સોરી ડિયર હસબન્ડ, બાળકોનું ધ્યાન રાખજો! બિજનૌરની મોનિકાનો દર્દનાક અંત, અંતિમ નોટમાં લખ્યું બ્લેકમેઈલિંગનું સત્ય

Bijnor Woman Death Case : ઉત્તર પ્રદેશના બિજનૌરમાં એક સાયબર ક્રાઈમનો દિલધડક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ડિજીટલ એરેસ્ટ અને સતત બ્લેકમેઈિંગથી કંટાળીને 28 વર્ષીય પરિણીતા મોનિકાએ આપઘાત કરી લીધો છે. આ દર્દનાક પગલું તેણે પોતાના લગ્નની એનિવર્સરીના એક દિવસ પહેલા જ ભર્યું હતું અને 11 વર્ષના લગ્નજીવનનો અંત આણ્યો. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:23 PM IST
  • ઉત્તર પ્રદેશના બિજનૌરમાં એક પરિણીત મહિલા ડિજીટલ એરેસ્ટનો એવો શિકાર બની કે તેણે પોતાની જિંદગીનો અંત આણ્યો
  • મોનિકાના અંતિમ સંસ્કાર સમયે પણ તેનો મોબાઈલ સતત વાગતો હતો, તેણે કોઈને 5000 ટ્રાન્સફર કર્યા હતા

UP Crime News ; યુપીના બિજનૌરમાં સાયબર ક્રાઈમ અને માનસિક ઉત્પીડનથી કંટાળીને પરિણીત મહિલા મોનિકાએ આપઘાત કરીને જીવન ટૂંકાવ્યું છે. તેણે મોત પહેલા સ્યૂસાઈડ નોટમાં જે લખ્યુ છે તે કોઈને પણ રડાવી દે તેવું છે. આ કિસ્સો ફરીદપુર ભોગીનો છે. 28 એપ્રિલના રોજ સવારે પોલીસને ઘટનાની જાણ થઈ હતી, તે પહેલા જ પરિવારે તેના અંતિમ સંસ્કાર કરી લીધા હતા. બાદમાં એક સ્યૂસાઈડ નોટ સામે આવી હતી, જેમાં એક યુવક દ્વારા હેરાન કરવાનો ઉલ્લેખ કરાયો હતો. પરિવારજનોએ સાયબર એેંગલની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. હાલ પોલીસે સ્યૂસાઈડ નોટના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. 

માતાપિતા અને ભાઈની માફી માંગી
સ્યૂસાઈડ નોટમાં મોનિકાએ પોતાના માતાપિતા અને ભાઈઓથી માફી માંગી. તેણે પોતાના પતિ અને દીકરી માટે ભાવુક શબ્દો લખ્યા હતા. મોનિકાએ ડાયરીમાં એક યુવક દ્વારા લાંબા સમયથી તેને હેરાન કરવાના અને બ્લેકમેઈલિંગ કરાયાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. તેણે પતિથી માફી માંગતા લખ્યુ કે, તે હવે તેમનાથી ખોટું બોલી શક્તી નથી. પરંતુ તે બહુ જ દબાણમાં હતી. સાથે જ બાળકોનું ધ્યાન રાખવાની વાત પણ કરી. તેણે કહ્યું કે, આરોપી તેને સતત ધમકી આપી રહ્યો હતો. 

પરિવારજનોના અનુસાર, સાયબર આરોપીઓએ ડિજીટલ એરેસ્ટ કરીને મોનિકાને મરવા મજબૂર કરી હતી. તેને માનસિક રીતે હેરાન કરતા હતા. તેઓ ક્યારેક ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તો ક્યારેક અન્ય અધિકારી બનીને કાર્યવાહી કરવાનો ડર આપતા હતા. અલગ અલગ નંબરોથી કોલ અને મેસેજ કરીને તેને ડરાવતા હતા. ઓડિયો મેસેજમાં પરિવાર તથા સંબંધીઓને નુકસાન કરવાની ધમકી પણ આપતા હતા. 

આખી ઘટના ત્યારે સામે આવી જ્યારે મોનિકાના અંતિમ સંસ્કાર સમયે પણ તેના મોબાઈલ પર વીડિયો કોલ આવી રહ્યા હતા, ત્યારે આખરે ભેદ ઉકેલાયો હતો. 

મોનિકાનો ડર વધતો ગયો
મોનિકાના પતિ રણધીરના જણાવ્યા અનુસાર, મોનિકા ગત કેટલાક દિવસોથી બહુ જ તણાવમાં હતી. તે પોતાની સમસ્યા કોઈને કહી શક્તી ન હતી. ઘટનાથી એક દિવસ પહેલા તે પોતાના ઘરથી પાંચ હજાર રૂપિયા લઈ આવી હતી. જે તેણે સાયબર કેફેના માધ્યમથી કોઈને મોકલ્યા હતા. આ રકમ કદાચ સાયબર આરોપીઓને મોકલવામાં આવી હતી. 

આ પણ વાંચો : 

તપાસમાં જોડાઈ પોલીસ
પોલીસે આ સાયબર આરોપીઓની તપાસ શરૂ કરી છે. અધિકારીઓનું કહેવુ છે કે, સ્યૂસાઈડ નોટ અને મોબાઈલ ડેટાના અનુસાર પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. એસપી અભિષેક ઝાએ પણ જણાવ્યું કે, અમે મોનિકાના ફોન પર આવતા નંબર ચેક કરીને આગળ તપાસ કરીશું. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

