/ટ્રમ્પે જ્ઞાનેશ કુમાર અને મતદાર કાર્ડનો કર્યો ઉલ્લેખ, ભારતે શું આપ્યો રીપ્લાય, જાણો

મંગળવારે વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારતની ચૂંટણી પ્રણાલીની વિશ્વસનીયતા અને મજબૂતાઈ વૈશ્વિક સ્તરે માન્ય છે. આ ટિપ્પણી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકામાં નાગરિકતા ચકાસણી પર ભાર મૂકવા માટે ભારતની મતદાર ઓળખ પ્રણાલીનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી આવી છે. અમેરિકામાં કડક ચૂંટણી કાયદાઓની હિમાયત કરતા ટ્રમ્પે ભારતીય ચૂંટણી પ્રણાલીની પ્રશંસા કરી અને નોંધ્યું કે ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે અમેરિકન ચૂંટણીઓમાં મતદાર ઓળખના અભાવ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.
MEA પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, મારી પાસે આ નિવેદનો પર કોઈ ચોક્કસ ટિપ્પણી નથી. જો કે, હું કહી શકું છું કે ભારતની ચૂંટણી પ્રણાલીની વિશ્વસનીયતા અને મજબૂતાઈ વિશ્વભરમાં સ્થાપિત હકીકત છે. ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં જયસ્વાલે આ નિવેદન આપ્યું હતું.
ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
ટ્રમ્પે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતની તાજેતરની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં 64.6 કરોડથી વધુ લોકોએ મતદાન કર્યું હતું, જ્યારે એક ટકાથી પણ ઓછા લોકોએ પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા મતદાન કર્યું હતું. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે આ મહિનાની શરૂઆતમાં તેમના વહીવટી અધિકારીઓ સાથે વાત કરી હતી અને પૂછ્યું હતું કે જરૂરી ફોટો ઓળખપત્ર વિના અમેરિકામાં ચૂંટણી કેવી રીતે યોજી શકાય.
ટ્રમ્પે પોસ્ટ કર્યું હતું કે, આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે અમારા વહીવટને પૂછ્યું હતું કે માન્ય ફોટો ઓળખપત્ર વિના અમેરિકામાં ચૂંટણી કેવી રીતે યોજી શકાય. યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે, ગત ચૂંટણીમાં ભારતમાં 64.6 કરોડ મતદારો હતા. પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા એક ટકાથી ઓછા મતદાન થયું હતું, અને દરેક મતદાર પાસે માન્ય ફોટો ઓળખપત્ર હોવું જરૂરી હતું. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે, આપણે હવે 'સેવ અમેરિકા' કાયદો પસાર કરવાની જરૂર છે.
શું તૈયારીઓ છે?
યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ સેવ અમેરિકા કાયદા માટે સમર્થન મેળવવા માટે આ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. આ કાયદા હેઠળ અમેરિકનોએ મતદાન માટે નોંધણી કરાવતી વખતે નાગરિકતાનો પુરાવો આપવો પડશે. મતદાર ઓળખપત્રની જરૂરિયાત દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવશે અને મેઇલ-ઇન મતદાન નોંધપાત્ર રીતે મર્યાદિત રહેશે.
ભારતમાં યુએસ રાજદૂત સર્જિયો ગોરે મંગળવારે કહ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બિલકુલ સાચા છે! છેલ્લી ચૂંટણીમાં ભારતના 64.6 કરોડ મતદારોમાંથી દરેક માટે મતદાર ઓળખપત્ર જરૂરી હતું. કોંગ્રેસ (યુએસ સંસદ) એ સેવ અમેરિકા કાયદો પસાર કરવો જોઈએ.