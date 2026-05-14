/UP News: ભર ઉનાળે ભયંકર આંધી તોફાન અને વરસાદે તારાજી સર્જી, યુવક હવામાં ઉડ્યો, 100થી વધુ લોકોના મોત

Uttar Pradesh Heavy Rain News: એક બાજુ જ્યાં ગુજરાત સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં કાળઝાળ ગરમી છે અને હિટવેવ લોકોને હેરાન પરેશાન કરી રહી છે. લોકો ગરમીથી હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે. યુપીમાં બુધવારે ભારે આંધી તોફાન સાથે વરસાદ પડતા 100 જેટલા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા.
ઉત્તર પ્રદેશમાં ભર ઉનાળે આવેલા વાવાઝોડા અને વરસાદે ખુબ તારાજી સર્જી છે. અનેક લોકોના જીવ ગયા છે. મોટાપાયે નુકસાન થયું છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે પણ ગંભીર પરિસ્થિતિ જોતા અધિકારીઓને તાબડતોબ નિર્દેશ આપ્યા છે કે પીડિતોના પરિવારોને 24 કલાકની અંદર વળતર પહોંચતું કરવામાં આવે. તેમણે અધિકારીઓને પીડિતોના પરિવારનો મળવાની અને સમસ્યાઓને જાણવાની તથા દરેક શક્ય મદદ કરવા માટે જણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આ કામમાં બેદરકારી સહન કરાશે નહીં.
24 કલાકમાં ભારે તબાહી, અનેક લોકોના જીવ ગયા
યુપીમાં બુધવારે સાંજે પડેલા ભારે વરસાદ અને આંધી તોફાન તથા વીજળી પડવાના કારણે મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ અત્યાર સુધીમાં 101 લોકોના જીવ ગયા છે. જ્યારે 50થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. અનેક જગ્યાએ ઝાડ અને વીજળીના થાંભલા પડ્યા છે જેના કારણે અનેક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે અને નુકસાન થયું છે.
હવામાનમાં ભારે પલટાના કારણે ભદોહીમાં 18, પ્રયાગરાજમાં 21, મિર્ઝાપુરમાં 15, પ્રતાપગઢમાં 4, ફતેહપુરમાં 10, બરેલીમાં 4, ઉન્નાવ અને બદાયુમાં 6-6, સીતાપુર, રાયબરેલી અને ચંદૌલીમાં 2-2, કાનપુર ગ્રામીણ, હરદોઈ અને સંભલમાં 2-2, કૌશાંબી અને શાહજહાંપુરમાં 1-1, સોનભદ્ર અને લખીમપુરમાં પણ 1-1 જીવ ગયા છે.
મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે અધિકારીઓને એલર્ટ મોડમાં રહેવા જણાવ્યું છે. આ સાથે જ રાજસ્વ, કૃષિ વિભાગ, અને વીમા કંપનીને નુકસાનનો સર્વે કરાવીને પ્રશાસનને પણ જાણ કરવા જણાવ્યું છે. સર્વે બાદ નુકસાનની સમીક્ષા કરીને તરત વળતર આપવા જણાવ્યું છે.
બુધવારે જોરદાર તોફાન આવ્યું
ઉત્તર પ્રદેશમાં બુધવારે સાંજે એટલું જોરદાર તોફાન આવ્યું કે મોટા મોટા ઝાડ તૂટી પડ્યા. ભારે પવનથી કાચા ઝૂપડાં પણ તૂટી પડ્યા. કેટલાક લોકો જીવ બચાવવા માટે ઝાડ નીચે ઊભા રહ્યા તો ભારે પવનના કારણે ઝાડ તૂટી પડતા અનેક લોકોના જીવ ગયા. આંધી અને તોફાનના કારણે રસ્તા જતા અનેક મોટા વાહનો ઝાડની ઝપેટમાં આવીને દબાઈ ગયા. રસ્તા પર ઝાડ પડવાના કારણે રસ્તાઓ પણ બંધ થઈ ગયા.
80 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાયો
યુપીમાં 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાયો. બરેલીમાં એક યુવક ટીનશેડ સહિત હવામાં ઉડી ગયો. આજે પણ 51 જિલ્લાઓમાં ભારે આંધી તોફાનનું એલર્ટ છે.
હવામાન વિભાગની ચિંતાજનક આગાહી
આ બધા વચ્ચે ભારતીય હવામાન વિભાગે આગામી કેટલાક દિવસ સુધી રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદ, આંધી તોફાન અને વીજળી પડવાની સંભાવના જતાવી છે. જેનાથી સંકેત મળે છે કે ખતરો હજુ ટળ્યો નથી.