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20 વર્ષ પહેલા કર્યા હતા પ્રેમ લગ્ન, હવે પ્રેમી માટે થઈને પત્નીએ પતિને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો!

લગ્નેત્તર સંબંધનો અંજામ કેટલો કરુણ આવે છે તેના કિસ્સા આજકાલ ઘણા સામે આવી રહ્યા છે. યુપીથી સામે આવેલા એક કિસ્સામાં પીલીભીતમાં મહિલાની પોલીસે પતિની હત્યાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે. એવું કહેવાય છે કે બંનેના લવમેરેજ હતા. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 01, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:30 PM IST
20 વર્ષ પહેલા કર્યા હતા પ્રેમ લગ્ન, હવે પ્રેમી માટે થઈને પત્નીએ પતિને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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