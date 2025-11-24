Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

મમ્મીની લાશ ફ્રીઝરમાં મૂકી દો, ઘરમાં હાલ લગ્ન છે! દીકરાના શબ્દો સાંભળી પિતા ચોંક્યા

Jaunpur News: ગોરખપુરના એક વૃદ્ધ દંપતી જૌનપુરના એક વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેતા હતા. પત્નીનું 19 નવેમ્બરના રોજ અવસાન થયું. ત્યારે પુત્રોએ તેમને મૃતદેહ ગામમાં પાછો ન લાવવા કહ્યું
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:35 PM IST

Gorakhpur Son News : ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરથી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. પુત્રોએ તેમની માતાના મૃતદેહને ઘરે લાવવાનો ઈનકાર કર્યો હતો અને તેમના પિતાને ફ્રીઝરમાં રાખવા કહ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, હાલ ઘરે લગ્ન છે, એટલે ચાર દિવસ પછી અગ્નિસંસ્કાર થશે. આ સાંભળીને પિતા પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આ બાદ પુત્રીઓની વિનંતી પર, વૃદ્ધાશ્રમના કર્મચારીઓ મૃતદેહને ગામમાં લઈ ગયા. ગામલોકોએ રાજઘાટના કિનારે કાદવમાં મૃતદેહને દફનાવી દીધો. હવે, પતિ મૂંઝવણમાં છે કે, તેમની પત્નીનો મૃતદેહ ચાર દિવસમાં સડી જશે, તો તેના અગ્નિસંસ્કાર કેવી રીતે શક્ય બનશે?

ગામલોકોએ દીકરાઓને બેશરમ કહ્યા 
આ ઘટના સાંભળીને દરેક વ્યક્તિ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. ગામલોકો હવે એવા બેશરમ પુત્રોને શ્રાપ આપી રહ્યા છે જેમણે તેમના માતા-પિતાને જીવતા વૃદ્ધાશ્રમમાં જવા માટે મજબૂર કર્યા હતા અને હવે, તેમની માતાના મૃત્યુ પછી, તેમના મૃતદેહને ઘરે લાવવાનો પણ ઈનકાર કરી રહ્યા છે.

ભુઆલ ગુપ્તાના ત્રણ પુત્રો અને ત્રણ પુત્રીઓ
આ સમગ્ર ઘટના કેમ્પિયરગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ભરોહિયા ગ્રામ પંચાયતમાં બની હતી. 68 વર્ષીય ભુઆલ ગુપ્તા અને તેમની 65 વર્ષીય પત્ની શોભા દેવીને છ બાળકો છે: ત્રણ પુત્રો અને ત્રણ પુત્રીઓ. રામ ભુઆલે ગામમાં એક કરિયાણાની દુકાન ખોલી, જેનાથી આખા પરિવારનું ગુજરાન ચાલતું હતું.

પત્ની સાથે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો
સમય વીતતો ગયો. ભુઆલે તેના બધા બાળકોના લગ્ન કરાવી દીધા અને પૌત્ર-પૌત્રીઓ આવ્યા. એક વર્ષ પહેલા, જ્યારે તેના ત્રણ પુત્રોએ તેમના માતા-પિતાને બોજ ગણાવ્યા અને તેમને ત્યાંથી ચાલ્યા જવાનું કહ્યું ત્યારે તેના પર વીજળી ત્રાટકી હોય તેવું લાગ્યું. ગુસ્સે ભરાયેલા પિતા તેની પત્ની સાથે ઘર છોડી ગયા. તેઓ બંને પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરવાના ઇરાદાથી રાજઘાટ નદીના કિનારે પહોંચી ગયા.

મથુરા અને અયોધ્યામાં રહેવાની વ્યવસ્થા થઈ શકી નહિ
કોઈ દયાળુ વ્યક્તિએ તેમને એવું ન કરવા સમજાવ્યા, કહ્યું કે તેઓએ અયોધ્યા કે મથુરા જવું જોઈએ, જ્યાં તેઓ બચી શકશે. આ સાંભળીને, ભુઆલ અને તેની પત્ની અયોધ્યા ગયા અને પછી મથુરા ગયા, પરંતુ તેઓ ત્યાં કોઈ કાયમી વ્યવસ્થા કરી શક્યા નહીં.

આ દંપતી જૌનપુરમાં એક વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવા લાગ્યા
આ દરમિયાન, નિરાશ દંપતીએ જૌનપુરના રહેવાસી રવિ ચૌબેનો નંબર મેળવ્યો, જે એક વૃદ્ધાશ્રમ ચલાવે છે. ભુઆલે ખૂબ આશા સાથે ફોન કર્યો, અને રવિ ચૌબેએ તેમને પોતાના ઘરે આમંત્રણ આપ્યું. ત્યારથી, ભુઆલ અને તેની પત્ની જૌનપુરના એક વૃદ્ધાશ્રમમાં રહે છે. આ સમય દરમિયાન, પુત્રોએ ક્યારેય તેમના માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછવાનો પ્રયાસ કર્યો નહીં. દંપતી ક્યારેક ક્યારેક તેમના નાના પુત્ર સાથે ફોન પર વાત કરતા.

