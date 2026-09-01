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ભારતના આ 2 શહેરો ડૂબી જશે? UNની ચેતવણી- સમુદ્રનું જળસ્તર વધવાથી લાખો લોકો થઈ શકે છે પ્રભાવિત 

UN Report: સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એક રિપોર્ટમાં અત્યંત ગંભીર ચેતવણી ઉચ્ચારવામાં આવી છે કે સમુદ્રનું જળસ્તર વધવાથી  ભારતના બે શહેરો કોલકાતા અને મુંબઈના લાખો લોકો પ્રભાવિત થઈ શકે છે.  વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 01, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:45 AM IST
ભારતના આ 2 શહેરો ડૂબી જશે? UNની ચેતવણી- સમુદ્રનું જળસ્તર વધવાથી લાખો લોકો થઈ શકે છે પ્રભાવિત 
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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