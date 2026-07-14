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માત્ર બોમ્બ બનાવવા માટે જ નહીં, આ ક્ષેત્રોમાં પણ વરદાન સમાન છે યુરેનિયમ; જાણો ભારત માટે આ કેમ છે આની જરૂરિયાત?

Uranium Uses: ભારતને ઓસ્ટ્રેલિયાથી યુરેનિયમ મળવા જઈ રહ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે ન્યૂક્લિયર હથિયારો સિવાય યુરેનિયમનો ઉપયોગ બીજે ક્યાં-ક્યાં થાય છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 14, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:24 PM IST
માત્ર બોમ્બ બનાવવા માટે જ નહીં, આ ક્ષેત્રોમાં પણ વરદાન સમાન છે યુરેનિયમ; જાણો ભારત માટે આ કેમ છે આની જરૂરિયાત?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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