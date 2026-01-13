Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

UP Politics: ઉત્તર પ્રદેશમાં ગુજરાત પાર્ટ 2? 70% મંત્રીઓની જઈ શકે છે ખુરશી, આ નામોની ચર્ચા

UP Politics: યુપીના 70 ટકા મંત્રીઓની ખુરશી જઈ શકે છે. સૂત્રો પ્રમાણે આ મંત્રીઓની જગ્યાએ નવા ચહેરા આવી શકે છે. કેટલાકને સરકારમાંથી સંગઠનમાં મોકલવામાં આવી શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:14 PM IST

નવી દિલ્હીઃ ઉત્તર પ્રદેશ સરકારની કેબિનેટમાં મોટા પાયે ફેરફારની સંભાવના છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે પાછલા વર્ષે ગુજરાતમાં જે રીતે કેબિનેટમાં ફેરફાર થયા અને લગભગ બધા ચહેરા બદલી નાખ્યા. આવું ઉત્તર પ્રદેશમાં થઈ શકે છે. સૂત્રોનો દાવો છે કે 70 ટકાથી વધુ મંત્રી બદલવામાં આવી શકે છે.

આ ફેરફારની અસર તેના પર પણ થઈ શકે છે જે વર્ષ 2017 અને પછી વર્ષ 2022ની સરકારમાં પણ મંત્રી રહ્યાં છે. સૂત્રો પ્રમાણે છેલ્લા 8-9 વર્ષમાં જે મંત્રી રહ્યાં છે તેમાંથી કેટલાક ચહેરાને છોડી બાકીઓને હટાવવામાં આવી શકે છે. સૂત્રો પ્રમાણે ભલે ભાજપે યુપીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ કુર્મી સમાજમાંથી આવતા પંકજ ચૌધરીને બનાવ્યા હોય, ત્યારબાદ પણ નવા વિસ્તારમાં કુર્મીઓની બોલબાલા રહી શકે છે. કુર્મી સમાજમાંથી 2-3 નેતાઓની કેબિનેટમાં એન્ટ્રી થઈ શકે 

યુપી કેબિનેટમાં આ નેતાઓની થઈ શકે છે એન્ટ્રી
સૂત્રો અનુસાર રામપુરથી ભાજપ નેતા અને ધારાસભ્ય આકાશ સક્સેના, અલીગઢથી કુંવર જયવીર સિંહને મંત્રીમંડળમાં તક મળી શકે છે. આ સાથે રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહના પુત્ર પંકજ સિંહ, સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિ, ભૂપેન્દ્ર સિંહ ચૌધરી, પૂજા પાલ, મનોજ પાન્ડેય, કૃષ્ણા પાસવાન, રામ રતન કુશવાહા, પદ્મસેન ચૌધરી, અશોક કટારિયાનું નામ પણ ચર્ચામાં છે. આ સિવાય યોગી સરકારમાં પહેલા મંત્રી રહી ચુકેલા મહેન્દ્ર સિંહની ફરી એન્ટ્રી થઈ શકે છે.

પાછલા વર્ષે ભાજપમાં સંગઠનમાં ફેરફાર બાદ હવે મંત્રીમંડળમાં ફેરફારની ચર્ચા ચાલી રહી છે. પંકજ ચૌધરીને અધ્યક્ષ બનાવ્યા બાદ કોરગ્રુપની બેઠક થઈ હતી. જેમાં સંગઠનથી સરકાર સુધી કોને કઈ જવાબદારી આપવી તેની ચર્ચા થઈ હતી. આ ચર્ચા બાદ પંકજ ચૌધરી દિલ્હી આવ્યા અને હાઈકમાન સાથે મુલાકાત કરી હતી. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે પણ આ મુદ્દે ભાજપ નેતૃત્વ સાથે ચર્ચા કરી હતી.

માનવામાં આવી રહ્યું છે કે હાઈકમાન સાથે ચર્ચા બાદ યુપીમાં કોને સંગઠનથી સરકારમાં લાવવામાં આવે અને કોને સરકારમાંથી ફરી સંગઠનમાં મોકલવામાં આવે, તેનો નિર્ણય થઈ જશે. મકર સંક્રાંતિ બાદ કેબિનેટમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. વર્તમાનમાં યોગી કેબિનેટમાં કુલ 54 મંત્રીઓ સામેલ છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે

bjpUP NewsUP Politics

