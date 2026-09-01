/ભારતના આ 2 શહેરો ડૂબી જશે? UNની ચેતવણી- સમુદ્રનું જળસ્તર વધવાથી લાખો લોકો થઈ શકે છે પ્રભાવિત 

જો તમે પણ ભારતના બે મહાનગરો મુંબઈ અને કોલકાતામાં રહેતા હોવ તો સાવધાન થઈ જજો. કારણ કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરસના એક રિપોર્ટમાં ચેતવણી અપાઈ છે કે સમુદ્રનું જળસ્તર વધવાથી કોલકાતા અને મુંબઈમાં રહેતા લાખો લોકો ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે. સોમવારે બહાર પડેલા એક રિપોર્ટમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે સમુદ્રનું જળસ્તર વધવાની અસર અંગે ગંભીર ચેતવણીઓ અપાઈ. ગ્લોબલ વોર્મિંગથી ગ્લેશિયર અને બરફની પરતો પીગળે છે અને પાણી ગરમ થાય છે. જેનાથી સંપત્તિ, લોકો અને સંસ્કૃતિઓ ઉપર પણ અસર પડે છે.
જળસ્તર વધવાથી અનેક ટાપુઓ ડૂબી શકે છે
સમુદ્રનું જળસ્તર વધવું એક મોટો પડકાર
અત્રે જણાવવાનું કે હાલમાં જ નેપાળ-તિબ્બત સરહદ પર હિમાલયથી ગ્લશિયર તૂટવાના અને નીચે પડવાના કારણે પાણી અને કીચડનું ભયંકર પૂર આવ્યું અને તેમાં સેંકડો લોકોના મોત થયા. અનેક વિસ્તારો બરબાદ થઈ ગયા. દક્ષિણ એશિયા પર ગ્લેશિયરોના પિગળવા કે નીચે પડવાની અસર વિશે પૂછવામાં આવતા હનીફે કહ્યું કે હિમાલયના ગ્લેશિયરોને ત્રીજો ધ્રુવ ગણવામાં આવે છે.
તેમણે કહ્યું કે આપણી પાસે ઉત્તરી અને દક્ષિણી ધ્રુવ છે અને દક્ષિણી એશિયામાં દુનિયાના ગ્લેશિયરોનો મોટો જમાવડો હોવાના કારણે તેને ત્રીજો ધ્રુવ ગણવામાં આવે છે. આગામી 15થી 20 વર્ષમાં દક્ષિણ એશિયા માટે ગ્લેશિયરોના પીગળવાથી પૂરનું જોખમ છે. તેમણે કહ્યું કે, ત્યારબાદ દુકાળ પડી શકે છે. જેનાથી પાક અને ખાદ્ય સુરક્ષા પ્રભાવિત થઈ શકે છે અને મોટા જોખમ પેદા થઈ શકે છે.
ધરતી પર દર દસમાંથી એક વ્યક્તિ જોખમમાં