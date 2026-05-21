/સરકારી કર્મચારીઓની લાગી બમ્પર લોટરી! મોંઘવારી ભથ્થું વધીને થયું 60%, જાણો કેટલો વધશે પગાર

UP Govt Employees DA Hike: ઉત્તર પ્રદેશના લાખો રાજ્ય કર્મચારીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝ આવ્યા છે. લાંબી રાહ જોયા બાદ સરકારે મોંઘવારી ભથ્થામાં (DA) 2 ટકાના વધારાની જાહેરાત કરી દીધી છે, જેનાથી હવે તે 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થઈ ગયું છે.
UP Govt Employees DA Hike: ઉત્તર પ્રદેશના લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકો માટે આજનો દિવસ મોટી ખુશખબર લઈને આવ્યો છે. વધતી મોંઘવારી વચ્ચે યોગી સરકારે રાજ્યના કર્મચારીઓને એક શાનદાર ભેટ આપી છે. રાજ્ય સરકારે કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં (Dearness Allowance) 2 ટકાના વધારાને સત્તાવાર મંજૂરી આપી દીધી છે. આ મોટા નિર્ણય બાદ હવે રાજ્યના કર્મચારીઓનો મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થઈ ગયું છે.
અપર મુખ્ય સચિવ (ACS) નાણાં, દીપક કુમારે આ અંગે સત્તાવાર આદેશ જાહેર કરી દીધા છે. સરકારના આ પગલાથી માત્ર કર્મચારીઓના હાથમાં આવતા પગારમાં (Take-home salary) જ બમ્પર વધારો નહીં થાય, પરંતુ તેમના ઘરનું માસિક બજેટ પણ ઘણું મજબૂત થશે.
16 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને મળશે સીધો ફાયદો
નાણાં વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આ આદેશનો લાભ ઉત્તર પ્રદેશના આશરે 16 લાખ સરકારી અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને લાખો પેન્શનર્સને મળશે. આ નિર્ણયથી રાજ્યની તિજોરી પર વધારાનો નાણાકીય બોજ ચોક્કસપણે વધશે, પરંતુ કર્મચારીઓને મોંઘવારીના આ સમયમાં મોટી રાહત મળશે.
પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી હંમેશા કર્મચારીના બેઝિક પગારના આધારે કરવામાં આવે છે. ચાલો એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે, આ 2% ના વધારાથી તમારા ખિસ્સામાં કેટલા રૂપિયા વધશે. ધારો કે કોઈ કર્મચારીનો બેઝિક પગાર 35,000 રૂપિયા છે, તો 58% મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અનુસાર, તેમને પહેલા 20,300 રૂપિયા મળતા હતા. હવે 60% DA અનુસાર 21,000 રૂપિયા મળશે. આ હિસાબે દર મહિને તેમના પગારમાં 700 રૂપિયાનો સીધો ફાયદો થશે.
આની સાથે જ જાન્યુઆરીથી લઈને એપ્રિલ સુધીનું મોટું એરિયર્સ પણ ખાતામાં એકસાથે આવશે. તેવી જ રીતે જે વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો બેઝિક પગાર 1 લાખ રૂપિય કે તેથી વધુ છે, તેમના માસિક પગારમાં 2,000 રૂપિયાથી લઈને 5,000 રૂપિયા સુધીનો મોટો વધારો જોવા મળશે.