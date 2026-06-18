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UK-India FTA: 15 જુલાઈથી લાગુ થશે FTA, વ્હિસ્કીથી લઈને બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ...જાણો કઈ કઈ વસ્તુઓ થઈ જશે સસ્તી?

UK-India FTA: ભારત અને યુકે વચ્ચે વર્ષ પહેલા મુક્ત વેપાર સંધિ થઈ હતી જેના અમલીકરણનો સમય આવી ગયો છે. એટલેકે આ સંધિ 15 જુલાઈથી લાગૂ થશે. આ સમજૂતિથી 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપાર બમણો થઈને 120 બિલિયન ડોલર સુધી પહોંચે તેવી સંભાવના છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 18, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:39 AM IST
UK-India FTA: 15 જુલાઈથી લાગુ થશે FTA, વ્હિસ્કીથી લઈને બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ...જાણો કઈ કઈ વસ્તુઓ થઈ જશે સસ્તી?
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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