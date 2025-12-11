ટ્રેડ, એનર્જી અને રક્ષા, પુતિનની ભારત મુલાકાત બાદ PM મોદીએ ટ્રમ્પ સાથે કરી વાત
India US Trade: ગુરુવારે, મોદી અને ટ્રમ્પે ભારત-અમેરિકા વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરી અને વેપાર, મહત્વપૂર્ણ અને ઉભરતી ટેકનોલોજી, ઉર્જા, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા ક્ષેત્રોમાં સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા પર વિગતવાર ચર્ચા કરી.
India US Trade: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારત મુલાકાતના થોડા દિવસો પછી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ US પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ટેલિફોન પર વાત કરી. ગુરુવારે, બંને નેતાઓએ ભારત-અમેરિકા વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરી અને વેપાર, મહત્વપૂર્ણ અને ઉભરતી ટેકનોલોજી, ઉર્જા, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા ક્ષેત્રોમાં સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા પર વિગતવાર ચર્ચા કરી. બેઠક દરમિયાન, બંને નેતાઓએ સહિયારા પડકારોનો સામનો કરવા અને સામાન્ય હિતોને આગળ વધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરવા સંમતિ દર્શાવી.
સંયુક્ત પ્રયાસોમાં ગતિ જાળવવાના પર ભાર મૂક્યો
એવો અહેવાલ છે કે બંને નેતાઓએ ભારત-અમેરિકા વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં થયેલી પ્રગતિથી સંતોષ વ્યક્ત કર્યો અને તમામ ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગને સતત મજબૂત બનાવવાની પ્રશંસા કરી. બેઠક દરમિયાન, પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે દ્વિપક્ષીય વેપારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેમના સંયુક્ત પ્રયાસોમાં ગતિ જાળવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. બંને નેતાઓએ મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી, ઉર્જા, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા અને અન્ય પ્રાથમિકતા ક્ષેત્રોમાં સહયોગને વધુ વિસ્તૃત કરવા પર પણ ચર્ચા કરી.
સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ સાથેની વાતચીત પછી, પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે તેમની ખૂબ જ સૌહાર્દપૂર્ણ અને ઉત્પાદક વાતચીત થઈ. અમે ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરી અને પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કર્યું. ભારત અને અમેરિકા વૈશ્વિક શાંતિ, સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ માટે સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
ટ્રમ્પ સતત સંપર્કમાં રહેવા સંમત થયા
અહેવાલ મુજબ, વાતચીત દરમિયાન, બંને નેતાઓએ ભારત-અમેરિકા વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરી અને દરેક ક્ષેત્રમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગને સતત મજબૂત બનાવવા પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. બંને નેતાઓએ દ્વિપક્ષીય વેપારને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે સંયુક્ત પ્રયાસોમાં ગતિ જાળવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. વાતચીતના અંતે, વડા પ્રધાન મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સતત સંપર્કમાં રહેવા સંમત થયા.
