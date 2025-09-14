Prev
ડેક્કન ટ્રેપથી લઈને મહાબળેશ્વર સુધી, UNESCOની સંભવિત વર્લ્ડ હેરિટેજ યાદીમાં ભારતના 7 સ્થળોનો સમાવેશ

UNESCO World Heritage Tentative List ભારતના 7 ઐતિહાસિક સ્થળો જેમ કે પંચગનીના ડેક્કન ટ્રેપ્સ અને તિરુમાલા હિલ્સને યુનેસ્કોની કામચલાઉ વિશ્વ વારસાની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. યુનેસ્કોમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિમંડળે જણાવ્યું હતું કે આ સ્થળો દેશના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાનો ભાગ છે. આ યાદીમાં મહારાષ્ટ્ર, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, આંધ્રપ્રદેશ, કેરળ અને કર્ણાટક સહિત 7 રાજ્યોના 7 સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:07 PM IST

નવી દિલ્હીઃ ભારતના સાત ઐતિહાસિક સ્થળોને યુનેસ્કોની સંભવિત વર્લ્ડ હેરિટેજની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે... જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્ર પ્રદેશના બે-બે સ્થળનો સમાવેશ કરાયો છે... તો અન્ય રાજ્યોની પાંચ સાઈટને પણ સ્થાન મળ્યું છે... ત્યારે આ કઈ જગ્યાઓ છે?... ભારતના કેટલાં સ્થળોને વર્લ્ડ હેરિટેજ યાદીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે?... જોઈશું આ રિપોર્ટમાં... 

ડેક્કન ટ્રેપ.... 
મહાબળેશ્વર....
તિરુમાલા હિલ્સ...
એરામટ્ટી ડિબ્બાલુ...
મેઘાલય ગુફાઓ....
નાગા હિલ્સ ઓફિયોલાઈટ...
વર્કલા... 
સેન્ટ મેરી આઈલેન્ડ ક્લસ્ટર...

આ તમામ સ્થળોમાંથી અમુકના નામ તમે સાંભળ્યા હશે... પરંતુ આ નામ હવે યુનેસ્કોની સંભવિત વર્લ્ડ હેરિટેજની યાદીમાં સામેલ કરાયા છે... એટલે આ સ્થળો દુનિયામાં વધુ જાણીતા બનશે તે નક્કી છે... 

ભારતીયો માટે આ ખુશીના સમાચાર છે... કેમ કે યુનેસ્કોમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિમંડળે આ અંગે માહિતી આપી... જેમાં સાત રાજ્યના સાત સ્થળનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે... જે દેશના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાનો મહત્વનો ભાગ છે..

યુનેસ્કોની સંભવિત હેરિટેજ યાદીમાં મહારાષ્ટ્રના બે સ્થળનો સમાવેશ કરાયો છે... જેમાં પંચગનીનો ડેક્કન ટ્રેપ અને મહાબળેશ્વરનો સમાવેશ થાય છે... 

આ યાદીમાં આંધ્ર પ્રદેશમાં આવેલ બે સ્થળો પણ વર્લ્ડ હેરિટેજમાં સ્થાન પામ્યા છે... જેમાં તિરુપતિની તિરુમાલા હિલ્સ અને વિશાખાપટ્ટનમનું એરામટ્ટી ડિબ્બાલુ છે.

આ સિવાય મેઘાલયની મેઘાલય ગુફાઓ,  નાગાલેન્ડની નાગા હિલ્સ ઓફિયોલાઈટ, કેરળનું વર્કલા અને કર્ણાટકના સેન્ટ મેરી આઈલેન્ડ ક્લસ્ટરનો સમાવેશ કરાયો છે.... આ એક ભારતીય તરીકે ગૌરવ લેનારી ક્ષણ છે.

 

UNESCO World Heritage List

