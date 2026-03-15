દેશમાં LPG સંકટ વચ્ચે રાહતના સમાચાર : ગેસ ભરેલા બે જહાજ જલ્દી જ ગુજરાતના દરિયા કિનારે પહોંચશે, ઈરાને આપી મંજૂરી
LPG Gas Crisis : ગેસ સંકટ વચ્ચે સામે આવ્યા રાહતના સમાચાર આવ્યા. ભારતને ઈરાને આપી મોટી રાહત આપી છે. બે LPG ટેન્કરને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. તેથી ટેન્કર શિવાલિકા અને નંદા દેવી જહાજ જલ્દી જ ગુજરાત આવી પહોંચશે. ગેસ ભરેલા બે જહાજ 16 અને 17 માર્ચે ગુજરાતના પોર્ટ પર પહોંચશે. કારણ કે, ઈરાને ભારતના બે જહાજને નીકળવાની મંજૂરી આપી. ગેસ સંકટ હોવાની અફવામાં ન આવવા સરકારની લોકોને સલાહ..
Trending Photos
LPG Gas Shortage : ઈરાન અમેરિકા યુદ્ધ વચ્ચે હાલ દરેક ઘરમાં એક જ ચિંતા ફેલાઈ છે અને તે છે LPG સિલિન્ડર. કેમ કે LPGની અછતની અફવા ફેલાતા હાલ ચારે તરફ ગેસ એજન્સીઓની બહાર લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. પરંતુ આજે LPG અને સિલિન્ડરને લઈને એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. જે બાદ LPG અંગે ઉભા થયેલા બધા સવાલોના જવાબ તમને મળી જશે. મહત્વની વાત એ છે કે, આ જહાજ સૌથી પહેલા દરિયાઈ માર્ગે ગુજરાત પહોંચશે. 16 અને 17 માર્ચે ગેસથી ભરેલા બંને જહાજ ગુજરાતના દરિયા કિનારે આવી પહોંચશે. હવે સવાલ એ છે કે, શું આ બે જહાજથી આખા દેશનું સિલિન્ડર સંકટ દૂર થઈ જશે? બીજા જહાજ ક્યારે નીકળશે?
- દેશમાં હવે નહી સર્જાય LPGની અછત
- ભારતને ઈરાને આપી મોટી રાહત
- બે LPG ટેન્કરને આપી મંજૂરી
- સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી
- ટેન્કર શિવાલિકા અને નંદા દેવીને મંજૂરી
ભારત છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પ્રયત્ન કરી રહ્યું હતું કે યુદ્ધની અસર દેશ પર ન પડે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કરી હતી. તો બીજી તરફ વિદેશ મંત્રી સુબ્રમણ્યમ જયશંકર પણ ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સાથે સતત સંપર્કમાં હતા. આ કૂટનીતિક વાતચીતનો અસર એવી થઈ કે, ભારતના બે LPG ટેન્કર શિવાલિક અને નંદા દેવીને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થવાની ઈરાને મંજૂરી આપી છે.
આ બંને LPG ટેન્કર ભારત તરફ આવી રહ્યા છે. જે દર્શાવે છે કે LPGને લઈને ફેલાયેલ અફવા હવે ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થઈ શકે છે. એવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આ બંને ટેન્કર આગામી બે દિવસમાં ભારત પહોંચી જશે.
આ સફળતા ભારતને ત્યારે મળી છે જ્યારે ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝને લગભગ બંધ કરી દીધો છે. ત્યાંથી પસાર થતા ઘણા જહાજો પર હુમલા પણ કરવામાં આવ્યા છે. 1000થી વધુ જહાજો ત્યાં ફસાયા હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે ભારત માટે એક મોટી કૂટનીતિક જીત માનવામાં આવી રહી છે. જેના કારણે ભારતના બંને જહાજો સુરક્ષિત રીતે ત્યાંથી પસાર થઈ ભારત તરફ આવી રહ્યા છે.
એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સરકારે માહિતી આપતા કહ્યું કે, ગલ્ફમાં તમામ ભારતીયો સુરભિત છે. 16 અને 17 માર્ચના રોજ કંડલા અને મુન્દ્રા પર એલપીજીના બે શિપ પહોંચી રહ્યાં છે. હાલ તેઓ સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝથી આગળ નીકળી ગયા છે. આગામી 16 અને 17 માર્ચે પહોચી જશે. પોર્ટ પર આદેશ આપી દેવાયા છે કે, એલપીજી કાર્ગો શિપને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે. જે લોકો ઈરાનમાં ફસાયેલા છે તેમને પરત લાવવા માટે ચાર્ટર્ડ ફ્લાઈટ મોકલવામાં આવી છે. ગલ્ફમાં ભારતીયોની સુરક્ષા અમારી પ્રાથમિકતા છે. તેથી ફેક વીડિયો અને માહિતીથી દૂર રહો.
જ્યાં એક તરફ ગેસને લઈને મોટી રાહતની આશા જાગી છે, ત્યાં બીજી તરફ આજે પણ અફવાઓનો અસર દેશના વિવિધ ભાગોમાં જોવા મળી. એક સિલિન્ડર માટે લગભગ 1 કિલોમીટર લાંબી લાઈન લાગી ગઈ હતી. સૈંકડો લોકો સવારે 4 વાગ્યાથી જ લાઈનમાં ઉભા રહ્યા હતા. આ આશામાં કે તેમને ગેસ મળી જશે. ત્યાં હાજર લોકોએ વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું કે તેઓ અફવા સાંભળ્યા પછી ગેસ લેવા પહોંચ્યા હતા. સરકાર દ્વારા સ્પષ્ટ કહી દેવામાં આવ્યું હતું કે ગેસની કોઈ અછત નથી, છતાં લોકો મોટી સંખ્યામાં લાઈનમાં ઉભા રહ્યા હતા.
પરંતુ હવે સિલિન્ડરને લઈને આવેલા આ સારા સમાચારથી લોકોને રાહતનો શ્વાસ થવાનો છે. અફવાઓને સાચી માનીને જે લોકો લાઈનમાં ઉભા હતા, હવે આશા છે કે જ્યારે આ ટેન્કર ભારત પહોંચશે ત્યારે ગેસ એજન્સીઓની બહાર લાગેલી આ લાઈનો પણ સમાપ્ત થઈ જશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે