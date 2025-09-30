મમ્મી તો બધાની મરે છે, નાટક ન કરો અને જલ્દી ઓફિસમાં હાજર થાઓ! મેનેજરની પોસ્ટથી ભડક્યા લોકો
Uco Bank Toxic Zonal Head Email : ચેન્નાઈના યુકો બેંકના ઝોનલ હેડ હાલ વિવાદમાં આવ્યા છે, એક કર્મચારીને લખેલા મેલથી આખા દેશમાં ચર્ચા થઈ રહી છે
Trending Photos
Bank Holiday Mail : ચેન્નાઈ ઝોનલ હેડ આર.એસ. અજીત વિરુદ્ધ યુકો બેંકનો એક આંતરિક ઈમેલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ઈમેલમાં, એક બેંક કર્મચારી ઝોનલ હેડ પર અધિકારીઓ પ્રત્યે ક્રૂર અને અપમાનજનક વર્તનનો આરોપ લગાવે છે. ઘણા યુઝર્સે કહ્યું છે કે આ શિસ્ત નથી, પરંતુ ક્રૂર સરમુખત્યારશાહી છે. ઘણા ઉદાહરણો ટાંકવામાં આવ્યા છે કે અધિકારીએ તેમની માતાને આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, મૃત્યુ પામ્યા હતા, અથવા પરિવારમાં બીમાર હતા ત્યારે પણ રજાની વિનંતીઓનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો, અને ઘણી વખત તેમણે રજા માંગવા બદલ બેંક કર્મચારીઓનું અપમાન પણ કર્યું હતું.
ચેન્નાઈ ઓફિસ તરફથી કોઈ જવાબ નથી
આ બાબતે યુકો બેંક કે ચેન્નાઈ ઓફિસ તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ નથી. ઈમેલમાં, કર્મચારીએ ચેન્નાઈ ઝોનલ હેડ આર.એસ. અજીત પર ભય અને દબાણનું વાતાવરણ બનાવવાનો અને અધિકારીઓ સાથે નોકર જેવો વ્યવહાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, વ્યાવસાયિકો જેવો નહીં. ફરિયાદમાં તેમને "સરમુખત્યારશાહી, અપમાનજનક અને અસંવેદનશીલ" ગણાવ્યા હતા.
"દરેકની માતા મરે છે, નાટક ન કરો, તમે તાત્કાલિક જોડાઓ."
બેંક કર્મચારીઓએ આના ઉદાહરણો આપ્યા છે, જેમાં એક શાખા વડાની માતા ICUમાં હતી, છતાં તેમને રજા આપતા પહેલા પરત ફરવાની તારીખ માંગવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. બીજા એક કિસ્સામાં, જ્યારે એક અધિકારીની માતાનું અવસાન થયું, ત્યારે ઝોનલ વડાએ કહ્યું, "દરેકની માતા મરી રહી છે, નાટક ન કરો. તાત્કાલિક જોડાઓ, નહીં તો હું તમારો પગાર કાપી લઈશ અને તમને ગેરહાજર જાહેર કરીશ." અધિકારી સામે બાદમાં એક સત્તાવાર પત્ર જારી કરવામાં આવ્યો.
Mother passed away? — “Everyone’s mother dies, don’t be dramatic.”
⁰Child in ICU? — “Are you a doctor? Either come to office or take LWP.”
⁰Wife hospitalized? — “You’re useless anyway.”
Is this how a Zonal Head at @UCOBank is expected to treat his own officers?
This is not… pic.twitter.com/rGEWUEqpDl
— bankpediaa (@bankpediaa) September 28, 2025
કર્મચારીઓ સાથે અત્યંત કઠોર અને અમાનવીય વર્તન
ઈમેલમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ઝોનલ વડા કર્મચારીઓ સાથે અત્યંત કઠોર અને અમાનવીય વર્તન કરે છે. ઈમેલમાં વધુમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે જ્યારે એક શાખા મેનેજરની એક વર્ષની પુત્રીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે અધિકારીએ તેમને કહ્યું, "શું તમે ડૉક્ટર છો? તમે હોસ્પિટલમાં કેમ છો? તાત્કાલિક ઓફિસ જાઓ, નહીં તો હું તમને LWP તરીકે ચિહ્નિત કરીશ." બીજા એક કિસ્સામાં, જ્યારે એક અધિકારીની પત્ની ગંભીર હાલતમાં હતી, ત્યારે તેણે તેના બોસને હોસ્પિટલમાં લઈ જવા માટે કટોકટીની રજા માંગી, પરંતુ બોસે સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો.
RBI, નાણા મંત્રાલય પાસેથી કાર્યવાહીની માંગણી
ઓનલાઇન વાયરલ થયેલા ઇમેઇલનો સ્ક્રીનશોટ અહીં છે. આ સ્ક્રીનશોટથી ઓનલાઇન વધુ આક્રોશ ફેલાયો છે, ઘણા વપરાશકર્તાઓ તેને શિસ્તના નામે ક્રૂરતા કહે છે. બીજા એક વપરાશકર્તાએ લખ્યું, "માનવતા વિના શિસ્ત એ પતન છે. નિયમો સ્વતંત્રતાને નિયંત્રિત કરી શકે છે; તેઓ ક્રૂરતાને માફ કરી શકતા નથી." જ્યારે સત્તા આ ભૂલી જાય છે, ત્યારે તે શિસ્તબદ્ધ થવાનું બંધ કરે છે અને પતન શરૂ કરે છે." વપરાશકર્તાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર RBI, નાણા મંત્રાલય અને અન્ય સંસ્થાઓને ટેગ કરીને તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. યુકો બેંક કે ચેન્નાઈ ઝોનલ ઓફિસે અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે