/સંસદમાં બે-તૃતીયાંશ બહુમતી પર નજર, સ્ટાલિનને NDAમાં લાવવાની ચાલ! જાણો શું છે ભાજપનો પ્લાન

ભાજપ સંસદમાં બે તૃતીયાંશ બહુમતના આંકડા માટે હવે ઘણા પ્લાન પર કામ કરી રહી છે. પાર્ટી એવા દળો સાથે સંપર્ક કરી શકે છે, જે ક્યારેય એનડીએમાં સામેલ હતા.
નવી દિલ્હીઃ તમિલનાડુની સત્તામાંથી દ્રવિડ મુનેત્ર કષગમ (DMK) બહાર થઈ ગઈ છે અને ટીવીકે પ્રમુખ થલપતિ વિજય મુખ્યમંત્રી છે. સત્તા બદલવાની સાથે ચેન્નઈથી લઈને દિલ્હી સુધી રાજનીતિ પણ બદલાઈ રહી છે. ડીએમકેનો સાથ છોડી કોંગ્રેસ વિજય સરકારમાં સામેલ થઈ ગઈ છે તો ભાજપનો પ્રયાસ ડીએમકેને પોતાના પક્ષમાં લેવાનો છે. આ દિશામાં રાજકીય કવાયત શરૂ થઈ ગઈ છે.
દક્ષિણના તમિલનાડુની રાજનીતિ બદલાતા કોંગ્રેસે ડીએમકેનો સાથ છોડી દીધો છે. કોંગ્રેસના આ પગલાથી સ્ટાલિનને ઝટકો લાગ્યો છે, ત્યારબાદ ડીએમકેએ વિપક્ષી ગઠબંધન ઈન્ડિયા બ્લોકમાંથી પોતાને અલગ કરી લીધું. હવે સમય અને સ્થિતિ જોતા ભાજપે ડીએમકેને એનડીએમાં સામેલ કરવાની કવાયત શરૂ કરી છે.
સૂત્રો પ્રમાણે એનડીએની નજર ડીએમકેના 22 લોકસભા સાંસદો અને 8 રાજ્યસભા સાંસદો પર છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મુદ્દાના આધાર પર ડીએમકે બહારથી સમર્થન આપે તેની સંભાવના શોધવામાં આવી રહી છે, કારણ કે એનડીએને સંસદમાં બે/તૃતીયાંશ બહુમતીની જરૂર છે.
ડીએમકેને એનડીએમાં લાવવાનો પ્લાન
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ ડીએમકેએ કોંગ્રેસ સાથે સંબંધ તોડી નાખ્યો છે. ડીએમકેએ લોકસભમાં કોંગ્રેસથી અલગ બેસવા માટે સ્પીકર ઓમ બિરલાને પત્ર પણ લખ્યો છે. પરંતુ સનાતન ધર્મના મુદ્દા પર ડીએમકેના રાજકીય વલણને જોતા ઔપચારિક ગઠબંધનની સંભાવના ઓછી માનવામાં આવી રહી છે, પરંતુ ડીએમકેનું સમર્થન હાસિલ કરવા માટે એક અલગ પ્લાનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
મોદી સરકારના રણનીતિકારોનું માનવું છે કે બીજેડી, વાઈએસઆર કોંગ્રેસ અને બીઆરએસની જેમ ડીએમકે પણ મુદ્દાના આધાર પર એનડીએને સમર્થન આપી શકે છે. સૂત્રો પ્રમાણે ડીએમકેમાં ફૂટથી કોઈ મોટો ફાયદો થશે નહીં, તેથી બધા 22 સાંસદોનું સમર્થન મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. અટલ બિહારી વાજપેયીના સમયમાં ડીએમકે એનડીએનો હિસ્સો રહી ચૂકી છે.
2/3 બહુમત એકત્ર કરવાનો દાવ
ભાજપ સંસદમાં 2/3 બહુમતનો જાદુઈ આંકડો ભેગો કરવા માટે એક ખુબ મહત્વકાંક્ષી અને ચોંકાવનારી રણનીતિ પર કામ રહી રહી છે. આ મિશન હેઠળ તમિલનાડુની સત્તામાંથી બહાર થનારી ડીએમકેને એનડીએમાં લાવવાની યોજના છે. ડીએમકેના 22 લોકસભા સાંસદ અને 8 રાજ્યસભા સાંસદ છે, જેનું સમર્થન ભાજપને મળે તો સંસદમાં બે-તૃતીયાંશવાળા બહુમતના આંકડાની નજીક પહોંચી શકે છે.
તાજેતરમાં સંસદમાં પરિસીમન બિલ અને મહિલા અનામત સાથે જોડાયેલા બિલની ચર્ચા દરમિયાન તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું કે સાધારણ બહુમત હોવા છતાં ભાજપ મોટા બંધારણીય ફેરફારો માટે બે-તૃતીયાંશના આંકડાથી થોડી દૂર રહી ગઈ હતી.
વન નેશન-વન ઈલેક્શન, પરિસીમન અને ન્યાયિક સુધાર જેવા મોટા ઐતિહાસિક નિર્ણયને કોઈ અડચણ વગર પાસ કરાવવા માટે સરકારને લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેમાં 2/3 સાંસદોનું સમર્થન જોઈએ.
એનડીએ બહુમતમાં છે, પરંતુ બે-તૃતીયાંશ બહુમત (360+ સીટો) થી દૂર છે. તેવામાં સાંસદોના સાથે આવવાથી આ આંકડાની નજીક પહોંચી શકાશે. ભાજપનો પ્રયાસ છે કે ડીએમકેને કોઈ રીતે સાથે લાવવામાં આવે, તે માટે સીધી રીતે હાથ મિલાવવાની જગ્યાએ પડદા પાછળથી સમર્થન હાસિલ કરવાની તૈયારી છે.