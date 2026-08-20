Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /10માં ધોરણના બે વિદ્યાર્થીઓેએ પ્રિન્સિપાલને 27 વખત ચાકૂના ઘા ઝીંક્યા, મોત પહેલા મહિલાએ કોને કહ્યું હતું બાબુ?

10માં ધોરણના બે વિદ્યાર્થીઓેએ પ્રિન્સિપાલને 27 વખત ચાકૂના ઘા ઝીંક્યા, મોત પહેલા મહિલાએ કોને કહ્યું હતું બાબુ?

Telangana Principal Murder: તેલંગણાના નાલગોન્ડા જિલ્લામાં હત્યા કેસમાં પોલીસને મોટો ખુલાસો કર્યો અને હત્યાના આરોપમાં બાબુ શબ્દના આધારે બે સગીરોની અટકાયત કરી. જાણો કઈ રીતે બાબુ શબ્દએ પોલીસને કરી મદદ?તેલંગણાના નલગોન્ડા જિલ્લાથી એક અત્યંત ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલા પ્રિન્સિપાલની હત્યા મામલે પોલીસે મોટો ખુલાસો કરીને જણાવ્યું કે કઈ રીતે બાબુ શબ્દથી ગૂંચવાયેલું કોકડું ઉકેલી શકાયુ. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 20, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:39 PM IST
10માં ધોરણના બે વિદ્યાર્થીઓેએ પ્રિન્સિપાલને 27 વખત ચાકૂના ઘા ઝીંક્યા, મોત પહેલા મહિલાએ કોને કહ્યું હતું બાબુ?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
USમાં થયેલી એક બેઠકને લીધે ભારતમાં એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં બંપર વધારો, જાણો આજનો
2
3
4
5