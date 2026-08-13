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લાલ કિલ્લા હુમલા પાછળ અલ-કાયદાનો હાથ? ભારતમાં નવી રીતે ફેલાવ્યું ખતરનાક નેટવર્ક; UNના રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો

Delhi Red Fort Blast: અલ-કાયદા ભારતના પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશમાં પણ પોતાનું નેટવર્ક ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે દિલ્હીના લાલ કિલ્લાના ધમાકા મામલે નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) એ 11 આરોપીઓ વિરૂદ્ધ લગભગ 7500 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:37 AM IST
લાલ કિલ્લા હુમલા પાછળ અલ-કાયદાનો હાથ? ભારતમાં નવી રીતે ફેલાવ્યું ખતરનાક નેટવર્ક; UNના રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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