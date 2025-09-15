Prev
Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:48 PM IST

હિમાચલના બે સગા ભાઈઓએ એક જ છોકરી સાથે લગ્ન કર્યા હતા, હવે સોશિયલ મીડિયા પર બે ઈમોશનલ વીડિયો કર્યા શેર, જાણો

Two brothers married One girl: હિમાચલ પ્રદેશના સિરમૌર જિલ્લાના બે ભાઈઓએ એક છોકરી સાથે લગ્ન કર્યા છે. આ લગ્નની ચર્ચા આખા દેશમાં થઈ અને મોટી હેડલાઈન બનાવી હતી. તાજેતરમાં જ બંને ભાઈઓ સાથે એક મોટી દુર્ઘટના બની છે. બંને ભાઈઓએ પોતે સોશિયલ મીડિયા પર તેમની સાથે બનેલી આ દુર્ઘટના વિશે માહિતી આપી હતી. 

તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમના પિતાનું અવસાન થયું છે. હવે બંને ભાઈઓ તેમના પિતાને ખૂબ યાદ કરી રહ્યા છે. તેઓ તેમના જૂના ફોટા અને વીડિયો શેર કરી રહ્યા છે. આ સાથે તેઓ જે કેપ્શન લખી રહ્યા છે તે વાંચીને બધાની આંખો ભીની થઈ રહી છે. ચાલો જાણીએ બંને ભાઈઓ દ્વારા શેર કરાયેલા આ વીડિયોમાં શું છે.

દરેક આંસુમાં પણ જીવવાની હિંમત પાછળ છોડી ગયા

બંને ભાઈઓએ તેમના ફેસબુક પેજ પર બે વીડિયો શેર કર્યા છે. પહેલો વીડિયો તેમના કેટલાક ફોટા જોડીને બનાવવામાં આવ્યો છે. આ વીડિયો શિમલાનો છે. આ દરમિયાન, બંને ભાઈઓના પિતા શિમલાના રિજ ગ્રાઉન્ડમાં ફરતા જોવા મળે છે. આ વીડિયો શેર કરતી વખતે, બંને ભાઈઓએ લખ્યું છે કે પપ્પા ચાલ્યા ગયા પણ પ્રકાશ પાછળ છોડી ગયા, દરેક આંસુમાં પણ જીવવાની હિંમત પાછળ છોડી ગયા.

 

લોકો આ પોસ્ટર પર ભાવનાત્મક ઇમોજી મૂકીને ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે. મહાવીર નામના યુઝરે રડતું ઇમોજી મૂકીને લખ્યું છે કે આદરપૂર્ણ સલામ અને નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ. તે જ સમયે, તમન્ના નામના યુઝરે લખ્યું છે કે ઓમ શાંતિ, ભગવાન તમને દુ:ખ સહન કરવાની હિંમત આપે અને ભગવાન તમારા પિતાને તેમના ચરણ કમળમાં જગ્યા આપે, ઓમ શાંતિ.

 

બીજા વિડિઓમાં શું છે

બીજા વિડિઓમાં, બંને ભાઈઓના પિતા એક કાર્યક્રમમાં ડાન્સ કરતા જોવા મળે છે. નાટી એક સ્થાનિક નૃત્ય છે. આ વિડિઓમાં, તેમના પિતા સાથે અન્ય લોકો પણ હાજર છે. આ વિડિઓ પોસ્ટ કરતી વખતે, બંને ભાઈઓએ લખ્યું છે કે ચહેરો દેખાતો નથી, પરંતુ લાગણી દરેક ક્ષણે રહે છે, પપ્પાની યાદો હૃદયમાં આ રીતે જીવંત રહે છે.

