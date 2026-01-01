Prev
પશ્ચિમ બંગાળમાં ફાઇનલ, તો UPમાં સેમીફાઈનલ.... જાણો 2026મા કયા-કયા ચૂંટણી યોજાશે

Assembly Election 2026: આજથી વર્ષ 2026ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. નવું વર્ષ ચૂંટણીની દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાનું છે. આ વર્ષે પશ્ચિમ બંગાળ, અસમ, કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 01, 2026, 03:04 PM IST

Assembly Election 2026: નવા વર્ષ 2026મા ઘણા રાજ્યોમાં ચૂંટણીના પડઘમ વાગશે. આ વર્ષે પાંચ મહત્વના રાજ્યો પશ્ચિમ બંગાળ, અસમ, કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. તો યુપીમાં વિધાનસભા ચૂંટણી 2027મા છે પરંતુ 2026મા અહીં પંચાયત ચૂંટણી યોજાવાની છે.

મહારાષ્ટ્ર નગર નિગમથી શરૂઆત
વર્ષની શરૂઆતમાં બીએમસી સહિત મહારાષ્ટ્રના 29 મહાનગરોમાં યોજનાર કોર્પોરેશન ચૂંટણીથી થશે. જ્યાં દાયકા બાદ ઠાકરે બંધુ રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે આવ્યા છે.

પાંચ રાજ્યોની 824 વિધાનસભા સીટો પર ચૂંટણી
2026મા ચાર રાજ્ય અને એક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. તેમાં પશ્ચિમ બંગાળની 294, તમિલનાડુની 234, કેરળની 140, અસમની 126 અને પુડુચેરીની 30 સીટો સામેલ છે.

વિધાનસભા ચૂંટણીની મોટી વાતો
અહીં 7 મેએ કાર્યકાળ પૂરો થઈ રહ્યો છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જી છેલ્લી ત્રણ ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે અને 2011થી સત્તામાં છે. બીજીતરફ ભાજપ મમતા બેનર્જીનો કિલ્લો ધ્વસ્ત કરવાનો બનાવી રહ્યું છે.

AIADMK અને ભાજપનું ગઠબંધન તૂટ્યા બાદ તમિલનાડુમાં મુકાબલો રોમાંચક થઈ ગયો છે. એક્ટર થલપતિ વિજયની પાર્ટી તમિલાગા વેટ્ટી કઝગમ પણ મેદાનમાં ઉતરશે. 10 મેએ વર્તમાન મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિનનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ જશે.

કેરળમાં એલડીએફ વિરુદ્ધ યુડીએફનો મુકાબલો છે. અહીં 23 મેએ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.

અસમમાં ભાજપ 2016થી સત્તામાં છે. કોંગ્રેસ સત્તામાં વાપસી માટે જોર લગાવી રહી છે. 20 મેએ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ પૂરો થશે.

પુડુચેરીમાં એનડીએ vs ઈન્ડિયા બ્લોક વચ્ચે મુકાબલો છે. 15 જૂને કાર્યકાળ ખતમ થશે.

75 રાજ્યસભા સીટ
યુપીની 10, મહારાષ્ટ્રની 7, બિહારની 5 અને રાજસ્થાન-મધ્યપ્રદેશની 3-3 રાજ્યસભા સીટો સહિત કુલ 75 રાજ્યસભાની સીટો પર ચૂંટણી થશે.

