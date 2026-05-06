બે 'રાજકીય દુશ્મનો' આવશે સાથે! વિજયને રોકવા માટે AIADMK-DMK મિલાવશે હાથ? અટકળો શરૂ

DMK-AIADMK Alliance: DMK અને AIADMK જો બન્ને સાથે આવી જાય છે, તો પણ તેમની પાસે માત્ર 106 ધારાસભ્યો જ હશે, જે સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી સંખ્યા કરતા ઓછા છે. 234 સભ્યોની વિધાનસભામાં બહુમતીનો આંકડો 118 છે.
DMK-AIADMK Alliance: તમિલનાડુની તાજેતરની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવેલી નવી નવેલી 'તમિલગા વેત્રી કઝગમ' (TVK)ના નેતા થલાપતિ વિજયના 7 મેના રોજ પ્રસ્તાવિત શપથ ગ્રહણ સમારોહ પર સંકટના વાદળો મંડરાઈ રહ્યા છે. રાજ્યના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકર વિજયના એ દાવાથી સંતુષ્ટ નથી કે તેમની પાસે જરૂરી બહુમતી માટે 118 ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે. વિજયે 7 મેના રોજ જ શપથ લેવાની વિનંતી કરી હતી, પરંતુ ગવર્નર તરફથી લીલી ઝંડી ન મળવાને કારણે તેમનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ ટળી ગયો છે.
બીજી તરફ, રાજ્યમાં નવા રાજકીય ગઠબંધન આકાર લેવાની ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. ચેન્નાઈના રાજકીય ગલિયારાઓમાં એવી ચર્ચા છે કે, રાજ્યની બે કટ્ટર વિરોધી પાર્ટીઓ DMK અને AIADMK અંદરખાને સરકાર બનાવવા માટે વાતચીત કરી રહી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે, બન્ને વિરોધી પક્ષોના નેતાઓ આ મુદ્દે ગુપ્ત રીતે વાત કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન ઇન્ડિયા ટુડે સાથેના AIADMKના સૂત્રોએ પુષ્ટિ કરી છે કે, બન્ને કટ્ટર વિરોધી પક્ષોના નેતાઓ વચ્ચે વાતચીત થઈ છે. જો કે, વાતચીત હજુ સુધી કોઈ નિર્ણાયક વળાંક પર પહોંચી નથી.
આ ઇતિહાસના પુનરાવર્તન જેવું હશે
હવે મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, શું વિજયના રથને રોકવા માટે DMK આ ગઠબંધનમાં સામેલ થવા તૈયાર છે? જો આવું થાય છે, તો તે તમિલનાડુની રાજનીતિમાં એક અભૂતપૂર્વ પરિવર્તન હશે. 23 એપ્રિલે યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં DMKને 59 બેઠકો મળી હતી, જ્યારે AIADMK 47 બેઠકો જીતવામાં સફળ રહી હતી.
જો બન્ને વિરોધી પક્ષો એક થાય છે, તો તે ઇતિહાસના પુનરાવર્તન જેવું હશે. આ પહેલા જમ્મુ-કાશ્મીરમાં PDP અને BJP જેવી બે વિરોધી વિચારધારા ધરાવતી પાર્ટીઓએ ગઠબંધન કરીને સરકાર બનાવી હતી. ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્રમાં પણ ઉદ્ધવ ઠાકરેની આગેવાનીમાં શિવસેના અને કોંગ્રેસે મળીને સરકાર બનાવી હતી. જાણકારો કહે છે કે, રાજનીતિ શક્યતાઓની રમત છે, તેથી કોઈ પણ શક્યતાને નકારી શકાય નહીં.
નવી રાજકીય ખીચડીમાં પણ એક પેચ
જો કે, આ નવી રાજકીય ખીચડીમાં પણ એક પેચ છે. DMK અને AIADMK જો હાથ મિલાવે તો પણ તેમની પાસે માત્ર 106 ધારાસભ્યો જ હશે, જે સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી 118ના આંકડાથી ઓછા છે. તેથી જો ગઠબંધનની આ વાતચીત સફળ થાય, તો બન્ને પક્ષોને સમર્થન માટે નાના પક્ષોની જરૂર પડશે.
નાના પક્ષોના વલણે આ શક્યતાને વધુ રસપ્રદ બનાવી છે. જ્યાં AIADMK જનરલ સેક્રેટરી ઈ. પલાનીસ્વામી (EPS)એ વિજયને સાથ આપવાની મનાઈ કરી છે, ત્યાં DMKના સહયોગી પક્ષ VCKએ હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લીધો નથી. VCK પાસે બે ધારાસભ્યો છે. એવી પણ ચર્ચા છે કે, AIADMKના 47માંથી 30 ધારાસભ્યોએ વિજયને સાથ આપવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ EPSએ તેમ કરવાની ના પાડી દીધી છે.
ડાબેરી પક્ષો અને IUMLએ TVKને સમર્થન આપવાનો કર્યો ઇનકાર
બીજી તરફ, TVKના આમંત્રણ છતાં ડાબેરી પક્ષો અને ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (IUML)એ વિજયની પાર્ટીને સમર્થન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ પક્ષો પાસે કુલ 6 ધારાસભ્યો છે. વિજયના નેતૃત્વવાળી TVKએ તેની પ્રથમ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને 108 બેઠકો મેળવી છે. જો કે, સરકાર બનાવવા માટે તેને હજુ 10 બેઠકોની જરૂર છે. પાંચ બેઠકો ધરાવતી કોંગ્રેસે DMK સાથે છેડો ફાડીને TVKને શરતી સમર્થન આપ્યું છે. આ દરમિયાન તમિલનાડુના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરે બુધવારે રાજ્યની 16મી વિધાનસભા ભંગ કરી દીધી છે.
54 વર્ષ પહેલા કેવી રીતે વિભાજિત થઈ હતી DMK?
ઉલ્લેખનીય છે કે, AIADMKની રચના 1972માં થઈ હતી. તે સમયે DMKના તત્કાલીન અધ્યક્ષ એમ. કરુણાનિધિએ ભ્રષ્ટાચારના આરોપોને લઈને થયેલા વિવાદો બાદ એમ.જી. રામચંદ્રન (MGR)ને પક્ષમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા. ત્યારે MGRએ AIADMK બનાવી હતી. આ વિભાજને આ બન્ને દ્રવિડિયન પક્ષો વચ્ચે દાયકાઓ સુધી ચાલનારી દુશ્મનાવટનો પાયો નાખ્યો હતો, જેણે તમિલનાડુના રાજકીય ચિત્રને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું હતું. આ રાજકીય દુશ્મનાવટ આજ સુધી ચાલુ છે. સ્થિતિ એવી છે કે, અત્યાર સુધી આ બે પક્ષો જ સત્તા પર રહ્યા છે, પરંતુ જેવી ત્રીજા પક્ષની એન્ટ્રી થઈ અને તે સરકાર બનાવવાની નજીક પહોંચી, ત્યારે આ બન્ને દ્રવિડિયન પક્ષો 54 વર્ષ જૂના જખમ ભૂલીને વાતચીત કરવા મજબૂર થયા છે.