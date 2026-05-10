/તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બનતાની સાથે જ TVK ચીફ વિજયે આપી દીધુ રાજીનામું, જાણો કેમ

CM Vijay Resigns: 23 એપ્રિલે યોજાયેલી તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બે બેઠકો જીતનારા મુખ્યમંત્રી વિજયે તિરુચિરાપલ્લી પૂર્વ બેઠક પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તેમણે પેરામ્બુર બેઠક જાળવી રાખી હતી. ટીવીકે ચીફ વિજયે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. આ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ટીવીકેએ વિજયની બે બેઠકો સહિત કુલ 108 બેઠકો જીતી હતી. જોકે, એક બેઠક ગુમાવવાને કારણે પાર્ટીની કુલ સંખ્યા હવે 107 થઈ ગઈ છે.
વિધાનસભાના મુખ્ય સચિવ કે. શ્રીનિવાસનને પત્ર મોકલ્યો
એક સત્તાવાર પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે વિજયે મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળતા પહેલા રાજીનામું આપ્યું હતું. તેમાં જણાવાયું છે કે તેમણે મંત્રીઓ કે.એ. સેંગોટૈયાન અને પી. વેંકટરામન દ્વારા વિધાનસભાના મુખ્ય સચિવ કે. શ્રીનિવાસનને પત્ર મોકલ્યો હતો.
ગરીબી અને ભૂખમરાથી સારી રીતે વાકેફ છે: વિજય
અગાઉ, વિજયે રવિવારે કહ્યું હતું કે તેઓ તેમની સરકારમાં એકમાત્ર સત્તાનું કેન્દ્ર હશે અને પોતાને એક સામાન્ય પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવતા સામાન્ય માણસ તરીકે દર્શાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વિજયે કહ્યું હતું કે તેઓ ગરીબી અને ભૂખમરાથી સારી રીતે વાકેફ છે, કારણ કે તેમનો જન્મ એક સરળ સહાયક ફિલ્મ દિગ્દર્શકના પુત્ર તરીકે થયો છે, જે સખત મહેનત દ્વારા ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં સફળતા મેળવે છે. તેમના પહેલા ભાષણમાં, મુખ્યમંત્રીએ ખાતરી આપી હતી કે તેઓ પોતે તેમના શાસન હેઠળ એકમાત્ર સત્તાનું કેન્દ્ર હશે.
હું તમારા જેવો જ છું: વિજય
તેમણે કહ્યું કે, અહીં ફક્ત એક જ કેન્દ્ર છે, મારા નેતૃત્વ હેઠળનું કેન્દ્ર. આ બાજુ એક કેન્દ્ર, તે બાજુ એક શક્તિ કેન્દ્ર, ત્યાં બીજું શક્તિ કેન્દ્ર, આમાંથી કોઈ અસ્તિત્વમાં નથી, હું તમને હમણાં કહી રહ્યો છું. તેમણે ઉમેર્યું કે, હું કોઈ શાહી વંશમાંથી નથી આવતો, હું તમારા જેવો જ છું અને તમારા પરિવારનો સભ્ય છું. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ખરેખર તેમનામાંથી એક, તેમના પુત્ર અથવા ભાઈ જેવો અનુભવ કરે છે.
રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં વિજયે શપથ લીધા
રવિવારે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી તરીકે વિજયે શપથ લીધા હતા, જે 60 વર્ષમાં પહેલી વાર બન્યું છે જ્યારે દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) અને ઓલ ઈન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK) સિવાય કોઈ અન્ય પક્ષે દક્ષિણ રાજ્યમાં સરકાર બનાવી છે.
શાસનનો એક નવો યુગ હવે શરૂ થયો: વિજય
શપથ લીધા પછી, વિજયે પારદર્શક શાસનનું વચન આપ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે તેઓ રાજ્યમાં એકમાત્ર સત્તાનું કેન્દ્ર રહેશે. મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યા પછી અહીં જવાહરલાલ નહેરુ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં પોતાના પ્રથમ સંબોધનમાં, વિજયે કહ્યું કે સાચા ધર્મનિરપેક્ષતા અને સામાજિક ન્યાય માટે પ્રતિબદ્ધ શાસનનો એક નવો યુગ હવે શરૂ થયો છે.