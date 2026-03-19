મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા યુદ્ધ પર ભારત સરકારના વલણને કોંગ્રેસના જ 2 ધૂરંધર નેતાઓનો ટેકો
મિડલ ઈસ્ટમાં જે પરિસ્થિતિ હાલ જોવા મળી રહી છે અને ભારત જે પ્રકારે ચૂપ્પી સાધી રહ્યું છે તેની વિપક્ષી દળો દ્વારા આકરી ટીકા થઈ રહી છે. હવે કોંગ્રેસના જ બે નેતાઓએ ભારત સરકારની આ ચૂપ્પી પર મોટું નિવેદન આપ્યું છે અને તેને ટેકો આપ્યો છે.
- યુદ્ધ પર ભારતના ચૂપ્પીવાળા વલણને વિપક્ષે વખોડ્યું છે.
- ભારત સરકારની વિદેશ નીતિની ટીકા કરતા લોકોને શશિ થરૂરે અરિસો બતાવ્યો.
- મનિષ તિવારીએ પણ કહ્યું કે સરકારનું સતર્ક વલણ બિલકુલ યોગ્ય છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં 28 ફેબ્રુઆરીથી જ્યારથી ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા ત્યારથી દુનિયા જાણે બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ છે. ઈરાને બદલો લેવા માટે ઈઝરાયેલની સાથે સાથે ખાડીમાં અમેરિકાના સાથી અરબ દેશોને પણ લપેટામાં લીધા અને આજે તો બદલાની આગ એવી વકરી કે ઈરાને કતારના ઓઈલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ ઉપર પણ હુમલા કર્યા. જેને લઈને હવે અરબ દેશો પણ કાળઝાળ થઈ ગયા છે. પરંતુ આ બધામાં એક વાત જે ઊડીને આંખે વળગે છે તે એ છે કે ભારત સરકાર એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારતી નથી. અહીં એ વાત ખાસ જણાવવાનું કે ભારતના ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાની સાથે સાથે ઈરાન જોડે પણ મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો છે. ત્યારે ચૂપ્પી સાધવાની રણનીતિ પર વિપક્ષ આકરા પ્રહાર કરી રહ્યો છે. આરોપો વચ્ચે હવે કોંગ્રેસના જ બે ધૂરંધર નેતાઓએ મોદી સરકારની આ નીતિને સમર્થન આપ્યું છે.
તિરુવનંતપુરમના સાંસદનો ખુલ્લો ટેકો
કેરળના તિરુવનંતપુરમથી કોંગ્રેસના સાંસદ અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રના પૂર્વ રાજનયિક શશિ થરૂરે ઈરાન યુદ્ધમાં ભારત તરફથી અપનાવવામાં આવેલી કૂટનીતિ પર સવાલ કરતા લોકોને અરિસો દેખાડ્યો છે. તેમનો આ અંગે એક લેખ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં છપાયો છે. થરૂરના જણાવ્યાં મુજબ તેમના જેવા લોકોએ પશ્ચિમ એશિયા યુદ્ધ પર સરકારની ચૂપ્પીની ટીકા ન કરી એટલે લિબરલ્સ હવે તેમને જ નિશાન બનાવવા લાગ્યા છે. તેઓ તેને નૈતિક કાયરતા પણ કહે છે. તેઓ અમારી પાસેથી ઈચ્છે છે કે અમે એવી માંગણી કરીએ તે ભારત નૈતિક શ્રેષ્ઠતા દેખાડીને આ યુદ્ધને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો ભંગ જાહેર કરે. પરંતુ હું આ સંઘર્ષ પર સરકારની ચૂપ્પીની ટીકા કરીશ નહીં.
તેમણે લખ્યું છે કે ભારતની કૂટનીતિ હંમેશા જ સિદ્ધાંત અને વ્યવહારિક સંતુલન પર આધારિત રહી છે. જવાહરલાલ નહેલુની જૂથનિરપેક્ષતાવાળી નીતિ કોલ્ડવોરના સમયે શત્રુતામાં ગુંચવાઈ જવાની જગ્યાએ ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અસ્તિત્વ પર આધારિત હતી. એ જ રીતે આજે બહુધ્રુવીય વિશ્વમાં ભારત અલગ અલગ તાકાતો સાથે સંબંધ જાળવીને ચાલે છે, પછી ભલે તેઓ એકબીજાના દુશ્મન કેમ ન હોય. કારણ કે રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરી છે.
નહીં તો રાષ્ટ્રહિત જોખમાશે!
શશિ થરૂરના જણાવ્યાં મુજબ ભારતની આ કૂટનીતિનો હેતુ નક્કી છે, વૈશ્વિક ન્યાયની વાત કરતા ભારતના સાર્વભૌમત્વને સુરક્ષિત રાખવું. ગાંધી અને નહેરુના વારસાને તેમના મૂ્લ્યોને સમય પ્રમાણે બુદ્ધિમાન થઈને અપનાવવા એ જ સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે. રાષ્ટ્રહિતને જોખમમાં નાખી શકે એવી આત્મ સંતોષી ટીકાઓથી નહીં.
