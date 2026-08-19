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અમેરિકી રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જમ્મુ કાશ્મીર વિશે આપ્યું મોટું નિવેદન, પાકિસ્તાનને લાગશે મરચાં

અમેરિકાએ જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે કઈક એવું કહી દીધુ છે કે પાકિસ્તાનને બરાબરના મરચા લાગશે. અમેરિકાના ભારત ખાતેના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે એક મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું કે જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનો મહત્વનો હિસ્સો છે. જાણો તેમણે વધુમાં શું કહ્યું?

Written ByViral Raval
Published: Aug 19, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:11 PM IST
અમેરિકી રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જમ્મુ કાશ્મીર વિશે આપ્યું મોટું નિવેદન, પાકિસ્તાનને લાગશે મરચાં
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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