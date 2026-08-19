/અમેરિકી રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જમ્મુ કાશ્મીર વિશે આપ્યું મોટું નિવેદન, પાકિસ્તાનને લાગશે મરચાં

પાકિસ્તાન જમ્મુ અને કાશ્મીર પર ખોરી દાનત રાખીને બેઠેલું છે. વૈશ્વિક મંચો પર ભારતના આ વિસ્તારને પડાવવા માટે ખુબ ધમપછાડા પણ કરે છે. અનેકવાર પછડાટ ખાવા છતાં તે જમ્મુ કાશ્મીર રાગ આલાપવાનું છોડતું નથી. પરંતુ આજે તો તેને આ મામલે મોટો આઘાત મળ્યો છે. ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જમ્મુ અને કાશ્મીર વિશે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત બાદ તેમણે મીડિયા સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે જમ્મુ અને કાશ્મીર ભારતનું મહત્વનું અંગ છે. જાણો તેમણે ક્યાં અને શું કહ્યું?
શું બોલ્યા સર્જિયો ગોર?
અમેરિકાના ભારત ખાતેના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે શ્રીનગર ખાતે જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લા સાથે મુલાકાત કરી. મુલાકાત બાદ તેમણે કહ્યું કે, "અહીં આવીને ખુશી થઈ. આ (જમ્મુ અને કાશ્મીર) ભારતનો એક મહત્વનો હિસ્સો છે. હું અહીં પહેલીવાર આવ્યો છું. આ જગ્યા ખુબ સુંદર છે. હું અહીં આવીને અને આ જગ્યાને જોઈને ખુબ ઉત્સાહિત છું. અમારી ખુબ સારી બેઠક થઈ...અમે આ સંબંધને આગળ વધારવા માટે ઉત્સુક છીએ." ઉમર અબ્દુલ્લા સાથે થયેલી મુલાકાતને તેમણે ખુબ જ સારી ગણાવી.
#WATCH श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, "यहां आकर खुशी हुई... यह भारत का एक अहम हिस्सा है। मैं यहां पहली बार आया हूं। यह जगह बहुत खूबसूरत है। मैं यहां आकर और इस जगह को देखकर बहुत उत्साहित हूं। हमारी… pic.twitter.com/wehi0KdxXS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2026
POKમાં પાક સેનાનો નરસંહાર
અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકી રાજદૂત સર્જિયો ગોરનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે કે જ્યારે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં પાકિસ્તાની સેના નાગરિકોની કત્લેઆમ કરી રહી છે. અનેક નિર્દોષ નાગરિકો મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યા છે. જરૂરી સાધન સામગ્રી ઉપર પણ રોક લગાવવામાં આવેલી છે. ત્યાંની જનતા વૈશ્વિક સમુદાય પાસે મદદની ગુહાર લગાવી રહી છે.
બીજી બાજુ જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ સર્જિયો ગોર સાથે મુલાકાત બાદ કહ્યું કે, આ એક ખુબ સારી બેઠક હતી. અમને બંને દેશો વચ્ચે સંબંધો પર ચર્ચા કરવાની તક મળી જેમાં એ વાત પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો કે અમેરિકા જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે શું કરી શકે છે. અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે, અમને પૂરી આશા છે કે આવનારા વર્ષોમાં અમેરિકા અને જમ્મુ કાશ્મીર વચ્ચે જોડાણ વધુ ગાઢ અને વ્યાપક હશે.
It was a pleasure to receive @USAmbIndia Sergio Gor in Srinagar today. We had a very good conversation about the possibilities that exist to widen & deepen the engagement between J&K & the United States of America, particularly in areas like tourism, horticulture & the new… pic.twitter.com/VsJdJSbzJg
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 19, 2026