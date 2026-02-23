ટ્રમ્પના નવા 'ટેરિફ તાયફા'થી સૌથી વધુ નુકસાન તો USના જ સહયોગી દેશોને, ભારત-ચીન જેવા દેશોને તો ફાયદો!
અમેરિકામાં ટેરિફ મુદ્દે જાતજાતના ગતકડાં જોવા મળી રહ્યા છે. અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફને અમાન્ય ગણાવી દીધા. પરંતુ આમ છતાં ટ્રમ્પનો ટેરિફ પ્રેમ ઘટ્યો નથી અને નવેસરથી હવે સેક્શન 122 હેઠળ બધા દેશો પર એકસરખો 15 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફ નાખી દીધો. હવે આ પરિસ્થિતિમાં કયા દેશોને ફાયદો અને કયા દેશોને નુકસાન થઈ શકે તે ખાસ જાણો.
- સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ નવેસરથી બધા પર 15% ગ્લોબલ ટેરિફ નાખ્યો.
- આ નવા ટેરિફથી કેટલાક દેશો ફાયદામાં તો કેટલાક નુકસાનમાં.
- સૌથી વધુ નુકસાન તો ટ્રમ્પના સહયોગી દેશોને, જ્યારે ભારત સહિત કેટલાક દેશોને ફાયદો!
Trending Photos
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારથી બીજીવાર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારથી તેમણે ટેરિફને જાણે એક હથિયાર બનાવી લીધુ હતું અને મનમાની રીતે દુનિયાના દેશો પર તે ઝીંકતા હતા. પરંતુ શુક્રવારે અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને સૌથી મોટો ઝટકો આપ્યો અને IEEPA હેઠળ જે પણ ટેરિફ લગાવ્યા હતા તેને રદ કરી નાખ્યા. ટ્રમ્પ માટે આ એટલા માટે મોટો ઝટકો હતો કારણ કે તેના દ્વારા તેઓ દુનિયાના દેશો સાથે મનફાવે તે રીતે વર્તી શકતા હતા. પરંતુ ઝટકો મળ્યા બાદ ટ્રમ્પ જાણે બેકાબૂ બની ગયા અને એક પછી એક એવા નિર્ણયો લીધા કે ટેરિફ રદ થવાથી ખુશ થયેલા દેશો પાછા વિચારમાં પડ્યા. હવે આ બધી મથામણમાં કયા દેશ ફાવી ગયા અને કયા દેશ છેતરાઈ ગયા તે પણ જાણવું ખુબ જરૂરી છે.
પાછો ગ્લોબલ ટેરિફ ઝીંકી દીધો
સુપ્રીમ કોર્ટે ફટકાર લગાવીને ટેરિફ રદ કરતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ખુબ ભડકી ગયા અને કોર્ટને પણ જાણે ન ગાંઠીને ગણતરીના કલાકોમાં તાબડતોબ 10 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફ બધા દેશો પર ઝીંકી દીધો. હજુ તો આટલેથી સંતોષ ન થતા આ ટેરિફ વધારીને 15 ટકા કરી નાખ્યો. એટલે કે કોર્ટે ભલે ટ્રમ્પ પ્રશાસને લગાવેલા તોતિંગ ટેરિફ હટાવી દીધા પરંતુ આમ છતાં ટ્રમ્પે ટેરિફનો કોઈને કોઈ તોડ તો કાઢી જ લીધો. ભલે આ ટેરિફ 150 દિવસ માટે હોય કારણ કે બધા એવું સમજી બેઠા છે કે ટ્રમ્પ ટેરિફ માટે કઈક ને કઈક નવા જૂની તો આ સમય દરમિયાન કરી જ લેશે. ત્યારે આ બધામાં ચીન અને ભારત એવા દેશો છે જે ફાવી ગયા અને ખાસ કરીને તો અમેરિકાના સહયોગી દેશો જ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા.
