/લાલ કિલ્લા હુમલા પાછળ અલ-કાયદાનો હાથ? ભારતમાં નવી રીતે ફેલાવ્યું ખતરનાક નેટવર્ક; UNના રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો

Delhi Red Fort Blast: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે નવેમ્બર 2025માં થયેલા ઘાતક કાર ધમાકાને લઈને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) ના એક રિપોર્ટમાં મોટો દાવો સામે આવ્યો છે. UNની એનાલિટિકલ સપોર્ટ અને સેંક્શન મોનિટરિંગ ટીમના 38મા રિપોર્ટમાં આ હુમલાને અલ-કાયદા (AQIS) સાથે સત્તાવાર રીતે જોડવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, અલ-કાયદાએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પોતાની રણનીતિમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે અલ-કાયદાના આતંકીઓ હવે મોટા ગ્રુપ એટેકના બદલે નાના અને અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ફેલાયેલા સેલની મદદથી હુમલાઓને અંજામ આપી રહ્યા છે.
દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં અલ-કાયદાનો હાથ
એટલું જ નહીં, રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે અલ-કાયદાએ લોજિસ્ટિક્સ અને નાણાકીય નેટવર્ક પણ વિકસાવ્યા છે. હવે UNના રિપોર્ટમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા ધમાકા પાછળ અલ-કાયદાનો હાથ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. આ પહેલાના રિપોર્ટમાં હુમલા પાછળ જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) નો હાથ હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, કારણ કે આ સંગઠને પણ પોતે તેની જવાબદારી લીધી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે 10 નવેમ્બર, 2025ની સાંજે લગભગ 7 વાગ્યે લાલ કિલ્લાના મેટ્રો સ્ટેશન નંબર 1 પાસે એક ચાલતી Hyundai i20 કારમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો. આ બ્લાસ્ટમાં 11 લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે બે ડઝનથી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા.
જૈવિક હથિયારો બનાવવાની ફિરાકમાં આતંકીઓ
UNના તાજા રિપોર્ટમાં અલ-કાયદા અને ઇસ્લામિક સ્ટેટ સાથે જોડાયેલા સંગઠનોની વધતી તાકાતને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રિપોર્ટ મુજબ, બંને આતંકી ગ્રુપ્સ લાંબા સમયથી કેમિકલ અને બાયોલોજિકલ (જૈવિક) હથિયારો બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જોકે, ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓને કારણે તેઓ હજુ સુધી આ ઘાતક મિશનમાં સફળ થઈ શક્યા નથી. આમ છતાં, આ શક્યતાને નકારી શકાય નહીં કે ગમે ત્યારે આતંકીઓ પાસે આવા ખતરનાક જૈવિક હથિયારો પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.
11 આરોપીઓ વિરૂદ્ધ 7500 પાનાની ચાર્જશીટ
રિપોર્ટમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે અલ-કાયદા ભારતના પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશમાં પણ પોતાનું નેટવર્ક ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા ધમાકા મામલે નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) એ 11 આરોપીઓ વિરૂદ્ધ લગભગ 7500 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ ઉપરાંત ચાર્જશીટમાં 580 થી વધુ સાક્ષીઓને પણ લિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં 27 ઓગસ્ટે આ મામલે સુનાવણી થશે.