તેમણે કહ્યું કે ટીકાકારો ભૂલી જાય છે કે સિદ્ધાંતો અને રાષ્ટ્રહિતો વચ્ચે જ્યારે પણ ઘર્ષણ થયું છે ત્યારે ભારતે હંમેશા મૌન સેવ્યું છે. આ માટે તેમણે સોવિયેત સંઘ દ્વારા હંગરી (1956), ચેકોસ્લોવાકિયા (1968) અને અફઘાનિસ્તાન (1979)માં થયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના ભંગનું ઉદાહરણ આપ્યું. જેની ટીકા કરવાથી આપણે બચવાની કોશિશ કરી. કારણ કે રશિયા સાથે આપણે આપણા સંબંધોને જોખમમાં નાખી શકીએ નહીં. થરૂરનું કહેવું છે કે સોવિયેત આક્રમણ વખતે પણ ચૂપ રહેવાનો અર્થ આપણે સમર્થન આપ્યું એવો નહતો અને અત્યારે પણ યુક્રેનમાં રશિયાના હુમલા અને ઈરાન પર ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલાનો અર્થ પણ એવો ન હોઈ શકે.
ખાડી દેશો અને અમેરિકામાં ઘણું બધુ દાવ પર
ભારતનું માત્ર અમેરિકા સાથે નહીં પરંતુ ખાડી દેશોમાં પણ ઘણું બધુ દાવ પર છે. જ્યાં ઈરાન તાબડતોડ હુમલા કરી રહ્યું છે. લગભગ 200 બિલિયન ડોલરનો વાર્ષિક વેપાર આ વિસ્તારથી થાય છે. આપણી ઉર્જા સુરક્ષા ખાડીના તેલ અને ગેસ પર નિર્ભર છે. જ્યારે આ વિસ્તારમાં 90 લાખ ભારતીયોની સુરક્ષાની પણ ચિંતા છે.
ચૂપ્પી કાયરતા નથી પરંતુ રાષ્ટ્રહિતોની રક્ષાની વાસ્તવિકતા
આવામાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને નૈતિકતાના પાઠ ભણાવવાથી આપણા હિતોને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. આથી આવા સમયમાં ચૂપ્પી કાયરતા નહીં પરંતુ આ વિસ્તારની વાસ્તવિકતા અને આપણા રાષ્ટ્રહિતોની રક્ષા વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની કોશિશોની એક ગંભીર હકીકત છે.
નૈતિક સરન્ડર નહીં પરંતુ એક જવાબદારી કૂટનીતિ
તેમણે લખ્યું કે તેમના મુજબ સચ્ચાઈનો સ્વીકાર કરવાનો અર્થ કોઈની સામે નમવું એ નથી. ભારતે હંમેશા જ વૈશ્વિક મંચો પર વૈશ્વિક ન્યાયનો અવાજ બુલંદ કર્યો છે અને આપણને ખબર છે કે સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ પર ક્યાં સુધી ચૂપ રહેવું યોગ્ય છે. જિયોપોલિટિક્સની આ સચ્ચાઈને સમજવી જરૂરી છે. આથી તે નૈતિક સરન્ડર નથી પરંતુ એક જવાબદાર કૂટનીતિ છે.
શશિ થરૂરની સાથે સાથે કોંગ્રેસના અન્ય એક વરિષ્ઠ નેતા અને લોકસભા સાંસદ મનિષ તિવારીએ પણ કેન્દ્ર સરકારની વિદેશ નીતિનું સમર્થન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત આ સંઘર્ષમાં એક સિમિત ભૂમિકા ભજવનાર દેશ રહ્યો છે અને સરકારનું સતર્ક વલણ બિલકુલ યોગ્ય છે. તેમણે કહ્યું કે એ સમજવું જરૂરી છે કે પશ્ચિમ એશિયામાં ફક્ત એક યુદ્ધ નથી ચાલી રહ્યું, પરંતુ અનેક પ્રકારના સંઘર્ષ થઈ રહ્યા છે. ઈઝરાયેલ અમેરિકાની ઈરાન સાથે જે સ્થિતિ છે તે ફક્ત ક્ષેત્રીય નહીં પરંતુ મોટા વૈશ્વિક સમીકરણો સાથે જોડાયેલી છે. આ આપણી લડાઈ નથી.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કહ્યું કે આપણે હંમેશાથી આ ક્ષેત્રમાં એક સિમિત ભૂમિકા નિભાવતા આવ્યા છીએ. ભારતે પોતાની રણનીતિક સ્વાયત્તતા જાળવી રાખવી જોઈએ. જો આપણે સમજી વિચારીને અને સાવધાનીથી પગલું ભરીએ તો આપણે યોગ્ય દિશામાં છીએ. રણનીતિક સ્વાયત્તત્તાનો અર્થ છે આપણા હિતોની રક્ષા કરવી અને હાલાત મુજબ સંતુલન જાળવી રાખવું.
ભારતના ભરપૂર કૂટનિતિક પ્રયત્નો
નોંધનીય છે કે ભારતે આ સમગ્ર સંકટ દરમિયાન સતત વાતચીત અને કૂટનીતિ પર ભાર મૂક્યો છે. એક બાજુ ભારતે ખાડી ક્ષેત્રમાં ઈરાન દ્વારા થયેલા હુમલાઓની ટીકા કરી, જ્યારે બીજી બાજુ તેણે ઈરાન સાથે પોતાના સંબંધો મજબૂત કરતા ઓઈલ અને ગેસની આપૂર્તિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કૂટનીતિક પ્રયત્નો પણ તેજ કર્યા. ખાસ કરીને હોર્મુઝ જળમાર્ગ, જે દુનિયાના લગભગ 20 ટકા ઓઈલ અને ગેસ વેપાર માટે ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે. ભારત માટે તે રણનીતિક રીતે ખુબ મહત્વનો છે.
