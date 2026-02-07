ફરીદાબાદ: સૂરજકુંડ મેળામાં લોકોથી ખીચોખીચ ભરેલો સુનામી ઝૂલો તૂટ્યો, ઈન્સ્પેક્ટરનું મોત, અનેક ઘાયલ
ફરિદાબાદના સૂરજકુંડ મેળામાં મોટી દુર્ઘટના ઘટી. જ્યાં સુનામી ઝૂલો તૂટી પડતા અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. બચાવ માટે પહોંચેલા ઈન્સ્પેક્ટર સહિત અનેક લોકો ઘાયલ થયા. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
હરિયાણાના સૂરજકુંડ મેળામાં એકબાજુ જ્યાં લોકો મેળાની મજા માણી રહ્યા હતા ત્યાં ભીડવાળા વિસ્તારમાં એક મોટી દુર્ઘટના ઘટી. મેળામાં એક રાઈડ સુનામી ઝૂલો તૂટી પડ્યો જેના કારણે અનેક લોકો ઘાયલ થયા. લોકોને બચાવવા માટે પહોંચેલા ઈન્સ્પેક્ટર સહિત ડઝન જેટલા લોકો ઘાયલ થયા. ઈન્સ્પેક્ટરને ગંભીર ઈજાઓ થઈ અને સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું. જિલ્લા ઉપાયુક્ત એમડી ટુરિઝમ અને પોલીસના ટોચના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. વિસ્તારની ફટાફટ બેરિકેટિંગ કરવામાં આવી.
ઘાયલ ઈન્સ્પેક્ટરનું મોત
પલવલમાં તૈનાત ઈન્સ્પેક્ટર જગદીશ પ્રસાદનું બચાવ દરમિયાન મોત નિપજ્યું છે. ડીસી આયુષ સિંહે કહ્યું કે અકસ્માતમાં કુલ 13 લોકો ઘાયલ થયા છે જેમાંથી એકનું મોત થયું છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ રાઈડ સાંજે 6.15 કલાકની આસપાસ તૂટી હતી. અકસ્માતની તપાસ માટે એક કમિટી બનાવવામાં આવી છે. જે અકસ્માતની તપાસ કરશે. આ ઝૂલાનું રોજ ઈન્સ્પેક્શન થતું હતું.
અકસ્માત સમયે 18 લોકો હતા સવાર
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ સુનામી ઝૂલામાં 18 લોકો સવાર હતા. ઝૂલો અચાનક તૂટી ગયો. મેળામાં હાજર લોકોએ તરત ઘાયલોને સંભાળ્યા. લોકોને બચાવતા બચાવતા એક પોલીસકર્મી ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. જેમાં ઝૂલો ઉપરથી નીચે આવતો અને તૂટતો જોવા મળી રહ્યો છે. ઝૂલો પડ્યા બાદ મેળામાં લોકો આમતેમ ભાગવા લાગ્યા હતા. અત્રે જણાવવાનું કે વીકેન્ડ હોવાના કારણે આજે મેળામાં સારી એવી ભીડ હતી.
શું કહ્યું પ્રત્યક્ષદર્શીએ
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ મેળામાં હાજર એક વય્ક્તિએ આ ઝૂલો ઉપરથી નીચે આવતા અને તૂટતા જોયો હતો. પ્રત્યક્ષદર્શી રાઘવનો મેળામાં જ સ્ટોલ છે. તેણે કહ્યું કે તે તેના સ્ટોલ પર હતો. ગ્રાહકોને સામાન દેખાડતો હતો. તેણે જોયું કે અચાનક ઝૂલો ઉપરની બાજુ અટકી ગયો છે.. લોકો બૂમો પાડે છે. તે લોકોને બચાવવા માટે ઝૂલા પર ચડી ગયો. લગભગ આઠ લોકોને નીચે પણ ઉતાર્યા. આ દરમિયાન ઝૂલો ફરીથી સ્ટાર્ટ થઈ ગયો અને ભાગવા લાગ્યો. અચાનક તે નીચે પડી ગયો. જેનાથી ઝૂલા પર ફસાયેલા લગભગ 13 લોકો ઘાયલ થયા.
રાઘવે એમ પણ કહ્યું કે જ્યારે ઝૂલો અટક્યો હતો ત્યારે ત્યાં હાજર એક પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર લોકોને ઉતારવા માટે ઉપર ચડ્યા હતા. જ્યારે ઝૂલો ઉપરથી નીચે પડ્યો તો ઈન્સ્પેક્ટર પણ પડ્યા અને ઘાયલ થયા. અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા ઈન્સ્પેક્ટરનું મોત નિપજ્યું છે. રાઘવે કહ્યું કે તેના ઉપર પણ રેલિંગ પડી હતી જેના કારણે ખભે સામાન્ય ઈજા થઈ છે. હાલ તો આ અકસ્માતને પગલે મેળાનું આખું ગ્રાઉન્ડ ખાલી કરાવવામાં આવ્યું છે.
