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ અને તેલંગાણાએ પણ નોંધપાત્ર વિકાસ નોંધાવ્યો છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:36 AM IST

Trending Photos

Fastest State Economies: ગુજરાત જ નહિ, આ રાજ્યો પણ કરી રહ્યાં છે તોતિંગ વિકાસ, યુપી-બિહાર,આસામ આગળ નીકળી ગયા

States GSDP Economic Growth : છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ભારતની આર્થિક પ્રગતિ ફક્ત અમુક રાજ્યો સુધી મર્યાદિત રહી નથી. જોકે, ઘણા રાજ્યોએ મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ના આંકડા દર્શાવે છે કે, ફુગાવાને સમાયોજિત કર્યા પછી, ઘણા રાજ્યોની અર્થવ્યવસ્થાઓએ નાણાકીય વર્ષ 2019-20 અને 2024-25 વચ્ચે મજબૂત વાસ્તવિક વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. રાજ્યોનું આ પ્રદર્શન રાષ્ટ્રીય આર્થિક વૃદ્ધિ સાથે સુસંગત છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતનો વાસ્તવિક GDP 29% વધીને ₹145.35 લાખ કરોડ (FY20) થી ₹187.97 લાખ કરોડ (FY25) થયો છે. ડેટા એ પણ દર્શાવે છે કે ટોચના 10 સૌથી ઝડપથી વિકસતા મોટા રાજ્ય અર્થતંત્રોએ રાષ્ટ્રીય વિકાસ દરને પાછળ છોડી દીધો છે, જેમાં વૃદ્ધિ 45% સુધી પહોંચી છે.

સૌથી ઝડપથી વિકસતા રાજ્યોમાં, આસામ 45% વૃદ્ધિ હાંસલ કરીને આગળ રહ્યું. આસામનો GSDP (ગ્રોસ સ્ટેટ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ) નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માં ₹2.4 લાખ કરોડથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માં ₹3.5 લાખ કરોડ થયો. રાજ્યનું અર્થતંત્ર મુખ્યત્વે કૃષિ, તેલ અને ગેસ પર આધાર રાખે છે, અને ઉત્તરપૂર્વમાં વધતા માળખાકીય રોકાણ દ્વારા પણ તેને ટેકો મળે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

તમિલનાડુ બીજા ક્રમે છે, જેમાં 39% વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે. તમિલનાડુનો GSDP ₹12.4 લાખ કરોડથી વધીને ₹17.3 લાખ કરોડ થયો છે. રાજ્યમાં એક મજબૂત ઉત્પાદન ઉદ્યોગ છે, જેમાં ઓટોમોબાઈલ, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, કાપડ અને સેવાઓ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.

કર્ણાટકમાં 36% વૃદ્ધિ હાંસલ થઈ છે, જેનો GSDP ₹11.5 લાખ કરોડથી વધીને ₹15.7 લાખ કરોડ થયો છે. ટેકનોલોજી સેવાઓ, સ્ટાર્ટઅપ્સ, બાયોટેકનોલોજી અને એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ તેની મુખ્ય શક્તિઓ છે.

યોગીનું રાજ્ય ચોથા સ્થાને 
ઉત્તર પ્રદેશે પાંચ વર્ષમાં 35% વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. તેનો GSDP ₹11.7 લાખ કરોડથી વધીને ₹15.8 લાખ કરોડ થયો છે. રાજ્યનું વિશાળ સ્થાનિક બજાર, કૃષિ, અને વિસ્તરતું ઔદ્યોગિક અને લોજિસ્ટિક્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આ વૃદ્ધિને ટેકો આપી રહ્યું છે.

રાજસ્થાન ૩૪% વૃદ્ધિ સાથે ત્યારબાદ આવે છે. રાજ્યનું અર્થતંત્ર ₹૬.૮ લાખ કરોડથી વધીને ₹૯.૧ લાખ કરોડ થયું છે. ખાણકામ, નવીનીકરણીય ઉર્જા, પ્રવાસન અને સિમેન્ટ ઉત્પાદન તેના મુખ્ય ફાળો આપનારા છે.

બિહારમાં પણ મજબૂત વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે
બિહાર અને આંધ્રપ્રદેશ બંનેએ ૩૩% વૃદ્ધિ હાંસલ કરી છે. બિહારનું અર્થતંત્ર ₹૪.૦ લાખ કરોડથી વધીને ₹૫.૩ લાખ કરોડ થયું છે, જે મુખ્યત્વે કૃષિ અને સેવાઓ દ્વારા સંચાલિત છે. આંધ્રપ્રદેશનું અર્થતંત્ર ₹૬.૫ લાખ કરોડથી વધીને ₹૮.૭ લાખ કરોડ થયું છે, જે મુખ્યત્વે કૃષિ, બંદરો, લોજિસ્ટિક્સ અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ દ્વારા સંચાલિત છે.

છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ બંનેએ ૩૧% વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. છત્તીસગઢનો GSDP ₹૨.૫ લાખ કરોડથી વધીને ₹૩.૩ લાખ કરોડ થયો છે, જે ખાણકામ, વીજ ઉત્પાદન અને સ્ટીલ દ્વારા સંચાલિત છે. ઝારખંડનું અર્થતંત્ર ₹૨.૩ લાખ કરોડથી વધીને ₹૩ લાખ કરોડ થયું છે, જે ખનિજો અને ભારે ઉદ્યોગો દ્વારા સંચાલિત છે.

તેલંગાણા ૩૦% વૃદ્ધિ સાથે ટોચના દસ દેશોમાં જોડાયું છે. માહિતી ટેકનોલોજી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને શહેરી સેવાઓ દ્વારા સંચાલિત, તેનો GSDP ₹6.4 લાખ કરોડથી વધીને ₹8.4 લાખ કરોડ થયો છે.

આ આંકડા ભારતની આર્થિક પ્રગતિના વિશાળ અવકાશને દર્શાવે છે. ઘણા રાજ્યો દેશને આગળ વધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. વ્યક્તિગત રાજ્યોમાં અનન્ય શક્તિઓ હોય છે જે તેમના અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Fastest State EconomiesEconomyઈકોનોમી

Trending news