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ગણેશ મૂર્તિની આંખોમાંથી આંસુ નીકળવાનો દાવો: ઉજ્જૈનના તાજપુરમાં ગણેશ ચતુર્થી પહેલા દર્શન માટે પહોંચી રહ્યા છે ગ્રામજનો

Ujjain Tajpur Ganesh Chaturthi Miracle: ઉજ્જૈન જિલ્લાથી 18 કિલોમીટર દૂર તાજપુર તહેસીલના માતાજી કા ચોપડા સ્થિત ગણેશ મંદિરની પ્રતિમાની આંખોમાંથી આંસુ આવવાનો દાવો સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ વાત ફેલાયા પછી મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને આસપાસના લોકો ગણેશજીના દર્શન માટે પહોંચવા લાગ્યા. લોકોનો દાવો છે કે ગણેશ પ્રતિમાની આંખોમાંથી આંસુ જેવાં ટીપાં નીકળતાં દેખાઈ રહ્યાં છે અને આ સ્થિતિ કેટલાય કલાકોથી બનેલી છે. ગામના ઈશ્વર પાટીદારના જણાવ્યા અનુસાર, સવારે આશરે પૂજા થઈ હતી. ત્યારબાદ પ્રતિમાની આંખોમાંથી ટીપાં આવવાની વાત સામે આવી.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 13, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:48 PM IST
ગણેશ મૂર્તિની આંખોમાંથી આંસુ નીકળવાનો દાવો: ઉજ્જૈનના તાજપુરમાં ગણેશ ચતુર્થી પહેલા દર્શન માટે પહોંચી રહ્યા છે ગ્રામજનો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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