એક ભૂલ અને DL રદ! હવે માત્ર ચલણ જ નહીં, પોઈન્ટ પણ કપાશે... ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે આવી રહી છે નવી સિસ્ટમ
New Traffic Rules: દેશભરમાં વધતા રોડ અકસ્માતો અને વાહનચાલકોના બેદરકાર વલણને સુધારવા માટે કેન્દ્ર સરકારે એક નવી સિસ્ટમ લાગુ કરવા જઈ રહી છે. માર્ગ સલામતી વધારવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દેશમાં ગ્રેડ-આધારિત ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ સિસ્ટમ લાગુ કરવા જઈ રહી છે. આ સિસ્ટમ હેઠળ ટ્રાફિક નિયમો તોડવા બદલ લાયસન્સમાંથી પોઈન્ટ કાપવામાં આવશે અને ચોક્કસ મર્યાદા પછી લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવશે.
- કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક જ સમયમાં ગ્રેડ-આધારિત ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ સિસ્ટમ લાગુ કરવા જઈ રહી છે
- નવી સિસ્ટમ હેઠળ ટ્રાફિક નિયમો તોડવા બદલ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સમાંથી પોઈન્ટ કાપવામાં આવશે
- જો પોઈન્ટ મર્યાદાથી નીચે આવે છે, તો લાઇસન્સ છ મહિના માટે કરવામાં આવશે સસ્પેન્ડ
New Traffic Rules: જો તમે માર્ગ પર વાહન ચલાવતી વખતે ટ્રાફિક નિયમોને હળવાશથી લેતા હોવ તો હવે સાવધાન થઈ જાઓ. ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે હવે મોટી કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક જ સમયમાં દેશમાં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની આખી સિસ્ટમમાં બદલાવ કરવા જઈ રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જાહેરાત કરી છે કે, ભારતમાં ટૂંક જ સમયમાં 'ગ્રેડ-આધારિત ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ સિસ્ટમ' લાગુ કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે, ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, તો હવે તમારું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ પણ રદ થઈ શકે છે. આ સિસ્ટમ ખરેખર શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરશે? ચાલો સમજીએ.
શું છે આ નવી સિસ્ટમ?
દેશભરમાં માર્ગ સલામતીને લઈ પહેલાથી જ નિયમો બનેલા છે. પરંતુ હજું નિયમો તોડવા પર સામાન્ય દંડ જ ફટકારવામાં આવે છે. પરંતુ હવે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ "રિપોર્ટ કાર્ડ" તરીકે ગણવામાં આવશે. જ્યારે કોઈ ટ્રાફિક નિયમ તોડે છે, તો તેના લાઇસન્સમાંથી ચોક્કસ સંખ્યામાં પોઈન્ટ કાપવામાં આવશે. જો પોઈન્ટ નિર્ધારિત મર્યાદાથી નીચે આવે છે, તો લાઇસન્સ 6 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે.
હંમેશા માટે પણ રદ થઈ શકે છે લાઇસન્સ
આટલું જ નહીં, જો કોઈ વારંવાર ભૂલો કરે છે અથવા ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો આવા મામલામાં તેમનું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હંમેશા માટે રદ કરી શકાય છે.
કયા ગુનાઓ માટે સજા થશે?
આ નવી સિસ્ટમ તમામ પ્રકારના ટ્રાફિક ગુનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આમાં ઓવરસ્પીડિંગ, વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ, રોન્ગ સાઈડમાં ડ્રાઈવિંગ અને દારૂ પીને વાહન ચલાવવું શામેલ છે.
સરકારે આ કડક કાર્યવાહી કેમ કરી?
ભારતમાં દર વર્ષે લાખો લોકો માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામે છે. સરકારનું માનવું છે કે, દંડ ભરવાથી આદત નથી બદલી શકાતી, એટલા માટે હવે લાઇસન્સ સામે કાર્યવાહી કરવી જરૂરી બની ગઈ છે.
હવે, દરેક ઇ-ચલણ તમારા આધાર અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ સાથે જોડાયેલું છે. તેથી તમે એવું વિચારીને બચી શકતા નથી કે, ચલણ બીજા શહેર અથવા અલગ સ્થાનનું છે, બધા રેકોર્ડ એક જગ્યાએ એકીકૃત થઈ રહ્યા છે.
તમારે શું કરવું જોઈએ?
તમારો રેકોર્ડ ચેક કરો: પરિવહન પોર્ટલ અથવા સરકારી એપ્લિકેશન્સની મદદથી નિયમિતપણે તમારા લાઇસન્સ સંબંધિત ચલણો ચેક કરતા રહો.
ચલણો તાત્કાલિક ચૂકવો: જો કોઈ ચલણ પેન્ડિંગ છે, તો તેને સમયમર્યાદા (45 દિવસ)માં ચૂકવો. પેન્ડિંગ ચલણ તમને સરકારી સેવાઓ (જેમ કે, આરસી ટ્રાન્સફર અથવા સરનામું અપડેટ)થી પણ વંચિત કરી શકે છે.
નિયમોનું પાલન કરો: હવે રસ્તા પર સીટ બેલ્ટ અને હેલ્મેટ પહેરો, ફક્ત પોલીસથી બચવા માટે જ નહીં, પરંતુ તમારા લાઇસન્સ બચાવવા માટે પહેરો.
માર્ગ સલામતીનો અર્થ ફક્ત પોલીસથી બચવાનો નથી, પરંતુ સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચવાનો પણ છે. આ નવો નિયમ તમારી પોતાની સલામતી માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. તેને સજા તરીકે ન જુઓ, પરંતુ જવાબદાર ડ્રાઇવર બનવા માટે શિસ્ત તરીકે જુઓ.
