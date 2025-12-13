Prev
અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ પર અહીં અટક્યો છે પેચ ! કેમ માનવા તૈયાર નથી ભારત ? જાણો

Indo-US Trade Deal: અમેરિકાએ ભારતીય સામાનના નિકાસ પર 50% ટેરિફ લગાવ્યો ત્યારથી, બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) અંગે વાતચીત ચાલી રહી છે. ત્યારથી, વાતચીત આગળ વધી છે. જોકે, ભારત કૃષિ ઉત્પાદનો પર કાપ મૂકવા તૈયાર નથી. ચાલો જાણીએ કે શા માટે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:29 PM IST

Indo-US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે બહુપ્રતિક્ષિત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) માટેની વાતચીત ઝડપી બની છે. જોકે, કૃષિ ક્ષેત્ર પર ભારતના કડક વલણને કારણે આ સોદો અટકી ગયો છે. ભારત અમેરિકા પાસેથી યુએસ રક્ષા સાધનો, ઊર્જા અને ઉડ્ડયન ઉત્પાદનોની ખરીદી વધારવા માટે તૈયાર છે. જોકે, તે સ્પષ્ટપણે યુએસ કૃષિ ઉત્પાદનોને ભારતીય બજારમાં પ્રવેશવા દેવાનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે. સરકારનું મજબૂત વલણ એ ડરને કારણે છે કે આને મંજૂરી આપવાથી લાખો ખેડૂતોને નુકસાન થશે.

ભારત કૃષિ પર સોદો કરવા તૈયાર નથી

સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બંને દેશો એક મોટા વેપાર પેકેજ પર વાતચીતમાં રોકાયેલા છે. ઘણા ક્ષેત્રોમાં સારી પ્રગતિ થઈ છે, પરંતુ ભારતે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે કઠોળ, ઘઉં, મકાઈ અને બદામ જેવા અમેરિકન કૃષિ ઉત્પાદનો માટે બજાર ખોલવામાં આવશે નહીં. આનાથી સ્થાનિક ખેડૂતો પર સ્પર્ધાત્મક દબાણ વધશે અને તેમની આવકમાં ઘટાડો થશે.

બજાર પ્રવેશની ઇચ્છા, ભારતનો નકાર

યુએસ ભારત પર કૃષિ આયાત પર છૂટછાટ આપવા માટે સતત દબાણ કરી રહ્યું છે. વોશિંગ્ટન કઠોળ, ઘઉં અને મકાઈ જેવા ઉત્પાદનો માટે બજારોની ઍક્સેસ ઇચ્છે છે. જોકે, ભારતે આ માંગણીઓને નકારી કાઢી છે. સરકારે દલીલ કરી છે કે કૃષિ સીધી રીતે ગ્રામીણ આવક અને ખાદ્ય સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી છે. તેથી, તેને વેપાર કરારના ભાગ રૂપે ખોલી શકાતી નથી.

ભારતે યુએસને શું ઓફર કરી?

ભારત સંરક્ષણ, સ્વચ્છ ઉર્જા, ક્રૂડ તેલ, LNG અને નાગરિક ઉડ્ડયન જેવા વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર પ્રતિબદ્ધતાઓ કરવા તૈયાર છે. આ ઉચ્ચ-મૂલ્યવાળા ક્ષેત્રો છે, જ્યાં યુએસ નોંધપાત્ર ખરીદી કરશે. વધુમાં, ભારત ઇચ્છે છે કે યુએસ ભારતીય ઉત્પાદનો પર લગાવવામાં આવેલ વધારાના 25 ટકા ટેરિફને દૂર કરે, જેનાથી નિકાસમાં વધારો થશે. બાકીના 25% ટેરિફ પર પણ પછીથી ચર્ચા કરી શકાય છે.

પીયુષ ગોયલે તીક્ષ્ણ પ્રતિભાવ આપ્યો...

યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ જેમ્સન ગ્રીરે ભારતની ઓફરને "અત્યાર સુધીની શ્રેષ્ઠ" ગણાવી, પરંતુ ભારતને "અત્યાર સુધીની કઠિન નટ" પણ ગણાવી. વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે જવાબ આપ્યો કે, જો અમેરિકાને અમારી ઓફર શ્રેષ્ઠ લાગે છે, તો તેમણે ડોટેડ લાઇન પર સહી કરવી જોઈએ!" ગોયલે જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં પાંચથી છ રાઉન્ડની વાતચીત થઈ છે, અને પ્રગતિ સારી છે. જોકે, તેઓ સમયમર્યાદા સાથે વાતચીત કરશે નહીં.

ભારતીય ખેડૂતોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે

ભારતની 50%થી વધુ વસ્તી સીધી કે આડકતરી રીતે કૃષિ સાથે સંકળાયેલી છે. અમેરિકન સબસિડીવાળા કૃષિ ઉત્પાદનોના ભાવમાં ઘટાડો ભારતીય ખેડૂતો માટે સમસ્યાઓનું કારણ બનશે. ભારતીય ઉત્પાદનોને સ્થાનિક બજારમાંથી બાકાત રાખી શકાય છે. ભારતે પહેલાથી જ FTA માંથી કૃષિ ઉત્પાદનોને બાકાત રાખી દીધા છે. અમેરિકા ચીનથી દૂર વૈવિધ્યીકરણ કરી રહ્યું છે, જેના કારણે ભારતનું મોટું બજાર તેને આકર્ષિત કરી રહ્યું છે. જો કે, ભારત આ મુદ્દા પર હટવાના મૂડમાં નથી.

ટેકનોલોજી, ઉત્પાદન અને સેવાઓમાં બંને દેશો વચ્ચે સહયોગ વધી શકે છે. જો કૃષિ ઉત્પાદનોને બાજુ પર રાખવામાં આવે તો બંને દેશો વચ્ચે સોદો ઝડપથી આગળ વધી શકે છે. 2030 સુધીમાં વેપાર 500 અબજ ડોલર સુધી વધારવાનો ઉદ્દેશ્ય છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર ટેરિફની ધમકી આપી રહ્યું છે, પરંતુ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને કારણે, બંને પક્ષોએ એક કરાર પર પહોંચવું પડશે. ભારતની "ખેડૂતો પહેલા" નીતિ પ્રશંસનીય છે. પરંતુ આ સોદો રક્ષા અને ઉર્જા ક્ષેત્રોને મજબૂત બનાવશે અને રોજગારીનું સર્જન કરશે.

 

