એક-એક મિનિટના અઢી લાખ રૂપિયા... સંસદ ભવન ચલાવવામાં કેટલા પૈસાનો થાય છે ખર્ચ ?
Parliament House Run Cost: ભારતીય સંસદ ચલાવવા માટે દર મિનિટે લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. અંદાજ મુજબ, સંસદની કાર્યવાહીનો ખર્ચ પ્રતિ મિનિટ આશરે 2.5 રૂપિયાથી 2.6 લાખ રૂપિયા થાય છે.
સંસદ દેશની સૌથી મહત્વપૂર્ણ લોકશાહી સંસ્થા છે. અહીં કાયદા બનાવવામાં આવે છે અને જનતા સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ગૃહ ચલાવવામાં દર મિનિટે લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે? સંસદ સત્રો દરમિયાન લોકસભા અને રાજ્યસભાનું કાર્ય સુગમ રીતે ચાલે તે માટે સરકાર નોંધપાત્ર ખર્ચ કરે છે.
કેન્દ્રના ભૂતપૂર્વ મંત્રી અને વર્તમાન સાંસદ જગદંબિકા પાલને ખુલાસો કર્યો છે કે સંસદની કાર્યવાહીના દરેક મિનિટમાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. ગૃહમાં એક મિનિટની કાર્યવાહીનો ખર્ચ 2.5 લાખ રૂપિયા થાય છે. આના આધારે, પ્રતિ કલાકનો ખર્ચ કેટલો થશે?
પ્રતિ મિનિટ લાખો, પ્રતિ દિવસ કરોડો રૂપિયા
સંસદની કાર્યવાહી ચલાવવાનો ખર્ચ ખૂબ જ મોટો છે. અંદાજ મુજબ, તેનો ખર્ચ આશરે 2.5 લાખ રૂપિયાથી 2.6 લાખ રૂપિયા પ્રતિ મિનિટ થાય છે. આનો અર્થ પ્રતિ કલાક આશરે 1.5 કરોડ રૂપિયા થાય છે. આખા દિવસની કાર્યવાહીને ધ્યાનમાં લેતા, સંસદ સત્ર દરમિયાન દૈનિક ખર્ચ આશરે 6 કરોડ રૂપિયાથી 9 કરોડ રૂપિયા થાય છે.
હોબાળા કે રાજકીય ગતિરોધને કારણે ગૃહ વારંવાર મુલતવી રાખવામાં આવે છે, ત્યારે પણ આ ખર્ચ ચાલુ રહે છે. પરિણામે, સંસદના વિક્ષેપના દરેક મિનિટને જાહેર કરના નાણાંના બગાડ તરીકે જોવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે સંસદીય કાર્યવાહીમાં વિક્ષેપ પડે છે ત્યારે વારંવાર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે.
આ ખર્ચમાં ખરેખર શેનો સમવેશ થાય છે?
સંસદ ચલાવવામાં થતો ખર્ચ ઘણી બધી બાબતોમાં ફેલાયેલો છે. આમાં સાંસદોના પગાર અને ભથ્થાં, સંસદ સચિવાલયના કર્મચારીઓના પગાર, સુરક્ષા, ટેકનિકલ સ્ટાફ, વીજળી, પાણી અને સંસદ ભવનની જાળવણીનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં, સત્રો દરમિયાન સુરક્ષા, મીડિયા મેનેજમેન્ટ અને વહીવટી કાર્ય પર નોંધપાત્ર રકમ ખર્ચવામાં આવે છે. જો કે, આ ખર્ચ સમય અને વર્ષના આધારે વધઘટ થઈ શકે છે. તેથી, જ્યારે ગૃહની કાર્યવાહી વિક્ષેપિત થાય છે, ત્યારે તે માત્ર લોકશાહી પ્રક્રિયાને અસર કરતું નથી પરંતુ તેને જાહેર ભંડોળનો નોંધપાત્ર બગાડ પણ માનવામાં આવે છે.