શું હતો ચુકાદો અને ટ્રમ્પે શું કાઢ્યો તોડ
અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પે જે International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) હેઠળ અલગ અલગ દેશો પર અલગ અલગ ટેરિફ લગાવ્યા હતા તે રદ કરી નાખ્યા. ચુકાદા બાદ ટ્રમ્પે આ ટેરિફનો તોડ કાઢતા સેક્શન 122 હેઠળ પહેલા 10 ટકા અને પછી 15 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફ નાખી દીધો. જ્યાં સુધી અમેરિકી કોંગ્રેસ તેને જો આગળ ન વધારે ત્યાં સુધી આ ટેરિફની સમયમર્યાદા 150 દિવસ હોય છે. આ બાજુ રોયટર્સના રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકાની કસ્ટમ અને બોર્ડર પ્રોટેક્શને કહ્યું કે તેણે IEEPAવાળા ટેરિફ મંગળવારે રાતે (EST) 12 વાગ્યાથી ઉઘરાવવાના બંધ કરશે. ત્યારે હવે આ નવા અપડેટથી ચીન અને ભારત ફાયદામાં કઈ રીતે એ જાણો.
ભારત-ચીન ફાયદામાં
અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફને ગેરકાયદેસર અને અમાન્ય ગણાવીને રદ કરી નાખતા ભારત, ચીન અને બ્રાઝિલ જેવા દેશો ફાયદામાં રહ્યા કારણ કે તેમના પર વધારે ટેરિફ લાગેલા હતા. ભારત પર તો અમેરિકાએ કુલ 50 ટકા ટેરિફ લગાવેલો હતો. 25 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેરિફ અને બીજો 25 ટકા રશિયન ઓઈલની ખરીદીને મુદ્દો બનાવીને દંડાત્મક ટેરિફ લગાવ્યો હતો. 18મી ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થઈ એવી વાતો આવી અને ટેરિફ ઘટીને સીધો 18 ટકા થઈ ગયો. કેટલીક વસ્તુઓ ઉપર તો ઝીરો ટેરિફ પણ થયો. શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ પહેલા 10 ટકા અને પછી ટ્રમ્પની નવેસરથી થયેલી જાહેરાત પ્રમાણે 15 ટકા ટેરિફ થઈ ગયો અને 26% ‘લિબરેશન ડે’ સ્તર કરતાં ઘણો ઓછો છે. અત્રે જણાવવાનું કે સેક્શન 122 હેઠળ આનાથી વધુ ટેરિફ ઝીકી શકાય નહીં. એટલે કે ભારત પર બધુ થઈને હવે 18 ટકાની જગ્યાએ 15 ટકા ટેરિફ થયો. આ ઉપરાંત ભારતે અમેરિકા જનારા ટ્રેડ ડેલિગેશન ટ્રીપને પણ હાલ પૂરતી સ્થગિત કરી છે. કારણ કે અધિકારીઓ એ વાતની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે કે શું આ નિર્ણય સારી શરતોની માંગણી માટે કોઈ સંભાવના પેદા કરે છે કે નહીં. સ્થિતિની સમીક્ષા કરીને કોઈ નિર્ણય લેવાશે. સ્થિતિને જોતા ભારત તેને જોખમ અને અવસર એમ બંને રીતે જોઈ રહ્યું છે.
ચીન
સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યા બાદ ચીને પહેલીવાર નિવેદન આપ્યું. કહ્યું કે ટેરિફ સિસ્ટમ પર ટ્રમ્પ પ્રશાસન આગળ શું નીતિ અપનાવે છે તેના પર ચીન ખુબ બારીકાઈથી નજર રાખી રહ્યું છે. એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક પહેલા જ ચીનને વાતચીત માટે કઈક સંભાવના મળી છે. સોમવારે ચીને અમેરિકાને ટ્રમ્પ દ્વારા જાહેર કરાયેલા એકતરફી ટેરિફને રદ કરવાનો પણ આગ્રહ કર્યો કારણ કે "વેપાર યુદ્ધમાં કોઈ વિજેતા હોતું નથી અને સંરક્ષણવાદથી કોઈ લાભ થતો નથી." ચીન જેવા દેશો માટે જ્યાં કોર્ટો દ્વારા ફેન્ટાનિલ પર લગાવવામાં આવેલો 10 ટકા ટેરિફ હટાવી દેવાયો છે ત્યાં હવે નિકાસ પર ઓછા કડક દર લાગૂ થાય છે. ચીન ઉપરાંત મેક્સિકોમાં પણ ફેન્ટાનિલ સંલગ્ન ટેક્સ હતો. આથી તેને ફાયદો થયો છે. કારણ કે હવે તે દરો લાગૂ થશે નહીં.
