/બે બાળકોનો નિયમ કર્યો નાબૂદ, ભાજપ સરકારે ભર્યું એક મોટું પગલું

Government Job Two Child Rule: મધ્યપ્રદેશમાં સરકારી કર્મચારીઓ અને અરજદારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સારા સમાચાર છે. તેમને હવે બે બાળકોના નિયમનું પાલન કરવાની જરૂર નથી. ગુરુવારે, મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે ફક્ત નવા પ્રસ્તાવને પાછો ખેંચવાનો આદેશ આપ્યો જ નહીં પરંતુ જૂના નિયમોને રદ કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો. યાદવે પ્રસ્તાવિત મુસદ્દા સિવિલ સર્વિસીસ નિયમોમાંથી નિયમ દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો, જેમાં સરકારી નોકરીઓ માટે બે બાળકોની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હતી.
મોહન યાદવે ડ્રાફ્ટને તાત્કાલિક સત્તાવાર પોર્ટલ પરથી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. જો કે, આ નિયમ રાજ્યમાં ઘણો જૂનો છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગે 2001માં આ જોગવાઈ લાગુ કરી હતી. આ જોગવાઈ હેઠળ, બે કરતાં વધુ જીવિત બાળકો ધરાવતા ઉમેદવારોને વિભાગોમાં સીધી ભરતી અથવા નિમણૂક માટે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
મુખ્યમંત્રીએ નવો આદેશ પ્રકાશિત કરવા જણાવ્યું
2001માં મધ્યપ્રદેશમાં લાગુ કરાયેલા એક નિયમ મુજબ, 26 જાન્યુઆરી, 2001 પછી બે કરતાં વધુ બાળકો ધરાવતા લોકો સરકારી નોકરી માટે અયોગ્ય હતા. વધુમાં, મધ્યપ્રદેશ સિવિલ સર્વિસીસ (આચાર) નિયમો 1965 હેઠળ, બે કરતાં વધુ બાળકો હોવાને સરકારી કર્મચારીઓ માટે ગેરવર્તણૂક માનવામાં આવતી હતી. મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે આ મુદ્દા પરના તમામ હાલના નિયમો રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે અને નવો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
નવા ડ્રાફ્ટ પછી મુખ્યમંત્રીની કાર્યવાહી
ખરેખર, મધ્યપ્રદેશ જનરલ કન્ડિશન્સ ઓફ સર્વિસ રૂલ્સ 2026નો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, અને 15 જૂન સુધી જનતા પાસેથી સૂચનો માંગવામાં આવ્યા હતા. રજૂ કરાયેલા ઘણા નવા નિયમોમાં, બાળકો સંબંધિત જૂનો નિયમ પણ શામેલ હતો. જો કે, મોહન યાદવ સરકારે હવે તેને રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.