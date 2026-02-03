લોકસભામાં જોરદાર હોબાળો, કોંગ્રેસના 8 સાંસદ બાકી સત્ર માટે સસ્પેન્ડ કરાયા
Parliament Budget Session: સંસદના નીચલા ગૃહ લોકસભામાં આજે પણ જોરદાર હંગામો જોવા મળ્યો. રાહુલ ગાંધી બોલવા માટે ઊભા થયા ત્યારે એવો હંગામો થયો કે તેમને બોલતા રોકવામાં આવ્યા ત્યારબાદ વિપક્ષના અન્ય સાંસદોએ પણ બોલવાની ના પાડી દીધી. હોબાળા બાદ કોંગ્રેસના 8 સાંસદ સસ્પેન્ડ કરાયા. વાંચો વધુ માહિતી.
લોકસભામાં આજે પણ જોરદાર હંગામો જોવા મળ્યો. લોકસભામાં પીઠાસીન બાજુ પેપર ઉછાળનારા કેટલાક વિપક્ષી સાંસદોને બજેટ સત્રથી સસ્પેન્ડ કરાયા છે. લોકસભાની કાર્યવાહી જ્યારે ત્રણ વાગે ફરીથી શરૂ થઈ તો પીઠાસીને પેપર ઉછાળનારા સભ્યો વિશે વાત કરી. સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરેન રિજિજૂએ પેપર ઉછાળનારા સભ્યોને બાકી સત્ર માટે સસ્પેન્ડ કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. જેને ધ્વનિમતથી પાસ કરાયો. આ પ્રસ્તાવ પાસ થયા બાદ પણ વિપક્ષના સભ્યોએ ચેર પર કાગળ ફેંક્યા હતા.
કયા કયા સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરાયા
સ્પીકરે સંસદના નિયમોના ભંગ બદલ કોંગ્રેસના 8 સાંસદ મણિકમ ટાગોર, રાજા વોરિંગ, ગુરજીત ઔજલા, હિબી ઈડન, કિરન રેડ્ડી, વેંકટ રમન, પ્રશાંત પૌડેલે, જિન કોરિયોકોઝને બાકી સત્ર માટે સસ્પેન્ડ કર્યા.
વાત જાણે એમ હતી કે સદનમાં ચર્ચા દરમિયાન વિપક્ષના કેટલાક સભ્યોએ અચાનક કાગળો ફાડીને સ્પીકર તરફ ફેંક્યા જેનાથી સદનમાં હંગામો મચી ગયો. સ્પીકરે તેને અનુશાસનહીનતા ગણાવીને તત્કાળ કાર્યવાહી કરી. નિયમ 374 હેઠળ આ સાંસદોને બાકી સત્ર માટે સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો.
અત્રે જણાવવાનું કે આજે જ્યારે લોકસભામાં રાહુલ ગાંધી બોલવા માટે ઊભા થયા તો ત્યારે પણ ભારે હંગામો જોવા મળ્યો. તેમને બોલતા રોકીને પીઠાસીને અન્ય વક્તાઓના નામ લીધા. સપા, ટીએમસી અને અન્ય વિપક્ષી દળોના સાંસદોએ પણ બોલવાની ના પાડી દીધી. જોરદાર હંગામો થયો. રાહુલ ગાંધીના સમર્થનમાં હંગામો કરતા સાંસદો વેલમાં આવી ગયા અને પીઠાસીન તરફ પેપર ઉછાળવામાં આવ્યા. પીઠાસીન કૃષ્ણા પ્રસાદ તેન્નેટીએ સદનની કાર્યવાહી ત્યારબાદ સ્થગિત કરી.
