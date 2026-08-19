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ટ્રમ્પે જ્ઞાનેશ કુમાર અને મતદાર કાર્ડનો કર્યો ઉલ્લેખ, ભારતે શું આપ્યો રીપ્લાય, જાણો

યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં ભારતમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મતદાર કાર્ડની પ્રશંસા કરી અને તેમના દેશમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવ્યા. ભારતે હવે આ મુદ્દા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 19, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:13 AM IST
ટ્રમ્પે જ્ઞાનેશ કુમાર અને મતદાર કાર્ડનો કર્યો ઉલ્લેખ, ભારતે શું આપ્યો રીપ્લાય, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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