/ગણેશ મૂર્તિની આંખોમાંથી આંસુ નીકળવાનો દાવો: ઉજ્જૈનના તાજપુરમાં ગણેશ ચતુર્થી પહેલા દર્શન માટે પહોંચી રહ્યા છે ગ્રામજનો

Ujjain Tajpur Ganesh Chaturthi Miracle: ગણેશ ચતુર્થી પહેલા ઉજ્જૈન જિલ્લાની તાજપુર તહસીલના માતાજીના ચોપડા ગામમાં ગણેશ પ્રતિમાની આંખોમાંથી આંસુ આવવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. શનિવારે સવારે આ વાત ફેલાતા જ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને આસપાસના લોકો ગણેશજીના દર્શન માટે પહોંચવા લાગ્યા. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે પ્રતિમાની આંખોમાંથી આંસુ વહેતા જોવા મળી રહ્યા છે અને આ સ્થિતિ લગભગ આઠ કલાકથી બનેલી છે. ગામના ઈશ્વર પાટીદારે જણાવ્યું કે શનિવારે સવારે લગભગ 6:30 વાગ્યે ગામમાં નગર પૂજા થઈ હતી. જોકે બપોર પછી પાણીનું ટીપું નહોતું આવ્યું.
શ્રદ્ધાળુઓ કરી રહ્યા છે મહાઆરતી
ગણેશજીની આંખોમાં આંસુ આવવાની વાત સાંભળતા જ ગામમાં શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ વધી ગઈ. લોકો ગણેશ પ્રતિમાના દર્શન કરવા પહોંચી રહ્યા છે. શ્રદ્ધાળુઓ તરફથી સ્થળ પર મહાઆરતી પણ કરવામાં આવી રહી છે. ગામના નિવાસી ઈશ્વર સિંહે જણાવ્યું કે પ્રતિમાની આંખોમાંથી આંસુ આવવાની જાણકારી મળ્યા પછી આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પણ લોકો દર્શન માટે પહોંચી રહ્યા છે. ગ્રામજનોએ મંદિરને લગભગ 700 થી 800 વર્ષ જૂનું જણાવ્યું છે અને તેને પુરાતત્વ સંબંધી જાણકારી સાથે જોડીને દાવો કર્યો.
સ્થાનિક નિવાસી રઘુનંદન પાટીદારનું કહેવું છે કે બે દિવસ પૂર્વે નગરના તમામ મંદિરોમાં ચોલા ચઢાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ભક્તો આ મંદિરમાં ચોલા ચઢાવી શક્યા ન હતા અને આજે આ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. તમામ ગ્રામજનોએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે તેમની ભૂલોને ક્ષમા કરે.
ગણેશ મંદિરની પ્રતિમામાં આંખોમાંથી આંસુ આવવાનો દાવો સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ વાત ફેલાયા પછી મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને આસપાસના લોકો ગણેશજીના દર્શન માટે પહોંચવા લાગ્યા. લોકોનો દાવો છે કે ગણેશ પ્રતિમાની આંખોમાંથી આંસુ જેવા ટીપાં નીકળતા જોવા મળી રહ્યા છે અને આ સ્થિતિ ઘણા કલાકોથી બનેલી છે.
ગામના ઈશ્વર પાટીદારના મુજબ, સવારે લગભગ પૂજા થઈ હતી. તે પછી પ્રતિમાની આંખોમાંથી ટીપાં આવવાની વાત સામે આવી. જાણકારી ફેલાયા પછી ગામમાં શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ વધી ગઈ. લોકો ગણેશ પ્રતિમાના દર્શન કરી રહ્યા છે અને સ્થળ પર મહાઆરતી પણ કરવામાં આવી.
જોકે, ગણેશ પ્રતિમાની આંખોમાંથી ટીપાં આવવાના કારણોની હજુ કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલા વીડિયો અને ગ્રામજનોના દાવાના આધારે લોકો તેને આસ્થા સાથે જોડીને જોઈ રહ્યા છે.