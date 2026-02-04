Prev
શરમજનક ઘટના: યુવતીએ પૈસા આપવાની ના પાડી તો ટ્રાન્સજેન્ડરે તેના પર ગુટખા થૂંક્યા ! Video Viral

Transgender Spits Gutkha Video: સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ફરતા એક વીડિયોએ મેટ્રો સ્ટેશન જેવા જાહેર સ્થળોએ મુસાફરોની સલામતી અને કાયદો અને વ્યવસ્થા અંગે ચર્ચા જગાવી છે. વાયરલ ફૂટેજમાં કથિત રીતે એક ટ્રાન્સજેન્ડર એક યુવતી સાથે અભદ્ર વર્તન કરતો દેખાય છે, જેનાથી ઓનલાઈન ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:45 PM IST

શરમજનક ઘટના: યુવતીએ પૈસા આપવાની ના પાડી તો ટ્રાન્સજેન્ડરે તેના પર ગુટખા થૂંક્યા ! Video Viral

Transgender Spits Gutkha Video: પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, તે મેટ્રો સ્ટેશન પરિસરમાં હતી ત્યારે એક ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાએ પૈસાના બદલામાં તેને આશીર્વાદ આપવાની ઓફર કરી હતી. મહિલાએ નમ્રતાપૂર્વક ના પાડી દીધી. ત્યારબાદ તે ટ્રાન્સજેન્ડરે કથિત રીતે તેણીને ડરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેણીએ શાંતિથી પરિસ્થિતિને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

જ્યારે મહિલા એસ્કેલેટર પાસે ઉભી રહીને વીડિયો રેકોર્ડ કરી રહી હતી ત્યારે ઘટના વધુ વણસી હતી. ટ્રાન્સજેન્ડર પાછળથી આવી હતી અને તેના માથા પર ગુટખા થૂંકી હતી. આ સમગ્ર ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ હતી અને હવે તે ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.

આ સમગ્ર ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ

વીડિયોમાં મહિલા ગુસ્સા અને આઘાતમાં પોતાનો ચહેરો લૂછતી દેખાય છે, પછી ટ્રાન્સજેન્ડરનો સામનો કરતી દેખાય છે, તેને કહે છે કે આખી ઘટના રેકોર્ડ થઈ ગઈ છે. તે એમ પણ કહેતી દેખાય છે કે હવે આ વીડિયો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. બીજી ક્લિપમાં, આરોપી મહિલા પર વીડિયો ડિલીટ કરવા દબાણ કરતો જોવા મળે છે. 

 

A trans woman spat gutkha at a girl. She came to bless a girl in exchange for money.

When the girl refused to give money, she spat at her. This is shameful and disgusting.

Transgenders being nude, attacking, abusing, and snatching… pic.twitter.com/6Ulaw6ksL5

— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) February 3, 2026

આ દરમિયાન, ઘટનાસ્થળે હાજર કેટલાક પુરૂષોએ દરમિયાનગીરી કરીને પરિસ્થિતિ શાંત કરી અને મહિલાને ટેકો આપ્યો હતો.

સોશિયલ મીડિયા પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ

જોકે હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે આ વીડિયો કયા મેટ્રો સ્ટેશનનો છે અથવા ક્યારે બન્યો, સોશિયલ મીડિયા પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવી છે. ઘણા વપરાશકર્તાઓએ આરોપીઓ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે આવી ઘટનાઓ મુસાફરોમાં અસુરક્ષાની ભાવના પેદા કરે છે, જ્યારે અન્ય લોકોએ જાહેર સ્થળોએ નિયમોનું કડક પાલન કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.

 

"After being recorded spitting, transgenders kept fighting with her to delete the video." 🤡

It is clearly visible that if people had not been present, they would have tried to force her to delete it. This is harassment. https://t.co/3ZoO0Kx1ON pic.twitter.com/W4100t1r9B

— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) February 3, 2026

હાલમાં, આ મામલે કોઈ સત્તાવાર ફરિયાદ કે પોલીસ કાર્યવાહીની પુષ્ટિ થઈ નથી. જો કે, વાયરલ વીડિયોએ ફરી એકવાર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે શું હાલની સિસ્ટમો ભીડવાળા જાહેર સ્થળોએ મુસાફરોની સલામતી અને શિસ્ત સુનિશ્ચિત કરવા માટે પૂરતી છે.
 

