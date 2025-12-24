આંતરડા ફાટી ગયા, કાણાં પણ પડ્યા! ફાસ્ટફૂડ ખાવાથી ધોરણ-11માં ભણતી કિશોરીનું મોત
Student Dies Due To Fast Food : ફાસ્ટ ફૂડના શોખીન લોકો સાવધાન... યુપીના અમરોહામાં ફાસ્ટ ફૂડ ખાવાના કારણે કિશોરીનું મોત... દરરોજ બહારના પીઝા, બર્ગર અને નૂડલ્સ ખાવાના કારણે બગડી તબિયત.. ફાર્ટ ફેલ થવાના કારણે થયું મોત..
Delhi News ; ફાસ્ટ ફૂડ ખાવાના શોખીનોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. પીઝા-બર્ગર ખાવાના કારણે યુપીમાં એક કિશોરીએ જીવ ગુમાવ્યો છે. ધોરણ 11માં ભણતી કિશોરીની તબિયત બગડ્યા બાદ હાર્ટ ફેલ થયું હતું. આ દીકરીને રોજ ફાસ્ટ ફૂડ ખાવાનો ખૂબ જ શોખ હતો. તે ચાઈનીઝ નૂડલ્સ, પીઝા, બર્ગરની શોખીન હતી. તેમજ પરિવારની મનાઈ છતા બહાર જઈને નાસ્તો કરતી હતી.
અમરોહામાં ફાસ્ટ ફૂડ મૃત્યુનું કારણ બન્યું, જેમાં 11મા ધોરણમાં ભણતી એક વિદ્યાર્થીનું AIIMS દિલ્હીમાં સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું. અમરોહાના CMO ડૉ. સત્યપાલ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતક વિદ્યાર્થીનીના ઘરે એક ટીમ મોકલવામાં આવી છે. વિવિધ પરિબળોની તપાસ કર્યા પછી જ મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવામાં આવશે. જોકે, માહિતીના આધારે, અમે દરેકને વિનંતી કરવા માંગીએ છીએ કે તેઓ તેમના બાળકોને જંક ફૂડથી દૂર રાખે અને તેમના સેવનને મર્યાદિત રાખે જેથી તેમના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવામાં આવે જેથી આવી ઘટનાઓ ફરીથી ન બને.
આંતરડામાં કાણાં પડી ગયા
અમરોહામાં, 11મા ધોરણમાં ભણતી એક વિદ્યાર્થીની ફાસ્ટ ફૂડ પ્રત્યેની ઉત્કટતાએ એક વિદ્યાર્થીનો જીવ લીધો. ચાઉમીન, મેગી, પિઝા અને બર્ગર જેવી ફાસ્ટ ફૂડ વસ્તુઓના વધુ પડતા સેવનથી તેના આંતરડામાં ભારે નુકસાન થયું, જેના કારણે તેના આંતરડામાં છિદ્રો પડી ગયા. તેની હાલત વધુ ખરાબ થતાં અને સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયા પછી તેને AIIMS દિલ્હીમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. મૃતક વિદ્યાર્થી, આહના (16), અમરોહાના મોહલ્લા અફઘાનના રહેવાસી ખેડૂત મન્સૂર ખાનની પુત્રી હતી. તે શહેરની હાશ્મી ગર્લ્સ ઇન્ટર કોલેજમાં ધોરણ ૧૧ માં અભ્યાસ કરતી હતી અને પરિવારમાં સૌથી નાની પુત્રી હતી.
ઘરે ના પાડી છતા બહાર જઈને જંક ફૂડ ખાતી
પરિવારમાં તેની માતા સારા ખાન, એક પુત્ર અને બે પુત્રીઓ છે. પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા મુજબ, આહાનાને ફાસ્ટ ફૂડ ખાવાની આદત હતી. ચેતવણી આપવામાં આવી હોવા છતાં, તે વારંવાર ચાઉ મેઈન, મેગી, પિઝા અને બર્ગર ખાતી હતી. સપ્ટેમ્બરમાં, તેની તબિયત બગડવા લાગી અને તેને પેટમાં તીવ્ર દુખાવો થવા લાગ્યો.
૩૦ નવેમ્બરના રોજ, તેનો પરિવાર તેને મુરાદાબાદની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો, જ્યાં પરીક્ષણોમાં જાણવા મળ્યું કે તેના આંતરડા એકબીજા સાથે અટવાઈ ગયા હતા અને તેમાં અનેક છિદ્રો હતા. ડોક્ટરોએ તેના ફાસ્ટ ફૂડના સતત સેવનને કારણે આંતરડાની સ્થિતિનું કારણ આપ્યું. વિદ્યાર્થીની સર્જરી કરવામાં આવી, જે સફળ રહી. લગભગ દસ દિવસ પછી તેને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી, પરંતુ તેની તબિયત બગડતી રહી. ચાર દિવસ પહેલા, જ્યારે તેની તબિયત ફરી બગડી, ત્યારે તેનો પરિવાર તેને દિલ્હીના એઇમ્સ લઈ ગયો.
પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા મુજબ, એઇમ્સમાં સારવાર દરમિયાન તેની તબિયતમાં થોડો સુધારો થયો અને તેણે ચાલવાનું પણ શરૂ કર્યું. જોકે, રવિવારે રાત્રે, તેની તબિયત અચાનક બગડી અને તેનું હૃદય બંધ થવાથી મૃત્યુ થયું. આહાનાના મામા, ગુલઝાર ખાન, જેને ગુડ્ડુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે ડોક્ટરોએ ફાસ્ટ ફૂડના સેવનને કારણે આંતરડાને નુકસાન થયું હોવાનું જણાવ્યું હતું. આશાસ્પદ વિદ્યાર્થીના મૃત્યુથી પરિવારમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ છે અને પરિવાર ઘેરા આઘાતમાં છે.
અમરોહાના સીએમઓ ડૉ. સત્યપાલ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતક વિદ્યાર્થીના ઘરે એક ટીમ મોકલવામાં આવી છે. વિવિધ મુદ્દાઓની તપાસ કર્યા પછી જ મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવામાં આવશે. જોકે, અખબારો દ્વારા મળેલી માહિતીના આધારે, અમે દરેકને વિનંતી કરવા માંગીએ છીએ કે તેઓ તેમના બાળકોને જંક ફૂડથી દૂર રાખે અને તેમના સેવનને ઓછામાં ઓછું મર્યાદિત રાખે, જેથી આવી ઘટના ફરીથી ન બને તે માટે તેમના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવામાં આવે.
