ગંગા કિનારે આવેલા આ કિલ્લામાં એક રાજાની આત્મા હજી ભટકે છે! ચંદ્રકાંતાનો તિલસ્મી જાદુ અહીં જ બન્યો હતો
Chunar Fort Mystery : ગંગાના કિનારે સ્થિત ચુનાર કિલ્લો એ જગ્યા છે જ્યાં રાજા ભર્તૃહરિનો આત્મા હજુ પણ ફરે છે! ચંદ્રકાંતાનો જાદુ અહીં બનાવવામાં આવ્યો હતો.
Chunar Ka Qila : એક સમયે એવું કહેવામાં આવતું હતું કે જે કોઈ ચુનાર કિલ્લા પર શાસન કરે છે તે ભારતનું ભાગ્ય નિયંત્રિત કરે છે. કિલ્લાની મુલાકાત લેવી એ ઇતિહાસની યાત્રા કરવા જેવું છે. તેની દિવાલો વિક્રમાદિત્ય, મુઘલો, શેરશાહ સુરી અને વોરેન હેસ્ટિંગ્સની વાર્તાઓ કહે છે.
ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુર જિલ્લામાં ગંગા નદીના કિનારે આવેલો ચુનાર કિલ્લો માત્ર એક પ્રાચીન કિલ્લેબંધી જ નહીં પરંતુ ભારતના ગૌરવશાળી ઇતિહાસનો જીવંત સાક્ષી પણ છે. વારાણસીથી માત્ર 34 કિલોમીટર દૂર સ્થિત, આ કિલ્લો કૈમૂર પર્વતમાળાના ઉત્તર છેડે એક ખડકાળ ટેકરી પર ઉભો છે. ગંગા નદીના વળાંક પર તેની વ્યૂહાત્મક સ્થિતિ સદીઓથી રાજાઓને મોહિત કરે છે. પરંતુ તેના પથ્થરો ફક્ત યુદ્ધોની વાર્તાઓ જ નહીં, પણ જાદુઈ કોરિડોર, છુપાયેલા ખજાના અને અલૌકિક રહસ્યોને પણ ઉજાગર કરે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસો વચ્ચે, કિલ્લો ફરી એકવાર એક ચમકી ગયો છે - એક એવી જગ્યા જ્યાં ઈતિહાસ અને કલ્પનાની સીમાઓ ઝાંખી પડી જાય છે.
ઘણી દંતકથાઓ કિલ્લાને દૈવી શક્તિ સાથે જોડે છે. આવી જ એક વાર્તા રાજા બાલીની છે. ભગવાન વિષ્ણુ, બ્રાહ્મણના વેશમાં, બાલી સમક્ષ હાજર થયા અને ત્રણ પગલાં જમીન માંગી. ઉદાર રાજા સંમત થયા. વિષ્ણુએ ચુનાર કિલ્લાની ટેકરી પર પોતાનો પહેલો પગ મૂક્યો અને ત્યાં પોતાના પગના નિશાન છોડી દીધા. ત્યારથી, આ સ્થળ 'ચરણાદ્રિ' તરીકે જાણીતું બન્યું, જે વર્ષોથી 'ચુનાર' થઈ ગયું.
ચુનાર કિલ્લા સાથે સંકળાયેલી દંતકથાઓ અને દંતકથાઓ
ઉજ્જૈનના રાજા વિક્રમાદિત્ય સાથે સંબંધિત બીજી એક દંતકથા છે. તેમના ભાઈ, ભર્તૃહરિ, જેમણે તપસ્વી જીવન અપનાવ્યું હતું, તેમણે ચુનાર ખડક પાસે રહેવાનું શરૂ કર્યું. તેમના ભાઈની દુર્દશા સમજીને, વિક્રમાદિત્ય ચુનારની મુલાકાત લીધી અને મહાન સિદ્ધ ગુરુ ગોરખનાથ પાસેથી તેમના ભાઈના ઠેકાણા વિશે જાણ્યા પછી, તેમના માટે રહેવા માટે એક ઘર બનાવ્યું. તેઓ આજે જોગી સંત ભર્તૃહરિ તરીકે ઓળખાય છે. સંત ભર્તૃહરિ જ્યાં રહેતા હતા અને પ્રાર્થના કરતા હતા તે કાળા પથ્થરની આજે પણ પૂજા થાય છે; એવું માનવામાં આવે છે કે ભર્તૃહરિ કિલ્લા વિસ્તારમાં અદ્રશ્ય રીતે રહે છે. ત્રીજી દંતકથા કિલ્લાને રાજસ્થાનના પ્રખ્યાત રાજા પૃથ્વીરાજ સાથે જોડે છે. પૃથ્વીરાજે આ વસાહત અને ઘણા પડોશી ગામોને તેમના શાસન હેઠળ લાવ્યા.
