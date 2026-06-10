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બે બાળકોનો નિયમ કર્યો નાબૂદ, ભાજપ સરકારે ભર્યું એક મોટું પગલું

Government Job Two Child Rule: સરકારે સરકારી નોકરીઓ માટે બે બાળકોની મર્યાદા દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. 2001નો નિયમ હવે લાગુ રહેશે નહીં. મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે આ અંગે એક આદેશ જાહેર કર્યો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 10, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:46 AM IST
બે બાળકોનો નિયમ કર્યો નાબૂદ, ભાજપ સરકારે ભર્યું એક મોટું પગલું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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