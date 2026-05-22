/કેન્દ્રીય મંત્રી જીતનરામ માંઝી પર હુમલો, સ્ટેજ પર ભાષણ દરમિયાન પથ્થરમારો; પહેલાં પણ મળી ચૂકી છે ધમકી

Stone Pelting on Jitan Ram Manjhi: કેન્દ્રીય મંત્રી જીતનરામ માંઝી પર ગયાજી જિલ્લાના ખિઝરસરાયમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો. માંઝી જ્યારે ભાષણ આપી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને નિશાન બનાવીને પથ્થર ફેંકવામાં આવ્યા. તેમને પહેલાં પણ હુમલાની ધમકી મળી ચૂકી છે.
Stone Pelting on Jitan Ram Manjhi: કેન્દ્રીય મંત્રી અને હિન્દુસ્તાની અવામ મોરચા (HAM)ના સુપ્રીમો જીતનરામ માંઝી પર હુમલો થયો છે. બિહારના ગયાજી જિલ્લામાં એક કાર્યક્રમમાં પહોંચેલા માંઝી પર અસામાજિક તત્વોએ પથ્થર ફેંક્યા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, તેઓ ખિઝરસરાયમાં શુક્રવારની સાંજે એક ખાનગી શાળાના કાર્યક્રમને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે જ તેમના પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો. પથ્થર કેન્દ્રીય મંત્રીની બિલકુલ નજીક આવીને પડ્યા, જેના કારણે તેઓ માંડ-માંડ બચ્યા હતા. તેમની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક સામે આવી છે. પોલીસે બે સગીર યુવકોની અટકાયત કરી છે. માંઝીને પહેલાં પણ હુમલાની ધમકી મળી ચૂકી છે. તેમના વેવાણ અને હમ (HAM)ના ધારાસભ્ય જ્યોતિ દેવી પર પણ હુમલો થયો હતો.
ખિઝરસરાયમાં શુક્રવાર સાંજે કાર્યક્રમ દરમિયાન હાજર રહેલા નીમચક બથાનીના ડીએસપી સુરેન્દ્ર કુમાર સિંહ અને એસડીઓ કેશવ આનંદે કેન્દ્રીય મંત્રી પર પથ્થર ફેંકનારા યુવકોની પૂછપરછ કરી. જો કે, તેમણે માંઝી પર પથ્થર શા માટે ફેંક્યા, તેની માહિતી આપી નથી. પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી પર પથ્થરમારાની ઘટનાથી વહીવટી અને પોલીસ વિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ. માહિતી મળતાં જ કેટલાય પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. થોડીવાર માટે કાર્યક્રમ સ્થળે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
આ ઘટના અંગ્રે માંઝીએ શું કહ્યું?
આ ઘટના પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા જીતનરામ માંઝીને કહ્યું કે, "શું આવ્યું ને શું ગયું તે અમે જોયું નથી. કેટલાક લોકો સારું કામ થવા દેવા નથી માંગતા, તેઓ જ આવું કરી રહ્યા છે." એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, પથ્થર ખૂબ જ દૂરથી ફેંકવામાં આવ્યા હતા.
વેવાણ સાથે ગેરવર્તણૂક
ગત રવિવારે કેન્દ્રીય મંત્રી માંઝીના વેવાણ અને ગયાજી જિલ્લાના બારાચટ્ટીથી 'હમ'ના ધારાસભ્ય જ્યોતિ માંઝી પર કથિત રીતે હુમલો થયો હતો. ગંભીરા ગામ પાસે અસામાજિક તત્વોએ તેમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરી હતી અને સુરક્ષાકર્મીઓ સાથે આરોપીઓની ઝપાઝપી પણ થઈ હતી. મળતી માહિતી અનુસાર, રોડ પરથી ગાડી હટાવવા બાબતે તેમની કેટલાક લોકો સાથે દલીલ થઈ હતી. આરોપ છે કે, અસામાજિક તત્વોએ તેમની ગાડીનો કાચ તોડવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો.
માંઝીને ધમકી આપનારની ધરપકડ
આ ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક પર વીડિયો જાહેર કરીને જીતનરામ માંઝી પર હુમલો કરવાની ખુલ્લી ધમકી આપવામાં આવી. વીડિયોમાં આરોપીએ કેન્દ્રીય મંત્રીને નિશાન બનાવીને ભડકાઉ ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો હતો. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી. ગયાજી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશને 48 કલાકની અંદર આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી હતી. આરોપીનું નામ રાજેશ રાવ ઉર્ફે સરદાર હોવાનું કહેવાય છે. તેની નાલંદા જિલ્લાના લહેરીસરાય પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ હાલ તેની પૂછપરછ કરી રહી છે.