એવું માનવામાં આવે છે કે કિલ્લાનો મોટો ભાગ જેવો દેખાય છે તે અકબરના શાસનકાળ દરમિયાન બનાવવામાં આવ્યો હતો. કિલ્લાના પશ્ચિમી દરવાજા પર ૧૫૮૬નું વર્ષ અંકિત છે. જહાંગીરના શાસનકાળ દરમિયાન ઇફ્તિખાર ખાનને કિલ્લાના નાઝીમ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
રહસ્ય અને સાહસ: તિલિસ્મ-એ-ચુનાર
ચુનાર કિલ્લો ફક્ત તેના સ્થાપત્ય માટે જ નહીં પરંતુ તેની સાથે સંકળાયેલી રહસ્યમય અને રોમાંચક વાર્તાઓ માટે પણ પ્રખ્યાત છે.
ચંદ્રકાંતાનો તિલિસ્મ: દેવકીનંદન ખત્રીની વિશ્વ-પ્રસિદ્ધ નવલકથા "ચંદ્રકાંતા" માં વર્ણવેલ "તિલિસ્મિ કિલ્લા" ની પૃષ્ઠભૂમિ ચુનારગઢ કિલ્લાથી પ્રેરિત હોવાનું માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે નવલકથાના રહસ્યો, સાહસો, ગુપ્ત માર્ગો અને છુપાયેલા ખજાના આ કિલ્લાના વાતાવરણથી પ્રેરિત હતા, જેના કારણે તેને "તિલિસ્મિ કિલ્લા" તરીકે ઓળખ મળી.
સોનવા મંડપનું રહસ્ય: ૫૨ સ્તંભોવાળો સોનવા મંડપ કિલ્લાની અંદર એક મુખ્ય આકર્ષણ છે. કેટલીક દંતકથાઓ અનુસાર, આ મંડપ રાજા સહદેવના ૫૨ રાજાઓ પરના વિજયની યાદમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો. બીજી એક લોકકથા તેને નેપાળી રાજકુમારી સોનવા સાથે જોડે છે, જે અહીં ગંગામાં સ્નાન કરવા આવતી હતી.
રાજા ભર્તૃહરિની અમર સમાધિ
કિલ્લા સંકુલમાં યોગીરાજ ભર્તૃહરિની સમાધિ છે. સ્થાનિક લોકો માને છે કે તેમની આત્મા હજુ પણ આ પર્વત પર રહે છે, અને તેમની સમાધિ હજુ પણ તેમના એક શિષ્યના વંશજો દ્વારા જાળવવામાં આવે છે.
અભેદ્ય દિવાલો અને એક ગુપ્ત કૂવો
કિલ્લાની દિવાલો ખૂબ જ જાડી અને અભેદ્ય માનવામાં આવે છે, જેણે તેને અસંખ્ય હુમલાઓથી સુરક્ષિત કરી છે. કિલ્લાની અંદર એક ઊંડો વાવ છે, જેનો વ્યાસ લગભગ ૧૭ ફૂટ અને લગભગ ૨૦૦ ફૂટ ઊંડો છે. એવું કહેવાય છે કે તેનો પાણીનો સ્ત્રોત સીધો ગંગા નદી સાથે જોડાયેલો છે. આ કૂવો ઘણી રહસ્યમય વાર્તાઓ સાથે પણ સંકળાયેલો છે.
એક કાલાતીત વારસો
ચુનાર કિલ્લાનો દરેક પથ્થર એક વાર્તા કહે છે. પછી ભલે તે બાબર અને શેરશાહ સુરી વચ્ચેના યુદ્ધોનો ઇતિહાસ હોય, વિક્રમાદિત્ય અને ભર્તૃહરિની તપસ્યાની વાર્તાઓ હોય, કે ચંદ્રકાંતાના જાદુનો રોમાંચ હોય - આ કિલ્લો ભારતીય ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને રહસ્યનો એક અનોખો મિશ્રણ છે.