અમેરિકાના સહયોગીઓને નુકસાન!
સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ અમેરિકાના સહયોગી અનેક દેશો નુકસાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે જેમાંનું એક છે યુકે. કારણ કે યુકે એવા દેશોમાં સામેલ હતું જેના પર ઓછો ટેરિફ લાગેલો હતો. યુકે પર 10 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેરિફ હતો પરંતુ હવે તે વધીને 15 ટકા થઈ ગયો. કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ ટ્ર્મ્પે તમામ દેશો પર એક સરખો 15% ગ્લોબલ ટેરિફ નાખી દીધો. ઈટલી, સિંગાપોર જેવા દેશો માટે પણ એ જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે જ્યારે બ્રાઝિલ, ચીન અને ભારત ફાયદામાં જોવા મળી રહ્યા છે.
હવે યુકેના અધિકારીઓ આ ઊંચા ટેરિફને ઘટાડવા માટે ફાંફાં મારી રહ્યા છે. બ્રિટિશ ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સે જણાવ્યું કે આ નવા ટેરિફથી યુકેની અમેરિકાને થઈ રહેલા નિકાસ ખર્ચમાં £3 બિલિયન ($4 બિલિયન) સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. તથા 40,000 જેટલી બ્રિટિશ કંપનીઓને અસર થઈ શકે છે. ઓસ્ટ્રેલિયાનું પણ કઈક એવું છે કારણ કે તેના ઉપર પણ 10 ટકા ટેરિફ હતો.
અમેરિકાએ ટ્રેડ ડીલનું સન્માન કરવું જોઈએ- ઈયુ
યુરોપિયન કમિશને રવિવારે કહ્યું કે અમેરિકાએ ગત વર્ષે જે ટ્રેડ ડીલ થઈ હતી તેને વળગી રહેવું જોઈએ. ડીલ એ ડીલ છે. અમેરિકા એ સૌથી મોટો ટ્રેડ પાર્ટનર હોવાના કારણે ઈયુ એવું ઈચ્છે છે કે જે રીતે ઈયુ તેના કમિટમેન્ટને વળગી રહ્યું છે તે જ રીતે અમેરિકા તેના કમિટમેન્ટને વળગી રહે. અત્રે જણાવવાનું કે ઈયુમાં 27 દેશો સામેલ છે.
EU અમેરિકા સાથે ડીલ રોકી શકે?
યુરોપિયન પાર્લામેન્ટના ટ્રેડ ચીફ જ્યાં સુધી તેમને ટ્રમ્પ પ્રશાસન તરફથી તેમની વેપાર નીતિ વિશે સંપૂર્ણ વિગતો નહીં મળે ત્યાં સુધી અમેરિકા-યુરોપીયન યુનિયનના વેપાર કરારની મંજૂરી પ્રક્રિયા સ્થગિત કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરશે. પાર્લામેન્ટ વેપાર સમિતિના અધ્યક્ષ બર્ન્ડ લેંગેએ જણાવ્યું કે તેઓ સોમવારે કરારને મંજૂરી આપવા માટે ચાલી રહેલા કાયદાકીય કામને જ્યાં સુધી તેમને સંપૂર્ણ કાનૂની મૂલ્યાંકન અને અમેરિકા તરફથી સ્પષ્ટ પ્રતિબદ્ધતાઓ ન મળે ત્યાં સુધી રોકવા માટે પ્રસ્તાવ રજૂ કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે