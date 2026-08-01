/20 વર્ષ પહેલા કર્યા હતા પ્રેમ લગ્ન, હવે પ્રેમી માટે થઈને પત્નીએ પતિને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો!

ઉત્તર પ્રદેશના પીલીભીત જિલ્લામાં લોહરપુરી ગામમાં વર્ષો પહેલા લવમેરેજ કરીને વસેલા એક કપલને પણ લગ્નેત્તર સંબંધનો દાનવ વેરવિખેર કરી ગયો. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પ્રેમી સાથે રહેવા માટે એક પત્નીએ તેના પતિને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. મહિલાએ રાતે પહેલા તો પતિને નશીલું કોલ્ડ ડ્રીંક પીવડાવ્યું અને ત્યારબાદ સાડીથી તેનું ગળું કસીને તેને મારી નાખ્યો. ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ મહિલા ઘર છોડીને ભાગી ગઈ. રાતે બાળકોએ જ્યારે ખટપટનો અવાજ સાંભળ્યો અને જઈને જોયું તો પિતા પલંગ પર અચેત અવસ્થામાં પડ્યા હતા.
ઘણીવાર સુધી પિતાને હલાવ્યા અને અવાજ દીધો તો પણ કઈ હરકત જોવા ન મળી તો તેમણે પાડોશીઓને બોલાવ્યા. મૃતકના પુત્રએ રાતે જ પોલીસ મથક પહોંચીને ઘટનાની જાણ કરી. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી પોલીસે મૃતદેહ કબજે કરીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દીધો. આ દરમિયાન આરોપી મહિલા ઘરથી થોડે દૂર છૂપાયેલી મળી. જ્યાંથી ગ્રામીણોએ તેને પકડીને પોલીસને હવાલે કરી દીધી. પોલીસે મહિલાને અટકમાં લીધી અને પૂછપરછ દરમિયાન મહિલાએ પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો.
20 વર્ષ પહેલા લગ્ન કર્યા હતા
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ લોહરપુરી ગામના ઉમાશંકર (42) ખેતીવાડી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. 20 વર્ષ પહેલા મમતા (37) સાથે લવ મેરેજ કર્યા હતા. બંનેનો એક પુત્ર વિકાસ જે હાલ 18 વર્ષનો છે અને 12 વર્ષની એક પુત્રી છે. વિકાસ ગામના કેટલાક લોકો સાથે રાતે લગભગ અઢી વાગે પોલીસ મથક પહોંચ્યો અને પિતાની હત્યાની જાણ કરી. ત્યારબાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી. મૃતકની દીકરીએ પોલીસને જણાવ્યું કે શુક્રવારે સાંજે લગભગ 6 વાગે માતા કોલ્ડ ડ્રીંક લઈને આવી હતી. તેણે પહેલા તે પોતે પીધી અને પછી મારા તથા મારા ભાઈ વિકાસને પીવા માટે આપી. પરંતુ અમે ના પાડી દીધી.
ત્યારબાદ માતા છત પર પિતા માટે પથારી કરવા ગઈ. જ્યાં પિતાજીને કોલ્ડ ડ્રીંક પીવડાવ્યા બાદ બંને છત પર જ રહી ગયા. બંને બાળકો નીચેના રૂમમાં સૂવા માટે ગયા હતા. નાની પુત્રીએ જણાવ્યું કે રાતે અચાનક ખટપટ સંભળાયો તો ભાઈને જગાડ્યો. બંનેએ ઉપર જઈને જોયું તો ત્યાં મા ન હતી અને પિતા પથારીમાં પડ્યા હતા. અમે તેમને જગાડવાની કોશિશ કરી પરંતુ કોઈ હરકત જોવા ન મળી તેમના ગળામાં સાડી લપેટાયેલી હતી. ત્યારબાદ પાડોશીઓને બોલાવ્યા. ઘટના બાદ મૃતકનો પુત્ર વિકાસ ગામવાળા સાથે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો.
પ્રેમીના ચક્કરમાં હત્યા?
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી પોલીસે મૃતદેહને કબજે કરીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યો. ત્યારબાદ મમતાને શોધવા બધા નીકળી પડ્યા. આ દરમિયાન તે ઘરેથી 300 મીટર દૂર મળી આવી. જ્યાંથી પોલીસે તેને કસ્ટડીમાં લીધા. પોલીસને પરિજનો પાસેથી જાણવા મળ્યું કે વર્ષ 2024માં ઉમાશંકર કમાવવા માટે ગુજરાત આવ્યો હતો. થોડો સમય રહ્યા બાદ ઉમાશંકરની તબિયત બગડી હતી. ત્યારબાદ તેની પત્ની મમતા તેની દેખભાળ કરવા માટે ત્યાં ગઈ હતી. જ્યાં મમતાનું નકુમ ભાવેશ નામના યુવક સાથે લફરું થઈ ગયું.
મીડિયા રિપોર્ટ મુજ ઉમાશંકરને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી તો પતિ અને પત્ની વચ્ચે ખુબ લડાઈ થઈ. ત્યારબાદ મમતાએ ગુજરાતમાં જ ભાવેશ સાથે કોર્ટ મેરેજ કરી લીધા. 6 મહિના બાદ જુલાઈમાં ઉમાશંકર પત્નીને લઈને પીલીભીત આવી ગયો. ત્યારબાદ બંને છોકરાઓ સાથે ત્યાં ગામમાં રહેવા લાગ્યા હતા. મમતા તેના પ્રેમી સાથે જવાની વાત કરતી ત્યારે બંને વચ્ચે ખુબ લડાઈ પણ થતી હતી. પરિજનોએ આશંકા જતાવી કે આથી તેણે ઉમાશંકરની હત્યા કરી નાખી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ મહિલાની પૂછપરછ ચાલુ છે જ્યાં તેણે ગુનો કબૂલ્યો છે.