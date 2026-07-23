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CJP પ્રોટેસ્ટ: જંતર-મંતર પર વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરવા તૈયાર મોદી સરકાર, જિતેન્દ્ર સિંહે કહ્યું - 'ચર્ચાથી ઉકેલ લાવીશું'

Jantar Mantar CJP Protest: કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે કહ્યુ કે સરકાર નીટ પેપર લીક મુદ્દાને લઈને સંવેદનશીલ છે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી તેનો ઉકેલ લાવવા ઈચ્છે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 23, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:06 PM IST
CJP પ્રોટેસ્ટ: જંતર-મંતર પર વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરવા તૈયાર મોદી સરકાર, જિતેન્દ્ર સિંહે કહ્યું - 'ચર્ચાથી ઉકેલ લાવીશું'

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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