Gold Rate Today: સસ્તા સોનાની આશા છોડો! આજે તો સોના-ચાંદીએ હાજા ગગડાવી દીધા, ભાવમાં અકલ્પનીય ઉછાળો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Silver Price: વર્ષ 2025માં સોનું અને ચાંદી જે ઝડપે દોડી રહ્યા છે તેની કોઈ સપનામાં પણ કલ્પના નહી કરી હોય. બજાર એક્સપર્ટ્સ માટે પણ કદાચ કલ્પના બહારનું હશે. આજે પણ સોના અને ચાંદીએ જાણે તબાહી મચાવી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 22, 2025, 12:44 PM IST

Gold Rate Today: સસ્તા સોનાની આશા છોડો! આજે તો સોના-ચાંદીએ હાજા ગગડાવી દીધા, ભાવમાં અકલ્પનીય ઉછાળો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે પણ જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો છે. સ્થિતિ એવી છે કે આ વર્ષે સોનાનો  ભાવ 67 ટકાથી વધુ ઉછળી ચૂક્યો છે. ચાંદીના ભાવમાં પણ 1 લાખથી વધુની તેજી જોવા મળી છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ તેજી જોતા દરેકના મનમાં એક જ સવાલ હશે કે આવનારા દિવસોમાં સોનું ચાંદી સસ્તા  થશે કે નહીં. શું સોનાના ભાવમાં કોઈ ઘટાડો જોવા મળશે? સસ્તા સોના અને ચાંદીની રાહ જોઈ  બેઠેલા લોકોને આ જાણીને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. 

ક્યાં પહોંચ્યો સોનાનો ભાવ
સ્પોટ ગોલ્ડનો ભાવ રેકોર્ડ $4,383.73 પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ચૂક્યો છે. સુરક્ષિત રોકાણ ગણાતા સોનાના ભાવમાં આ વર્ષે 67 ટકા જેટલો વધારો જોવા મળ્યો છે. ગ્લોબલ ઈકોનોમિકલ ઈશ્યુ, સેન્ટ્રલ બેંક તરફથી સતત થઈ રહેલી ખરીદીના પગલે સોનાના ભાવમાં સતત તેજી જોવા મળી છે. આજની જ વાત કરીએ તો સોનું હવે 1.32 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પાર થઈ ગયું છે. જ્યારે ચાંદીએ તો તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા છે. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 1805 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 133584 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 131779 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 7483 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને  ભાવ 207550 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 200067 પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર લેટેસ્ટ અપડેટ મુજબ 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદાવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 1.28 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 135908 પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે 5 માર્ચના વાયદાવાળી ચાંદીમાં 2.60 ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 213865 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે. ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં સિલ્વર સ્પોટના ભાવમાં 2.7 ટકાનો વધારો નોંધાયો અને ચાંદીએ ઐતિહાસિક કિંમત 4391.92 ડોલર પ્રતિ ઔંસનો આંકડો સ્પર્શ કર્યો. 

શું કરશે અમેરિકા
અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી ભવિષ્યમાં વ્યાજ દરોમાં કાપની આશા વધી ગઈ છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે આવનારા મહિનાઓમાં એકવાર ફરીથી ફેડ તરફથી વ્યાજ ઘટાડવામાં આવશે. અમેરિકી ફેડ સંકેત આપે છે કે આવનારા દિવસોમાં વ્યાજ દરોમાં વધુ કાપ આવી શકે છે. આવામાં સોનામાં રોકાણ વધ્યુ છે. જ્યારે પણ વ્યાજ દર ઘટવાની શક્યતા હોય તો રોકાણકારો તરફથી બોન્ડ અને વ્યાજ આપનારા બીજા રોકાણમાંથી પૈસા કાઢીને સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ વધારવામાં આવે છે. 

સોના પાછળ પડ્યું અમેરિકા
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આવી રહેલી જબરદસ્ત તેજી પાછળ અમેરિકા મોટું કારણ ઊભરી રહ્યું છે. અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી એકવાર ફરીથી વ્યાજ દરોમાં કાપની સંભાવના છે. વ્યાજ દરોમાં કાપની આશા વધવાની સાથે જ રોકાણકારોનું વલણ સેફ હેવન ગોલ્ડ સિલ્વર તરફ વધ્યું છે. વ્યાજ દરોમાં કાપની હલચલે સોના અને ચાંદીની માંગ અને કિંમત બને વધારી છે. બીજી બાજુ દુનિયાભરમાં અલગ અલગ ખૂણે થઈ રહેલા યુદ્ધ, અમેરિકા તરફથી ટ્રેડ ડીલમાં થઈ રહેલા વિલંબથી સોનાના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. નબળા ડોલર, જિયોપોલિટિકલ ટેન્શને સોનાને રોકાણકારોનો સૌથી ભરોસાપાત્ર સાથી બનાવ્યો છે. 

વર્ષ 1979વાળા હાલ
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જે સ્થિતિ હાલ બનેલી છે જે રીતે ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે બરાબર આવી જ સ્થિતિ વર્ષ 1979માં જોવા મળી હતી. વર્ષ 1979 બાદ હવે સોના અને ચાંદીમાં આ પ્રકારની તેજી જોવા મળી રહી છે. વર્ષ 1979-80નો દોર સોનાના ઈતિહાસનો સૌથી મોટો બુલ ગણાય છે. ઓલ ટાઈમ હાઈ પર મોંઘવારી, વ્યાજ દરોમાં મોટા ઉતાર ચડાવ, જિયોપોલિટિકલ તણાવ, અને ડોલર પર દબાણના પગલે તે વખતે સોનામાં એક વર્ષમાં 2 ગણાથી પણ વધુનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. 

શું સોનાના ભાવ આવનારા દિવસોમા ઘટશે?
સોનાના ભાવમાં હાલ મોટા  કડાકાની આશા નહિવત છે. જો આ જ પ્રકારે અમેરિકામાં ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરો ઘટતા રહેશે તો વર્ષ 2026માં ગોલ્ડના ભાવ 4000 ડોલરથી 4500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી જઈ શકે છે. જો કે પ્રોફિટ બુકિંગના પગલે વચ્ચે વચ્ચે મામૂલી ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. ફક્ત સોનું જ નહીં પરંતુ ગ્રીન એનર્જી, ઈલેક્ટ્રિક વ્હીકલ અને AIની વધતી ડિમાન્ડે ચાંદીના ભાવને પણ સપોર્ટ કર્યો છે.

ખાસ નોંધ: 
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.  

 