પત્નીની કિડની ફેલ થઈ ગઈ
આશ્રમના ડિરેક્ટર રવિ ચૌબેના જણાવ્યા અનુસાર, ભુઆલની પત્ની શોભા દેવી 19 નવેમ્બરના રોજ અચાનક બીમાર પડી ગઈ. તેમને એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ડોકટરોએ બંને કિડની ફેલ થઈ ગઈ હોવાનું નિદાન કર્યું હતું. શોભા દેવીએ તે રાત્રે હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા.

નાના દીકરાએ કહ્યું, "મારા મોટા ભાઈના દીકરાના લગ્ન છે."
ભુઆલની વિનંતી પર, નાના દીકરાને ફોન કરીને જાણ કરવામાં આવી કે તેમની માતાનું અવસાન થયું છે. "કૃપા કરીને તમારા મોટા ભાઈને પૂછો અને તેમને જણાવો." નાના દીકરાએ જવાબ આપ્યો, "હું તમારા મોટા ભાઈને પૂછો અને તેમને જણાવું." દસ મિનિટ પછી, નાના દીકરાએ ફોન કરીને કહ્યું, "તેના મોટા ભાઈના દીકરાના લગ્ન છે. મૃતદેહ અશુભ રહેશે. કૃપા કરીને શરીરને ફ્રીઝરમાં રાખો. અગ્નિસંસ્કાર ચાર દિવસ પછી થશે."

મૃતદેહને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ગામમાં લઈ જવામાં આવ્યો
વૃદ્ધ પિતાએ આ સાંભળતાની સાથે જ, તેઓ છાતી પર હાથ રાખીને જમીન પર બેસી ગયા અને રડવા લાગ્યા. નજીકના લોકોએ તેમને શાંત પાડ્યા. દીકરીઓને આ વાતની જાણ થતાં જ, તેઓએ તેમના પિતાને તેમની માતાના મૃતદેહને ગામમાં લાવવા કહ્યું. તેઓ તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરશે. ત્યારબાદ રવિ ચૌબેએ એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા મૃતદેહને કેમ્પીરગંજ સ્થિત તેમના ગામ પહોંચાડ્યો.

દીકરીઓ મૃતદેહને ઘાટ પર લઈ ગઈ
માતાનો મૃતદેહ ગામમાં પહોંચ્યો, પણ દીકરાઓ ખસેડાયા નહીં. ત્રણેયમાંથી કોઈ પણ તેમના અંતિમ દર્શન કરવા માટે આવ્યું નહીં. દીકરીઓ, ગામલોકોની મદદથી, મૃતદેહને ઘાટ પર લઈ ગઈ. કોઈએ સૂચન કર્યું કે જો અંતિમ સંસ્કાર કરવા હોય, તો તેઓએ હાલ પૂરતું ત્યાં જ મૃતદેહને દફનાવી દેવો જોઈએ. ચાર દિવસ પછી મૃતદેહને બહાર કાઢીને અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવશે. પતિએ આગ્રહ કર્યો કે ત્યાં સુધીમાં શરીર સડી ગયું હશે.

પૂજારીની સલાહ લેવામાં આવી
પૂજારીની સલાહ લેવામાં આવી, અને તેમણે કહ્યું કે અંતિમ સંસ્કાર પછીથી પુતળા બનાવીને કરી શકાય છે. ત્યારબાદ જ ત્રણ દીકરીઓની હાજરીમાં મૃતદેહને દફનાવવામાં આવ્યો, અને લાચાર ભુઆલ તેની દીકરીઓ સાથે પાછો ફર્યા.

ભગવાન આવા બાળકો કોઈને ન આપે: ભુઆલ ગુપ્તા
રડતા રડતા ભુઆલ ગુપ્તાએ કહ્યું, "કઈ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ક્ષણમાં મેં આવા દુષ્ટ પુત્રોને જન્મ આપ્યો, જે ફક્ત અમે જીવતા હતા ત્યારે જ અમારું ભરણપોષણ કરી શક્યા નહીં, મારી પત્નીના મૃત્યુ પછી પણ તેના અંતિમ સંસ્કાર પણ કરી શક્યા નહીં. ભગવાન આવા બાળકો કોઈને ન આપે."

આ ઘટના પછી ગામલોકો દુઃખના આંસુઓથી ભરાઈ ગયા, પરંતુ તેમનો ગુસ્સો પણ સ્પષ્ટ હતો. રામ પ્રસાદ નામના એક વૃદ્ધ વ્યક્તિએ કહ્યું, "કોઈ વ્યક્તિ તેમના માતા-પિતાને જીવતા હોવા છતાં કેવી રીતે બેઘર બનાવી શકે છે? આવા લોકોને શરમ આવે છે. અમે તેમની સાથેના બધા સંબંધો તોડી રહ્યા છીએ."

