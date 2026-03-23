2 માથા, 4 હાથ-પગ અને એક ધડ! પોતાના જોડિયા બાળકોને જોઈને માતાનું મૃત્યુ, તમને હચમચાવી દેશે અલીગઢની આ કહાની
Aligarh conjoined twins case: અલીગઢમાં એક મહિલાએ દુર્લભ સ્થિતિમાં બે માથા અને એક ધડવાળા જોડિયા બાળકોને જન્મ આપ્યો. બાળકોના જન્મ બાદ માતાની સ્થિતિ બગડી ગઈ અને તેનું મોત થઈ ગયું.
- અલીગઢની એક ઘટનાએ લોકોને અંદરથી હચમચાવી દીધા
- એક તરફ બાળકોના જન્મની ખુશી, બીજીતરફ દુખ
- પોતાના બાળકોની સ્થિતિ જોઈ આઘાતમાં માતાનું મોત
Trending Photos
Aligrah News: અલીગઢની એક ઘટનાએ લોકોને અંદરથી હચમચાવી દીધા છે. આ માત્ર એક મેડિકલ કેસ નહીં, પરંતુ ભાવનાઓ, વિજ્ઞાન અને ભાગ્યના કમેળની કહાની છે, જ્યાં એક તરફ જન્મની ખુશી હતી, તો બીજીતરફ એક પરિવાર પર અચાનક આવી પડેલું દુખ પણ.
સાસની ગેટ ક્ષેત્રના બિહારી નગરમાં રહેતા આકાશ કુમારના ઘરે 17 માર્ચે જે થયું તે સામાન્ય નહોતું. તેની પત્ની નીરૂને પ્રસવ પીડા થવા પર જિલ્લા મહિલા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવવામાં આવી. ડોક્ટરોની ટીમે ઓપરેશન દ્વારા તેની પ્રસુતી કરાવી, પરંતુ જ્યારે બાળકોનો જન્મ થયો, ઓપરેશન થિએટરમાં હાજર બધા લોકો એક ક્ષણ માટે થોભી ગયા. બે નવજાત જોડિયા, પરંતુ આ સામાન્ય જોડિયા નહીં. બંને બાળકો એકબીજા સાથે જોડાયેલા હતા. તેને બે માથા હતા, બે હાથ અને ચાર પગ પરંતુ ધડ એક જ. આ દુર્લભ સ્થિતિ, જેને મેડિકલ સાયન્સમાં કંઝોઇન્ડ ટ્વિન્સ કહેવામાં આવે છે, ખુબ ઓછા આવા કેસ જોવા મળે છે.
ખુશી અને દુખ એક સાથે
જન્મના તત્કાલ બાદ બંને બાળકો રડ્યા, જે તે વાતનો સંકેત હતો કે બંને જીવિત અને સક્રિય છે. પરંતુ જ્યારે પરિવારની સામે સત્ય સામે આવ્યું, માહોલ અચાનક બદલાઈ ગયો. નીરૂ જે થોડા સમય પહેલા માતા બન્યા હતા, તે પોતાના બાળકોની આ સ્થિતિ જોઈ માનસિક રૂપથી તૂટી ગઈ. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઓપરેશન બાદ તેની સ્થિતિ સામાન્ય હતી, પરંતુ જેમ-જેમ તેને બાળકો વિશે વધુ જાણકારી મળી, તેની બેચેની વધવા લાગી. ડોક્ટરો અનુસાર ઓપરેશન બાદ નીરૂની તબીયત સ્થિર હતી. તેનું બ્લડ પ્રેશર અને અન્ય જરૂરી સંકેત સામાન્ય હતા. પરંતુ સાંજ થતાં-થતાં સ્થિતિ અચાનક બગડવા લાગી. તેને ગભરામણ અને અસહજતા થવા લાગી. પરિવારજનોને તત્કાલ મેડિકલ કોલેજ લઈ જવાની સલાહ આપવામાં આવી, પરંતુ તેમાં વિલંબ થયો. બાદમાં તેને એક ખાનગી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી, જ્યાં વેન્ટિલેટર પર રાખવા છતાં તેનો જીવ બચાવી શક્યો નહીં.
ડોક્ટરોની નજરમાં કેસની જટિલતા
જિલ્લા મહિલા હોસ્પિટલના ડોક્ટર. મેઘા અનુસાર આ મામલો ખુબ જટિલ છે. બંને બાળકોની છાતીનો હિસ્સો જોડાયેલો છે. તેના અંગોની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવાનું બાકી છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે તે જાણવું જરૂરી છે કે બંને બાળકોના હ્રદય, ફેફસા અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ અંગ અલગ-અલગ છે કે જોડાયેલા છે. તે નક્કી કરશે કે ભવિષ્યમાં સર્જરી સંભવ થશે કે નહીં. તેમણે તે પણ કહ્યું કે બાળકોના જન્મ બાદ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે રેફર કરી દેવામાં આવ્યા હતા. જેથી નિષ્ણાંતોની ટીમ આગળની તપાસ અને સારવાર કરી શકે.
આગળ બંને બાળકોનું શું થશે?
આ સવાલ દરેકના મનમાં છે. સ્વાસ્થ્ય વિજ્ઞાનમાં આવા મામલામાં સર્જરી દ્વારા બાળકોને અલગ કરવાનું સંભવ થાય છે, પરંતુ આ સંપૂર્ણ રીતે તે વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તેના અંગે આપસમાં કેટલા જોડાયેલા છે. જો બંને બાળકોના ફેફસા અને હ્રદય અલગ-અલગ છે તો સર્જરીની સંભાવના મજબૂત થાય છે. પરંતુ જો કોઈ અંગ એકબીજા સાથે જોડાયેલું હોય તો પ્રક્રિયા જટીલ અને જોખમભરી હોય છે. ડોક્ટરોની ટીમ હાલ તપાસ કરી રહી છે.
લોકો વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય બની ઘટના
આ ઘટના બાદ બિહારી નગર અને આસપાસના વિસ્તારમાં સન્નાટો છવાયો છે. લોકો આ ઘટના અંગે અલગ-અલગ વાતો કરી રહ્યાં છે, કેટલાક ભાગ્યનો ખેલ માની રહ્યાં છે તો કોઈ તેને વિજ્ઞાનના પડકારના રૂપમાં જોઈ રહ્યાં છે. સ્થાનીક લોકો પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે અને બાળકોના સ્વસ્થ ભવિષ્યની કામના કરી રહ્યાં છે.
મેડિકલ ટીમની બાળકો પર નજર
હાલ બંને નવજાતોને વિશેષ દેખરેખમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ડોક્ટરોની ટીમ તેના પર નજર રાખી રહી છે. તેના શ્વાસ, હ્રદયના ધબકારા અને અન્ય જરૂરી પેરામીટરનું સતત મોનિટર કરવામાં આવ્યું છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે શરૂઆતી સમય મહત્વનો હોય છે. જો બાળકો આ સમય સુરક્ષિત પાર કરી લે તો આગળની સારવારની સંભાવના વધી જાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે