/માત્ર બોમ્બ બનાવવા માટે જ નહીં, આ ક્ષેત્રોમાં પણ વરદાન સમાન છે યુરેનિયમ; જાણો ભારત માટે આ કેમ છે આની જરૂરિયાત?

Uranium Uses: ભારત માટે ઓસ્ટ્રેલિયાથી યુરેનિયમનો પુરવઠો મેળવવાનો રસ્તો સાફ થઈ ગયો છે. દેશની ન્યૂક્લિયર એનર્જી (પરમાણુ ઊર્જા) સુરક્ષાને મજબૂત કરવાની દિશામાં આ એક મોટું પગલું છે. બન્ને દેશોએ પોતાના સિવિલ ન્યૂક્લિયર કરાર હેઠળ વહીવટી વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. આ સાથે જ ઓસ્ટ્રેલિયાથી ભારતને લાંબા સમય સુધી યુરેનિયમ નિકાસ કરવાનો રસ્તો ખૂલી ગયો છે. ચાલો જાણીએ કે ન્યૂક્લિયર હથિયારો સિવાય યુરેનિયમનો ઉપયોગ બીજે ક્યાં-ક્યાં થઈ શકે છે.
વીજ ઉત્પાદનમાં યુરેનિયમનો સૌથી મોટો ઉપયોગ
યુરેનિયમનો સૌથી મહત્વનો ઉપયોગ ન્યૂક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાં થાય છે. અહીં તે વીજળી પેદા કરવા માટે મુખ્ય ઈંધણ તરીકે કામ કરે છે. ન્યૂક્લિયર એનર્જીને વીજળીના સૌથી સ્વચ્છ સ્ત્રોતોમાંથી એક માનવામાં આવે છે, કારણ કે વીજ ઉત્પાદન દરમિયાન તેનાથી ખૂબ જ ઓછું કાર્બન ઉત્સર્જન થાય છે. ઊર્જા ઉત્પાદનની ક્ષમતાની વાત કરીએ તો, માત્ર એક ગ્રામ યુરેનિયમ આશરે 3 ટન (3,000 કિલો) કોલસા બરાબર ઊર્જા પેદા કરી શકે છે. આ કારણે જ તે ખૂબ જ જરૂરી ઈંધણ બની જાય છે.
ચિકિત્સામાં યુરેનિયમની ભૂમિકા
યુરેનિયમમાંથી બનેલા રેડિયોઆઈસોટોપ્સનો તબીબી ક્ષેત્રે મોટા પાયે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તે ડોક્ટરોને ટ્યુમર શોધવામાં મદદ કરે છે અને કેન્સર જેવી બીમારીઓની સારવાર માટે રેડિયેશન થેરાપીમાં પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. બીમારીઓનું ચોક્કસ નિદાન અને સારવાર કરવાની ક્ષમતાને કારણે ન્યૂક્લિયર મેડિસિન આધુનિક આરોગ્ય સેવાઓનો એક અનિવાર્ય ભાગ બની ગઈ છે.
કૃષિ અને ખાદ્ય સંરક્ષણને પણ ફાયદો
યુરેનિયમ આધારિત ન્યૂક્લિયર ટેકનોલોજી કૃષિ ક્ષેત્રે મોટું યોગદાન આપે છે. તેનાથી વૈજ્ઞાનિકોને 'મ્યુટેશન બ્રીડિંગ' દ્વારા વધુ ઉત્પાદન આપતી પાકની જાતો વિકસાવવામાં મદદ મળે છે. આ ઉપરાંત તેનો ઉપયોગ 'ફૂડ ઇરેડિયેશન'માં પણ થાય છે. આ એક એવી પ્રક્રિયા છે જે ખોરાકની ગુણવત્તાને બગાડ્યા વિના હાનિકારક સૂક્ષ્મજીવોનો નાશ કરે છે અને અનાજ તથા અન્ય ખાદ્ય પદાર્થોની શેલ્ફ લાઈફ વધારે છે.
ભારતને યુરેનિયમની જરૂર કેમ છે?
જેમ-જેમ ભારતની અર્થવ્યવસ્થા આગળ વધી રહી છે, તેમ-તેમ વીજળીની માંગ પણ સતત વધી રહી છે. કોલસા પરની નિર્ભરતા ઘટાડીને ભવિષ્યની ઊર્જા જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે દેશ પરમાણુ ઊર્જા પર પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે. આ જ કારણે ભરોસાપાત્ર વીજ ઉત્પાદન અને ભારતીય ઊર્જા સુરક્ષાને લાંબા ગાળા સુધી મજબૂત કરવા માટે યુરેનિયમ અત્યંત જરૂરી છે.