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WhatsApp પર નવું ફ્રોડ: ભૂલથી પણ ક્લિક ન કરતા, નહિતર WhatsApp થશે હેક, સાયબર વિભાગે જાહેર કરી આ 4 મહત્ત્વની ટીપ્સ

તમે પણ WhatsApp વાપરો છો તો સાવધાન થઈ જશો. એક ફાઇલ ખોલશો તો એકાઉન્ટ અને બેંક ખાતું બંને ખાલી થઈ જશે. હવે સાયબર ઠગોએ નવા પ્રકારના સ્કેમ શરૂ કર્યા છે. તમારા વ્હોટસ્એપ પર  ‘Statement of Account’ ની ફાઇલ આવે તો ભૂલથી પણ ક્લિક ન કરતા, નહિતર WhatsApp હેક થઈ જશે. RBI કે IT વિભાગના નામે આવતી ફાઇલથી બચવાની સાયબર વિભાગે સલાહ આપી છે આ માટે I4C ની મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે. હવે WhatsApp પર 'ઝિપ ફાઇલ' મોકલી રૂપિયા પડાવતી ગેંગ સક્રિય થઈ છે. ગૃહવિભાગે થોડા દિવસમાં 10 હજારથી વધુ લોકોને શિકાર બનતા બચાવ્યા છે.  

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 07, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:06 PM IST
WhatsApp પર નવું ફ્રોડ: ભૂલથી પણ ક્લિક ન કરતા, નહિતર WhatsApp થશે હેક, સાયબર વિભાગે જાહેર કરી આ 4 મહત્ત્વની ટીપ્સ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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WhatsApp પર નવો ફ્રોડ: ભૂલથી પણ ક્લિક ન કરતા, નહિતર WhatsApp થશે હેક, સાયબર વિભાગે જ
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