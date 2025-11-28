ભારતનું અનોખું ગામડું, જ્યાં હનુમાન મંદિર નથી કે કોઈ મારુતિ ગાડી પણ ખરીદતું નથી, કારણ જાણી દંગ રહેશો!
ગુજરાતની પાડોશમાં એક એવું ગામ છે જ્યાં તમને હનુમાનજીનું મંદિર કે મારુતિ ગાડીઓ જોવા મળતી નથી. આ અંગે લોકવાયિકા એવી રસપ્રદ છે કે તમે જાણીને નવાઈ પામશો.
Trending Photos
ભારતમાં વિવિધતા ધરાવતા ગામડાઓ જોવા મળે છે. જ્યાં દેવી દેવતાઓની પૂજા થતી હોય છે અને હવે તો ગામડાઓ પણ એટલા સમૃદ્ધ થઈ ગયા છે કે તમને ગાડીઓ ફરતી જોવા મળે છે. પરંતુ અમે તમને એક એવું ગામ જણાવીશું જે દેવી દેવતાઓની નહીં પરંતુ દૈત્યો પ્રત્યેની તેમની ભક્તિના કારણે જાણીતું છે. જેના કારણે આ ગામમાં કોઈ હનુમાનજીનું મંદિર નથી. કારણ કે હનુમાનજી પરંપરાગત રીતે દૈત્યોના સંહારક ગણાય છે. આ માન્યતામાં એક રસપ્રદ વાત એ પણ છે કે આ ગામમાં મારુતિ બ્રાન્ડની પણ કોઈ કાર નથી. આ કારનું નામ જે સંસ્કૃત મારુત (હવા)માંથી લેવામાં આવ્યું છે જે પવનપુત્ર હનુમાનને દર્શાવે છે.
અહીં લોકોની આસ્થા કોઈ સામાન્ય ધાર્મિક પરંપરા પર નથી , પરંતુ ગામના રક્ષક દેવતા નિમ્બા દૈત્ય પર આધારિત છે. આ ગામનું નામ તમને જણાવીએ તો મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર જિલ્લામાં આવેલા આ ગામનું નામ છે નાંદૂર નિમ્બા દૈત્ય. જે પોતાની અનોખી માન્યતાના કારણએ આખા દેશમાં જાણીતું છે. આ ગામમાં ન તો કોઈ મારુતિની કાર ખરીદે છે કે ન તો ચલાવે છે અને ન તો ગામની સીમામાં મારુતિ બ્રાન્ડની કોઈ ગાડી જોવા મળે છે. જેનું કારણ જાણીને તમને પણ નવાઈ લાગશે.
ગામના લોકો માને છે કે સદીઓ પહેલા નિમ્બા દૈત્ય અને ભગવાન હનુમાન (જેમને મારુતિ પણ કહેવામાં આવે છે) વચ્ચે એક મોટો વિવાદ થયો હતો. લોકવાયિકા મુજબ સ્થિતિ એટલી ગંભીર થઈ ગઈ કે ભગવાન રામે હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો. એવું કહેવાય છે કે શ્રીરામે નિમ્બા દૈત્યને ગામની રક્ષાનો અધિકાર આપ્યો અને હનુમાનજીને આ વિસ્તારથી દૂર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો. ત્યારથી સમગ્ર ગામમાં હનુમાન નામ, તેમની પૂજા અને એટલે સુધી કે મારુતિની કારો પણ વર્જિત થઈ ગઈ છે.
ગામમાં કોઈ હનુમાન મંદિર નથી
ગામમાં કોઈ હનુમાન મંદિર પણ નથી. એટલે સુધી કે બાળકોનું નામ પણ મારુતિ કે હનુમાન રાખવામાં આવતું નથી. ગામમાં એવી માન્યતા છે કે હનુમાન સંલગ્ન કોઈ પણ ચીજ ગામમાં પ્રવેશ કરે તો દુર્ભાગ્ય આવે છે અને મારુતિ કારનું નામ સીધે સીધુ આ કારણ સાથે જોડાયેલું છે. સ્થાનિક લોકો એક કહાની સંભળાવતા હોય છે. અનેક વર્ષો પહેલા ગામમાં એક ડોક્ટરે મારુતિ 800 કાર ખરીદી હતી. કાર ખરીદ્યા બાદ અચાનક તેના ક્લિનિકમાં આવતા દર્દીઓની સંખ્યા ઘટવા લાગી. સતત પરેશાનીઓ બાદ તેમણે મારુતિ કાર વેચીને ટાટા સૂમો કાર ખરીદી. લોકોનો દાવો છેકે ત્યારબાદ ડોક્ટરનું કામ ફરીથી ચાલવા લાગ્યું. આ ઘટનાએ ગામમાં મારુતિ કારો અંગે અશુભ હોવાની માન્યતાને પણ વધુ મજબૂત કરી દીધી.
અન્ય ઘટનાઓ
કેટલીક અન્ય ઘટનાઓ પણ ગામમાં મશહૂર છે જેમ કે મારુતિ નામવાળા મજૂરોનું બીમાર પડી જવું કે મારુતિ કારનું હોર્ન સાંભળવું અપશુકન માનવું. જો કે આ ધારણા ફક્ત હનુમાનજી સંલગ્ન નામો સુધી જ સીમિત છે. ગામવાળા અન્ય તમામ દેવી દેવતાઓ જેમ કે ગણેશ અને કૃષ્ણની પૂજા સામાન્ય રીતે કરતા હોય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ, ઉપલબ્ધ સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે