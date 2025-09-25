શૌચાલયનો દરવાજો ખોલતાની સાથે જ એક પછી એક 40 સગીરા બહાર આવી! મદરેસાની અંદરનું દ્રશ્ય જોઈને પોલીસ સ્તબ્ધ
Girls Found Locked In Toilet : બહરાઈચથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે.
UP Crime News : ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઇચ જિલ્લાના પયાગપુર વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર મદરેસાનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. પેહલવાડા ચાર રસ્તા પર ત્રણ માળની ઇમારતમાં વર્ષોથી પરવાનગી વિના આ મદરેસા ચાલી રહી હતી. પોલીસે ત્યાંથી આશરે 40 સગીર છોકરીઓને બહાર કાઢી હતી. સ્થાનિક વહીવટીતંત્રને માહિતી મળી હતી, જેના પગલે SDM અને પોલીસ ટીમે મદરેસા પર દરોડો પાડ્યો હતો
ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઈચથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જ્યારે અધિકારીઓ, પોલીસ અને વહીવટી ટીમો સાથે, ગેરકાયદેસર મદરેસાનું નિરીક્ષણ કરવા પહોંચ્યા, ત્યારે દ્રશ્યે બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા. શૌચાલયનો દરવાજો ખોલતાની સાથે જ, સગીર છોકરીઓ એક પછી એક બહાર આવવા લાગી. તે બધી સગીર હતી. લઘુમતી કલ્યાણ વિભાગે મદરેસાને તાત્કાલિક બંધ કરવાનો અને છોકરીઓને સુરક્ષિત રીતે ઘરે મોકલવાનો આદેશ આપ્યો છે.
હકીકતમાં, પયાગપુર જિલ્લા વિસ્તારમાં ત્રણ માળની ઇમારતમાં એક મદરેસા ગેરકાયદેસર રીતે કાર્યરત હતું. ત્યાં કેટલીક અભદ્ર પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી હોવાની ફરિયાદો મળી હતી. પયાગપુર તહેસીલ સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ અશ્વિની કુમાર પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદના આધારે, તેઓ અને તેમની ટીમ પેહલવાડા ગામમાં ત્રણ માળની ઇમારતમાં કાર્યરત ગેરકાયદેસર મદરેસાનું નિરીક્ષણ કરવા પહોંચ્યા હતા. તેમણે સમજાવ્યું, "મદરેસા સંચાલકોએ શરૂઆતમાં અમને ઉપરના માળે જતા અટકાવ્યા હતા. જ્યારે અમે પોલીસની હાજરીમાં મદરેસામાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે અમને છતના શૌચાલયનો દરવાજો બંધ જોવા મળ્યો. જ્યારે મહિલા પોલીસ દળે દરવાજો ખોલ્યો, ત્યારે અંદરનું દ્રશ્ય આઘાતજનક હતું. શૌચાલયમાં છુપાયેલી ચાલીસ છોકરીઓ એક પછી એક બહાર આવવા લાગી. તે બધી 9 થી 14 વર્ષની હતી.
છોકરીઓ ગભરાઈ ગઈ હતી અને બોલી શકતી ન હતી." જિલ્લા લઘુમતી કલ્યાણ અધિકારી મોહમ્મદ ખાલિદે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે છોકરીઓને શૌચાલયમાં કેમ બંધ કરવામાં આવી હતી તે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, મદરેસા શિક્ષક તકસીમ ફાતિમાએ સમજાવ્યું કે ઇન્સ્પેક્ટરના અચાનક આગમનથી થયેલા ગભરાટને કારણે તેઓ પોતે શૌચાલયમાં છુપાઈ ગયા હતા. ખાલિદે ઉમેર્યું, "મદરેસાના રેકોર્ડની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલ પૂરતું મદરેસા બંધ કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે."
મદરેસા મેનેજમેન્ટને છોકરીઓને સુરક્ષિત રીતે તેમના ઘરે મોકલવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. અધિક પોલીસ અધિક્ષક (શહેર) રામાનંદ પ્રસાદ કુશવાહાએ જણાવ્યું હતું કે હજુ સુધી કોઈ પણ બાળકના વાલી, સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ કે લઘુમતી કલ્યાણ અધિકારી દ્વારા કોઈ FIR દાખલ કરવામાં આવી નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો ફરિયાદ મળશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ગેરકાયદેસર મદરેસા બંધ કરવાનો આદેશ
આઠ રૂમ હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ શૌચાલયમાં કેમ છુપાઈ રહ્યા હતા તે અંગે પૂછવામાં આવતા, શિક્ષિકા તકસીમ ફાતિમાએ સમજાવ્યું કે દરોડા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ ગભરાઈ ગયા હતા અને પોતાને શૌચાલયમાં બંધ કરી દીધા હતા.
હાલમાં, વહીવટીતંત્રે સંસ્થા બંધ કરવાનો આદેશ જારી કર્યો છે, અને છોકરીઓને સુરક્ષિત રીતે ઘરે મોકલી દેવામાં આવી છે. ખાલિદે જણાવ્યું હતું કે મદરેસાના દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અધિક પોલીસ અધિક્ષક (શહેર) રામાનંદ પ્રસાદ કુશવાહાએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં હજુ સુધી કોઈ FIR દાખલ કરવામાં આવી નથી. જો પરિવાર, SDM કે લઘુમતી કલ્યાણ અધિકારી ફરિયાદ નોંધાવે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
